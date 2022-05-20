При Сухумском горсобрании создали комиссию по наименованию и переименованию улиц

На 20 мая в ходе войны России с Украиной погибли не менее 2622 российских военнослужащих. Потери подсчитали издание "Медиазона" и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтёров. Они проанализировали только публичные сообщения о смерти военных. К источникам относятся сообщения родственников, властей и СМИ.

Чаще других гибли военнослужащие из Дагестана, Бурятии и Волгоградской области. Подсчёты "Медиазоны" и Би-би-си показывают, что в этих региона средняя зарплата ниже медианной по России. Жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где суммарно живет больше 12 процентов населения страны, в сводках три и 14 соответственно.

Среди проанализированных сообщений о смерти в 491 случае речь идёт о гибели офицеров. Это примерно пятая часть от общего числа погибших. Четверть из них – старший офицерский состав – майоры, подполковники и полковники.

Подтверждены случаи гибели генерал-майора из 41-й армии Андрея Суховецкого и генерал-майора из 8-й армии Владимира Фролова. Также известно о гибели замкомандующего Черноморским флотом капитана первого ранга Андрея Палия.

Министерство обороны России на данный момент сообщало о потерях только дважды: 2 и 25 марта — и называло цифры в 498 и 1351 человек.

Минобороны Украины утверждает, что с начала вторжения Россия потеряла почти 29 тысяч человек. Данные о своих потерях украинское ведомство не приводит.

Российское Минобороны утверждает, что Украина потеряла более 20 тысяч человек.

Проверить данные сторон в условиях боевых действий невозможно. Британская разведка на днях выступила с утверждением, что вышла из строя до трети группировки, собранной Россией перед вторжением в Украину в феврале. Речь идёт о потерях не только убитыми, но и ранеными, а также о выведенной из строя военной технике.

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