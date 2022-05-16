Боренька и «Титаник»

Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь сам, по своей воле, без какого-либо принуждения сел на корабль, который ну не то чтобы прямо тонет, но в борту у которого приличная пробоина, и он уже больше никогда не будет таким, как раньше? Если не видели, то добро пожаловать в «мечтательскую» Грузию – ту самую, которая в период, когда с кремлевского судна бегут все кому не лень, включая тех, кто без Путина висел бы на эшафоте, идет противоположным путем. Крыса, которая поднимается на более или менее тонущий корабль.

Девять лет Боренька Иванишвили и его обслуга под названием «Грузинская мечта» стоически держались, стремясь усидеть на двух стульях, так, чтобы не обидеть ни Россию, ни Запад. Два центра политического притяжения, два места, где у него большие капиталы, – ссориться с какой-либо из них ему было не с руки.

Девять лет Боренька держался – в период, когда европейские лидеры кланялись перед Путиным, пытались максимально приобщить его к цивилизации. Девять лет, которые Россия могла просто отобрать у Грузии еще один кусок территории и никто бы ничего не предпринял, за исключением дежурных фраз об ужасной озабоченности вторжением на территорию суверенного государства. Девять лет Боренька усиленно пытался делать вид, что ему по жизни интересны какие-либо другие приоритеты и ценности, кроме денег и власти, что он из принципиальных соображений, токмо во имя благополучия страны является сторонником евроинтеграции.

В общем, как говорится, он девять лет притворялся приличным человеком, и решил сбросить маску тогда, когда для этого было меньше всего реальных оснований.

Казалось бы, сейчас, когда Россия находится в конфронтации со всем миром, самое время попытаться проскочить, ослабить кремлевскую удавку, пойти на сближение с Западом…

Парадокс, но именно сейчас, когда для сближения с Россией самое плохое время, – Боренька вдруг, непонятно зачем и неясно на кой, решил идти под опускающийся железный занавес по ту сторону.

Сперва это было не так явно, хотя и намеки были. Нейтралитет, который соблюдали «мечтуны» в украинском вопросе, был слишком уж явным и неадекватным. Ну, например, в первых числах марта в здании тбилисской оперы прошел концерт женской части Львовского симфонического оркестре. В зале были оппозиционеры, дипломаты, послы иностранных государств, местное культурное сообщество – и ни одного представителя власти.

Даже конченый параноик не подумал бы, что Россия начнет стрелять ракетами по Грузии из-за того, что «мечтуны» всего лишь пошли на концерт.

При этом они совершенно спокойно смотрят на то, что российские телеканалы продолжают беспрепятственно работать и источать яд, а пророссийские черносотенные группировки теперь уже начинают сколачивать группы спортсменов для борьбы с «либералами». Проходят курсы повышения квалификации у Рамзана Кадырова – как бы лучше и квалифицированнее убивать безоружных людей. В общем, сдержанность Бореньки и его лакеев была где-то на грани трусости и предательства, было только непонятно, то ли это одно, то ли другое, то ли и то и другое вместе.

Затем пошло по нарастающей: придворные эксперты и активные «мечтуны» начали настоящую кампанию под эгидой «Бандит Зеленский подставил Украину под российские ракеты». Ну, то есть не то чтобы Путин хороший и молодец, но – украинские власти не сделали все возможное для того, чтобы предотвратить вторжение. Могли, но не сделали. А вот мы – смогли, хотя и нас пытаются втянуть в войну.

Сегодня главный враг Бореньки и его кооператива не Путин, а Арестович.

В какой-то момент стало очевидно, что для Бореньки Украина совсем не союзник, ибо его друзья, соратники и подельники в путинском лагере, да и ему намного комфортнее в нынешнем болоте сидеть на двух стульях.

Затем был шумный скандал, во время которого Грузия максимально, на расстоянии вытянутой руки приблизилась к путинской России. Впервые, наверное, лет за 30 со стороны грузинской власти посыпались обвинения в отношении Запада, что тот пытается втянуть страну в войну. Это была новая высота деградации – грузинские политики, ругающие Запад за то, что тот что-то замыслил против страны.

Глупость несусветная – никакому Западу сейчас новая головная боль в виде войны в Грузии не нужна, да и толку от нее никакой. Девять лет целенаправленной пропаганды слабости и трусости лишили как страну в целом, так и армию зачатков боевого духа.

Мой бесплатный совет абхазам: соберитесь где-нибудь в Гудауте, человек 100, заведите полтора БТРа, и, уверяю вас – через неделю абхазская ладонь будет красоваться минимум над Кутаиси… Воевать некому - часть восклицает «вы что, войны хотите?», часть дрожит над своей поганой зарплатой…

Антиамериканские заявления появились тогда, когда Бореньку взяли за самое главное, за святое, за то единственное, что имеет для него значение, – деньги. Много денег. 600 лимонов, которые швейцарский банк должен был ему выплатить, но решил попридержать в надежде на то, что на него, как на российского миллиардера, будут наложены санкции.

Понятная, прозрачная картина. Банк стремится сэкономить деньги. Нормальное явление. Но, видимо, решив подняться на «Титаник», Боренька дал своей обслуге указание – мочим Америку…

И вот последний штрих – приговор в отношении главы оппозиционного телеканала… Мы уже почти на борту русского корабля, который идет, сами знаете куда. Там больше никого нет. Все сбежали. Только грузины оказались самыми глупыми и недальновидными.

Что будет дальше? Подозреваю, что ничего. Яд, который Боренька маленькими дозами вводил в кровь Грузии, сработал. Сегодня Грузия – это совершенно никчемная, слабая духом страна, которая терпит все и будет терпеть дальше. Многолетняя пропаганда в духе «мы маленькие и глупые» сделала свое дело – теперь мы меньше и глупее, чем когда-либо были.

Боренька – это чума, которая лишает нацию духа, энергии, пассионарности, идейности. Отрицательный отбор, когда совершенно целенаправленно по служебной лесенке продвигались ничтожества, сыграл свою роль.

Грузия деградирует. И «Титаник» в названии блога – это вовсе не Россия…

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