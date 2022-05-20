В Абхазии обсудили туристическую реальность

Сегодня в Сухуме состоялась беседа за круглым столом на тему: «Туристический сезон 2022 – переориентация турпотока. Окно возможностей для Абхазии в новых условиях».

Министр по туризму республики Теймураз Хишба сказал о предстоящем лете:

«Мы, конечно, ожидаем в этом году, как и в прошлом, достаточно большой поток туристов. Это обусловлено несколькими факторами. В том числе сложностью пересечения других границ, зачастую невозможностью. Второе – это правильная ценовая политика, на наш взгляд, которой придерживаются в Абхазии».

Да, цены неизбежно растут, но 15-20-процентный рост стоимости номерного фонда в отелях – это не так страшно, считает министр. Все равно по сравнению с Адлером это раза в полтора дешевле. Но в сфере турбизнеса много непредсказуемого, особенно на фоне нынешних геополитических проблем в мире. Хишба заметил:

«На мой взгляд, та тенденция глубокого бронирования, которая была, например, в прошлом году… Что такое «глубокое бронирование»? Это когда человек спокойно может забронировать номер за два, за три месяца вперед. Сегодня это, конечно, в меньшей мере наблюдается. Но это естественно: граждане России взволнованы специальной военной операцией, которая проводится на Украине, и это «поджимает» их в мыслях и в планах на будущее. Даже больше вам скажу: май, несмотря на то, что у нас достаточно успешная была зима – второй год подряд, хотел бы подчеркнуть, – май у нас немного просел по сравнению с прошлым годом. Я это говорю с полной ответственностью, это официальные данные Новоафонской пещеры, Рицинского национального парка. Это, вы знаете, два основных места посещения туристами. Ну, вы знаете, это не сильно нас пугает, мы считаем, что наверстаем упущенное. Думаю, что в совокупности годовой показатель, который мы называли в прошлом году – полтора миллиона туристов – будет нынче не меньше».

Депутат парламента Абхазии, председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц говорил о летнем сезоне с осторожностью:

«Бытует мнение в народе, и некоторые профильные ведомства тоже выдают такую информацию, что летний курортный сезон будет в два-три раза насыщеннее туристическим потоком, чем прошлый. Хотелось бы, конечно, в это верить, но я в этом, честно говоря, сомневаюсь. Почему? Потому что мы помним, какой благоприятный сезон был в прошлом году. Теймураз Владимирович озвучивал цифру – около полутора миллионов людей, которые к нам прибыли. Но мы же после этого не добавили количество койко-мест, новых объектов, которые могли бы принять в два-три раза больше туристов».

Но, так или иначе, готовиться к наплыву туристов надо, в частности, чтобы попытаться избежать пробок на российско-абхазской границе в пиковые периоды. Очень способствуют заторам долгие паспортные проверки пассажиров туристических автобусов с российской стороны. В этой связи парламентарий предложил перенести эту проверку с основной трассы в место неподалеку. И добавил:

«Что касается российских пограничников, мы знаем, что по штату там 75 инспекторов, которые несут службу, но по факту в погранотряде только 35-40 человек работает. Если бы там была проведена доукомплектация, – это, понятно, увеличило бы пропускную способность КПП».

Теймураз Хишба остановился также на отставании Абхазии от ближайших соседей в уровне предоставляемых туристических услуг:

«С запада мы имеем курорт мирового значения. Я имею в виду Большой Сочи после проведения там зимних Олимпийских игр… Батуми входит в тройку городов для уикендов наряду с Палермо. Это реальность вокруг нас. Мы должны к этому относиться спокойно. Более того, сегодня определенные круги в России инициируют, по нашей информации, открытие авиасообщения с Грузией. Это было бы очень серьезное подспорье для грузинского турбизнеса. Другой вопрос, что Грузия опасается гнева Запада и уходит от решения этого вопроса. Это реальный мир, в котором мы находимся. Можем мы с ним конкурировать? Мы должны с ним конкурировать, но реально оценивая свои силы. Да, в Гагре открываются отели достаточно высокого уровня. Я, между прочим, недавно был в таком. Это был до войны санаторий «Украина», потом он назвался «Москва». Это мирового уровня «четыре звезды», мирового уровня. Безусловно, это шикарный отель. Но сколько у нас таких отелей?»

В ходе беседы за круглым столом, в которой приняли также участие представители отельеров, профсоюза экскурсоводов Абхазии и другие, были обсуждены весьма важные для туротрасли республики вопросы. В частности – подготовки кадров, борьбы с нелегальными гидами из Сочи, рассказы которых приезжим об Абхазии нередко искажают факты, а то и носят оскорбительный характер, о том, что делать для предотвращения ЧП с туристами на море и в горах, антирекорд которых был поставлен в прошлом сезоне.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия