Власти Грузии настаивают на том, что Иванишвили – не «российский олигарх»

Председатель «Грузинской мечты» назвал «фейком» утверждение о том, что основатель правящей партии Бидзина Иванишвили является российским олигархом. Обращаясь к журналистам, Ираклий Кобахидзе сказал:

«Что касается «фейков», к примеру, то, что Бидзина Иванишвили – российский олигарх. Ведь и вы знаете, что это «фейк»?! 10 лет у Бидзины Иванишвили вообще не было никаких связей и соприкосновений с Россией, ни в плане бизнеса, ни политики и ни в каком плане. Бидзина Иванишвили был основателем той политической силы, которая убрала из Грузии ту политическую силу, которая делала именно российское дело в течение 9 лет», – отметил Кобахидзе.

Свое состояние миллиардер начал зарабатывать в России 90-х. СОВА напоминает, что в конце апреля неправительственная организация Transparency International-Georgia рассказала о бизнес-интересах в России Бидзины Иванишвили – бывшего председателя правящей «Грузинской мечты», которого считают теневым правителем Грузии. В НПО заявили, что эти связи могут представлять определенную угрозу для внешней политики страны.

Как сообщила на специальной пресс-конференции глава НПО Эка Гигаури, после смены власти в Тбилиси в 2012 году Иванишвили продолжал управлять бизнесом в России:

«По нашим данным, которые подтверждаются документами, на сегодняшний день Бидзина Иванишвили через свою офшорную компанию владеет, по меньшей мере, одной компанией в России и имеет там бизнес-интересы. Кроме того, в 2012-2019 годах он владел не менее чем 10 компаниями в России – также через свои офшоры, а это означает, что его заявления о том, что у него якобы нет бизнес-интересов в России после 2012 года, были неверными, ложными и дезинформирующими общество».

Как сообщалось ранее, председатель правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия призвал Евросоюз и США рассмотреть вопрос о персональных санкциях против Иванишвили.