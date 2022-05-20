Абхазская неделя: Парижское соглашение, Лакербая в парламенте, президент в отпуске

На этой неделе шуму наделала новость о готовности Абхазии присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Министр иностранных дел, выступивший с этой инициативой на первом заседании общественного совета при МИД, заявил, что климат – это как раз та тема, по которой Абхазия готова сотрудничать с международными организациями.

Его поддержал член общественного совета эколог Роман Дбар. Он подошел к вопросу с политической точки зрения. Дбар заявил, что «этот шаг позволит Абхазии заявить о себе на международной арене», и подчеркнул, что такой актуальный вопрос «ни одна страна в мире не может обойти». Он привел данные о том, что объем осадков, выпадающих в Абхазии, увеличился в два раза, отметил частые наводнения и предложил создать карту климатических данных. Как говорил герой Фазиля Искандер в «Созвездии Козлотура»: «хорошее начинание, между прочим», и весьма соответствует нашему климату. Однако надо заметить, что Парижское соглашение предусматривает обязательства по сокращению выбросов углекислого газа, и в секретариат ООН по климату необходимо представить собственные планы по борьбе с изменением климата – к примеру, готовность перейти на «зеленые» технологии. Так что дело это небыстрое, недешевое, и пока не известно о какой-либо реакции на инициативу абхазского министра иностранных дел.

Но от глобальных проблем с климатом к внутренней ситуации в стране. Центральная избирательная комиссия по выборам депутатов парламента официально огласила итоги повторных выборов на одном из Гудаутских участков. Здесь победу одержал соратник нынешнего премьер-министра Александра Анкваб, бывший премьер-министр Леонид Лакербая. Это четвертая попытка Леонида Лакербая попасть в парламент. Наблюдатели отмечают использование административного ресурса, подкуп избирателей и перепрописки во время выборов. Однако в правоохранительные органы жалоб не поступало, а телеграм-каналы указывают на «семейный подряд» и утверждают, что теперь вся семья Леонида Лакербая «при деле»: один сын в руководстве самого прибыльного туристического объекта – Рицинского национального парка, а второй недавно назначен Анквабом заместителем министра юстиции.

Теперь парламенту до полного комплекта недостает только одного депутата – перевыборы по восьмому Сухумскому округу пройдут 28 мая.

Между тем новый состав парламента готовится к очередному заседанию сессии и формирует повестку дня. Всю неделю шли рабочие заседания в комитетах. Журналисты на заседания не приглашались, а недосказанность и двусмысленность официальных сообщений вызывала вопросы. Во-первых, было объявлено, что комитет рекомендует депутатам парламента отклонить изменения в бюджет 2019 года… 2019 года, Карл! Какие изменения?! Это невозможно – бюджет давно исполнен и утвержден. Попытки выяснить, чего все же хотят депутаты седьмого созыва от бюджета 2019 года, привели к пониманию, что народные избранники запутались в терминологии и на самом деле хотят не отклонить изменения, а снять с производства устаревшие поправки к бюджету 2019 года, которые остались в наследство от парламента шестого созыва.

Еще один пункт в официальном сообщении на сайте парламента: комитет рекомендовал депутатам отклонить изменения в закон «О противодействии и борьбе с коррупцией». И здесь опять пришлось выяснять, что это значит. На самом деле, никаких изменений нет – есть предложение группы частных лиц повысить ответственность должностных лиц, декларирующих свои доходы и расходы, и с ним надо что-то делать. Судя по слову «отклонить» – оно будет отправлено в архив.

Но есть еще одно уравнение с неизвестным – «внесение изменений в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Абхазия государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года». Опять неправильно сформулировали – оказалось, что парламент планирует утвердить сроки пролонгации по погашению злополучного железнодорожного кредита. Эта техническая процедура, которая, по словам председателя комитета Беслана Халваш, повторяется каждые полгода.

Ну и коль меня уже понесло на разбор парламентской деятельности или официальной информации о парламентской деятельности, то выскажу свое мнение по поводу еще одного документа, который комитет намерен рекомендовать парламенту к принятию в первом чтении – речь о предложении правительства освободить от НДС удобрения, ввозимые в Абхазию. Забота о тружениках села не может не тронуть, но по факту это означает проседание бюджета. Потому здесь заинтересовало отсутствие финансово-экономического обоснования: как правительство будет закрывать брешь, которая, без сомнения, появится в бюджете 2022 года? И еще: в постановлении правительства не определены объемы ввозимого (или провозимого через Абхазию) товара, который освобождается от НДС до 1 июля 2022 года. То есть на один месяц. Все это напоминает какую-то разовую транзитную акцию, заточенную под чей-то личный интерес. Но если это транзит, то он должен пополнить бюджет, а не лишить его дохода. Думаю, что депутатам парламента перед тем, как одобрить предложение правительства, не мешало бы обратиться с вопросами в антикоррупционный комитет при Генеральной прокуратуре. А вдруг и у них возникнут сомнения в гуманности намерений правительства?

И еще одна новость недели: в понедельник президент ушел в отпуск. На сей раз Аслан Бжания официально передал полномочия вице-президенту и уехал в Москву. По неофициальной информации, ему предстоит серьезная операция. Согласно закону, президенту предоставляется отпуск в размере 45 рабочих дней. Скорее всего, до середины лета функции президента страны будет исполнять ставленник премьер-министра 40-летний Бадра Гумба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия