Клиника с «шумком» для Михаила Саакашвили

Сегодня третьего президента Грузии Михаила Саакашвили этапировали из руставской тюрьмы в гражданскую клинику «Вивамеди». Его адвокат утверждает, что неизвестные в клинике попытались устроить ему «шумок», и это дает ему основание считать, что и здесь Саакашвили будет подвергнут психологическому давлению, как это было в случае его насильственного водворения в глданскую тюрьму, а потом и в горийский госпиталь. «Грузинская мечта» сегодня немного смягчила риторику в отношении Саакашвили, но полемика вокруг дальнейшей судьбы третьего президента в среде политиков не сбавляет обороты.

«Ни с кем не встретилась, никто не выходил на связь», – жаловалась мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания журналистам во дворе клиники «Вивамеди» ближе к полудню. Накануне, когда он дал согласие на свое этапирование из руставской тюрьмы в тбилисскую гражданскую больницу, из-за испытываемой слабости он попросил, чтобы его сопровождала мать и была с ним постоянно в палате все эти дни. Пенитенциарная служба не учла желание Михаила Саакашвили. И хотя Гиули Аласания считает позитивным фактом перевод Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику, ссылаясь на врачей, она заявила:

«Наше требование о его переводе за границу остается в силе, чтобы наконец-то вылечили этого человека».

По словам Аласания, у Саакашвили букет болезней – девять диагнозов, практики лечения которых в Грузии нет. Согласно заключению консилиума врачей при Народном защитнике, у Михаила Саакашвили посттравматический стресс, адаптационное расстройство, анорексия и белковое голодание.

Адвокат Шота Тутберидзе опасается, что Саакашвили и в этой клинике окажется под психологическим давлением. По его словам, накануне там были попытки устроить так называемый шумок – что на тюремном жаргоне означает беспрерывную брань заключенных и травлю конкретного человека. Такое уже случилось с Михаилом Саакашвили, когда его в начале ноября прошлого года на фоне затяжной голодовки насильно перевели в глданскую тюремную больницу. Позднее он жаловался на психологическое давление уже в горийском госпитале, куда его направили для восстановления здоровья после голодовки. Напомнив обо всем этом, депутат «Нацдвижения» Роман Гоциридзе заявил:

«Повторяется та же ситуация, какая была во время перевода в Гори. Нагнетается ситуация, искусственно создается такая психологическая атмосфера, которая не способствует излечению человека. Потому все это – неотложный этап для восстановления здоровья Михаила Саакашвили, для дальнейшей его отправки на лечение за рубеж. В Грузии невозможно лечение Саакашвили не потому, что у нас врачей нет, а потому, что этого не хочет власть, поэтому надо ожидать ежедневных провокаций».

В правящей «Грузинской мечте» провокаций, напротив, ждут от «Нацдвижения» и других сторонников Михаила Саакашвили. Сегодня представители властной партии избегали резких выражений и обвинений в симуляции в адрес Саакашвили, но критиковали его сторонников за подстрекательства к продолжению голодовки. Говоря об этом, вице-спикер Гия Вольский решил вспомнить и о «гуманной сути «Грузинской мечты»:

«Их («Нацдвижения») задача – вывоз Саакашвили из страны, их не интересует его здоровье. Эту причину они рассматривают как единственный механизм по вызволению Саакашвили из тюрьмы, несмотря на то, что с медицинской точки зрения для этого нет основания. А его госпитализация – это необходимость, какое бы преступление не совершил человек, (властям) нужно заботиться о здоровье человека, тем более не надо подвергать опасности его жизнь».

Смену риторики властей, которые ранее советовали Саакашвили «есть яйца и творог, чтобы решить проблему», в оппозиции объяснили открытыми призывами западных политиков и дипломатов следовать рекомендациям Народного защитника, а также ухудшением состояния здоровья третьего президента, говорит депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Хорошо, что ему предоставят полноценное медицинское обслуживание. Это еще раз доказывает то, что здоровье Саакашвили было ухудшено не из-за того, что он не употреблял яйца и творог, а потому, что у него тяжелый диагноз».

Большинство оппозиционных депутатов выступают за отправку Михаила Саакашвили за рубеж на лечение. Но не все. Лидер «Гирчи» Яго Хвичия давно критикует «Грузинскую мечту» и «Нацдвижение» за то, что они монополизировали политический спектр, руководствуясь своими партийными, а не интересами страны. Видимо, отчаявшись, Яго Хвичия все последнее время, да и сегодня, продвигает утопическую идею:

«Для здоровья Михаила Саакашвили крайне необходим сейчас не перевод в клинику «Вивамеди», а роспуск «Нацдвижения», думаю, это и есть рецепт исправления ситуации».

Поляризация в стране лишь углубляется, парламент не занимается законотворчеством, он лишь стал полем для противостояния между двумя крупнейшими партиями страны – «Грузинской мечтой» и «Нацдвижением». Поэтому наблюдатели и критики большую ответственность возлагают на нынешнюю власть, но подчеркивают и ответственность бывшей партии власти. Для «Нацдвижения» в повестке дня пока значится один единственный вопрос – состояние здоровья и освобождение Михаила Саакашвили. Пока не известно, сколько времени пробудет третий президент в многопрофильной клинике – проведут там обследования и вернут его обратно в руставскую тюрьму или же назначат стационарный курс лечения.