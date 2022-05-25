Вопрос ликвидации погранперехода на де-факто границе по реке Псоу обсудили в Думе

Пункт пропуска на границе России и самопровозглашенной республики Абхазия в Псоу может быть ликвидирован, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Речь шла о переходе в Псоу, на границе Абхазии с Российской Федерацией в связи с тем, что проблема, которая допускается из года в год, никак не решается. Договорились о создании рабочей группы, но кроме этого, мы поставили вопросы и более серьезные – о том, чтобы ликвидировать этот переход, по типу того, как это было сделано в Белоруссии», – сказал он после заседания комитета, в котором принял участие глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.

Калашников добавил, что расширение или модернизация погранперехода не позволят быстро решить проблему.

По словам заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой, доступные для отдыха семей с детьми направления должны стать максимально доступными и комфортными.

«Есть первоочередные задачи – это сейчас, в сегодняшних условиях, облегчить прохождение границы, сделать его максимально комфортным, в том числе и для туристических групп. И задача общего, стратегического плана – определить все-таки, идем ли мы к исчезновению этой границы, выстраиванию другого порядка прохождения границы. Понимая, что это важно для наших семей с детьми, мы сейчас говорим не столько о политических процессах, сколько о комфорте наших граждан, на этом, в том числе, основываются межгосударственные успешные отношения», – сказала она.

Ранее Инал Ардзинба заявил, что Абхазия ожидает беспрецедентный поток туристов из России в связи с международной обстановкой. По его словам, вопрос об упрощении режима пересечения де-факто границы приобретает особый смысл, прежде всего для граждан РФ, «которые вряд ли будут гореть желанием стоять многочасовые очереди в 40-градусную жару».