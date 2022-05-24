Михаил Саакашвили написал свою историю болезни

Сегодня Михаил Саакашвили впервые рассказал о своем здоровье. В переданном им письме утверждается, что у него обнаружены повреждения в области позвоночника, возможно, полученные при конвоировании в глданскую тюрьму. В связи с этим суд над Саакашвили отложен на неопределенный срок.

Бывший президент Грузии, ныне заключенный Михаил Саакашвили рассказал о состоянии своего здоровья в письме, которое передала СМИ член партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе. МРТ выявило травму позвоночника, которую он, вероятно, получил в Глдани в результате применения силы со стороны конвоиров, говорится в письме.

«Насколько я понял, это требует хирургического вмешательства. У меня сильные боли в спине, иногда мне нужны обезболивающие препараты по нескольку раз в день. У меня сильный тремор в обеих руках, и мне становится все труднее контролировать конечности, особенно левую руку. Нейрохирург предположил, что вскоре мышцы могут сомкнуться и тогда восстановиться будет невозможно. Я не знаю, что именно это означает, но я знаю, что мне действительно трудно двигаться, и я в основном сижу в постели. МРТ также выявила некоторые изменения в мозгу, о которых у меня нет точной информации. Ко всему этому добавляется полная непереносимость пищи в течение нескольких десятков дней».

В связи с этим Саакашвили просит перевести его за границу, так как в Грузии квалифицированную помощь оказать невозможно.

Михаил Саакашвили с 12 мая находится в клинике «Вивамеди», куда не пускают независимых экспертов для оценки состояния его здоровья. Семья и члены команды требуют отправить Саакашвили на лечение за границу.

В «Грузинской мечте» скептически отнеслись к содержанию письма. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что «никакая симуляция или членовредительство не могут стать причиной перевода Саакашвили за границу». Мысль развил Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции «Грузинская мечта». Говоря о переводе экс-президента Грузии за границу для лечения, он предположил, что его доставили в клинику «в целях страховки», чтобы обезопасить себя. Об этом он сказал в парламенте, отвечая на вопросы журналистов.

«Михаил Саакашвили находится в медицинском учреждении. Думаю, сделано это для страховки, чтобы этот человек действительно не сделал ничего непоправимого для себя, я не вникал в подробности, что именно. Ему придется доверять своим врачам, которые специально приписаны к соответствующему медицинскому учреждению или пенитенциарному учреждению. Если кто-то действительно заботится о его здоровье, должен призвать его следовать рекомендациям врача, и у него не будет проблем. Все остальное – искусственно созданная проблема», – заявил депутат от «Грузинской мечты».

В случае промедления правоохранительные органы станут соучастниками убийства пациента, заявил невролог Отар Тоидзе, комментируя состояние здоровья Саакашвили:

«С медицинской точки зрения пациент может оказаться в тяжелейшей ситуации. Может потребоваться комплекс интенсивных реанимационных мер, в этом случае шансы на выживание окажутся минимальными. У ответственных лиц есть выбор: или они позволяют провести курс лечения за границей, либо становятся соучастниками убийства».

Аналогичные оценки содержатся в обращении профессора Лали Джавашвили:

«Состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось. Если персонал медучреждения не выполнит профессиональный долг и не заявит сегодня о реальном положении дел, я не знаю, что произойдет завтра. Необходим срочный перевод в соответствующее лечебное заведение».

Клиника «Вивамеди», в которой проходит лечение экс-президента, сделала специальное заявление в связи с этим:

«Состояние здоровья пациента за время пребывания в стационаре не ухудшилось: лабораторные данные стабильны в динамике, часть результатов инструментальных обследований – без отрицательной динамики. Изменения, наблюдаемые на магнитно-резонансной томографии, носят давний характер, не связаны с текущим состоянием пациента и не требуют активного медицинского вмешательства. Часто появляющаяся в СМИ информация о том, что клиника «Вивамеди» не в состоянии должным образом диагностировать и вести пациента, абсурдна и оскорбительна».

Этот аргумент не убеждает адвокатов Михаила Саакашвили. Дмитрий Садзаглишвили заявил, что медперсонал клиники ничего не решает:

«Насколько нам известно, проводимые медицинские обследования пока недостаточны для установления окончательного диагноза. Несмотря на то, что у нас нет никаких претензий к персоналу или руководству клиники, мы убеждены, что окончательное решение будет исходить из политической повестки, а не медицинской. Думаю, на врачей и клинику будет оказано максимальное давление».

В связи с неудовлетворительным состоянием экс-президента Тбилисский городской суд принял решение отложить судебное разбирательство о растрате 9 миллионов лари на 15 июня.