Искусство дорогого бензина

Цены на топливо в Грузии продолжают оставаться на рекордно высоком уровне. Не помогло ни снижение мировых котировок нефти, ни укрепление лари к доллару. Есть свои подозрения у антимонопольного ведомства.

По данным ресурса GlobalPetrolPrices.com, цены на бензин в Грузии неуклонно растут. В марте в среднем он стоил $1,2, что было сопоставимо с ценами в Турции или США ($1,22). Однако в апреле топливо существенно подорожало – до $1,33.

Несмотря на укрепление лари к доллару на 40 тетри и снижение мировых цен на нефть, цена на бензин практически не снизилась. А ведь именно обесценение лари называлось оперирующими компаниями основным фактором высоких цен.

Необходимо отметить, что в начале апреля премьер-министр Ираклий Гарибашвили призывал импортеров топлива пойти навстречу населению. Когда эти воззвания не возымели действия, премьер поручил Агентству по конкуренции изучить ситуацию на рынке. Доклад лег на стол премьера пару дней назад. Анализ факторов, влияющих на стоимость топлива, также показал, что его импорт из России в среднем был в марте-апреле на 30-60 тетри дешевле по сравнению с Европой. Но крупные компании на розничном рынке реализует топливо по «европейским» ценам.

При этом с 8 марта, по сравнению с 30 апреля, цена топлива Platts в лари снизилась на 18%. По словам замглавы ведомства Левана Каландадзе, возникают вопросы, на которые пока нет однозначного ответа:

«В конце марта – начале апреля из неевропейских стран на рынок поступила большая партия топлива по гораздо более низким ценам. Однако в розничной сети поставщиков это не отразилось. Мы полагаем, что в этот период два крупных импортера имели возможность снизить цену на топливо на 30-40 тетри, однако не сделали это. В условиях свободного рынка это порождает много вопросов, и главный из них, почему, располагая дешевым топливом, имея возможность увеличить реализацию, получив преимущество перед конкурентами, компании продают топливо по завышенной цене? Получить ответ на этот вопрос мы постараемся через несколько дней».

Власти обещали принять меры. Вчера глава Минэкономики Леван Давиташвили обсудил ситуацию на топливном рынке с представителями небольших сетей.

«Для нас важно снизить цену и обеспечить население топливом на самых выгодных условиях. Мы обсудили их проблемы, поговорили о том, что государство может сделать для повышения конкурентоспособности, поговорили об альтернативных источниках поставок, которые могут быть дешевле, а также о качестве и надежности», – заявил министр экономики после встречи.

Заал Якобидзе, глава компании Senta Petroleum, говорит, что речь идет о сравнительно дешевом российском и туркменском топливе, однако для изменений ценников на заправках необходимо время, так как не реализован более дорогой европейский бензин:

«Оказалось возможным ввезти большую партию сравнительно дешевого топлива, параллельно укрепился курс лари, что можно считать дополнительным фактором снижения цен. Необходимо отметить, что российское или туркменское топливо ничуть не уступает в качестве европейским аналогам».

В Грузии поставками российского топлива занимаются две компании, представляющие российские бренды. «Лукойл Грузия» является дочерней компанией одноименного гиганта, а компания Gulf была приобретена в 2014 году государственной нефтяной компанией «Роснефть».

На сегодняшний день их доля в общем объеме импорта составляет 69%. За первые четыре месяца более половины от общего объема топлива было импортировано из Европы – Румынии (31,2%) и Болгарии (24,1%). На долю России пришлось 17,8% рынка, Азербайджана – 14,8%, Туркменистана – 12%.