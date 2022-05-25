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Политика

Россия меняет зерно на санкции

Бои на востоке Украины принимают все более ожесточенный характер. Российские войска пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск. Президент Украины Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что война завершится миром, если Россия отведет войска на позиции, занимаемые до 24 февраля.

Судя по сообщениям информационных агентств Украины и России, битва за Донбасс входит в решающую фазу. Ближайшая неделя станет решающей для области, заявил в эфире национального телемарафона председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

«На окраинах Северодонецка ведутся тяжелые бои, поэтому ситуация ну очень тяжелая. На город сбрасывают авиабомбы, бьют «Градами» и «Смерчами», обстреливают артиллерией. Российские войска подошли достаточно близко, поэтому они могут обстреливать уже и минометами. Город уничтожается постоянно, круглосуточно. Ситуация в городе очень тяжелая. Вчера бои шли уже на окраинах города», – рассказал он.

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Россия меняет зерно на санкции
by Эхо Кавказа

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Согласно данным Института изучения войны, целями захватчиков являются три главных направления – район Северодонецка, Бахмут-Лисичанск, территории вокруг Золотого и украинский укрепрайон в Авдеевке. По прогнозу аналитиков института, если российским войскам удастся окружить Северодонецк, а также другие крупные города, они будут втянуты в затяжные городские бои.

По утверждению властей Украины, число жертв среди мирного населения в результате российского наступления растет. Украина продолжит борьбу с оккупантами до полного освобождения своих земель, заявил утром в своем выступлении в формате видеоконференции в Давосе президент Украины Владимир Зеленский.

Стадия войны, отметил он, рано или поздно перейдет в формат переговоров с участием президентов Украины и России, а также стратегических партнеров Украины. Однако такой момент наступит тогда, когда станет понятно, что «российская сторона как минимум будет показывать возможность и желание перейти из кровавой войны в дипломатию».

«Это возможно, если Российская Федерация продемонстрирует хоть что-то. Хоть чем-то я называю такие шаги, как отвод войск до 24 февраля, скажем так. Я считаю, что это был бы правильный шаг со стороны Российской Федерации. Единственный положительный момент, если можно сказать, что это позитив, – это то, что стороны начали говорить о разблокировании «Азовстали» и вывозе людей из Мариуполя», – сказал президент.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что без получения американских реактивных систем залпового огня MLRS Украина не сможет освободить оккупированные территории, а ситуация на Донбассе еще больше ухудшится.

«Есть разные типы вооружения, которые должны поставляться, и есть определенный график, время для поставок. Ситуация с поставками оружия сейчас гораздо лучше по сравнению с тем, что было месяц назад. У меня было здесь около 10 двусторонних встреч, однако, когда я говорю кое-кому: я знаю, что вы имеете реактивные системы залпового огня, они крайне необходимы, предоставьте их нам, то первый вопрос в ответ, который мне задают: разве американцы вам не дали их уже? Так что это бремя быть лидером. Все смотрят на Вашингтон, и он должен выполнить обещание и обеспечить нас реактивными системами залпового огня как можно скорее, остальные последуют», – заявил Кулеба в Давосе.

Между тем блокада Россией украинских портов практически остановила экспорт украинского зерна.

«Боевые действия уже оказывают влияние на мировые цены на зерно. Морская блокада России, препятствование доступу коммерческого судоходства к украинским портам, возникающий в результате дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты», – говорится в ежедневном обзоре британской разведки, публикуемом Минобороны Британии.

Заинтересованность в решении этого вопроса сегодня высказал Китай. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что в нынешних условиях необходимо в кратчайшие сроки сформировать «зеленый коридор» для обеспечения экспорта зерна из России и Украины.

Российская сторона сегодня выразила готовность к диалогу по урегулированию ситуации с заблокированными кораблями с зерном, находящимися в Украине. Однако, по мнению замглавы МИД России Андрея Руденко, снятие продовольственной проблемы потребует комплексного подхода, связанного, в том числе, со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции.

Между тем мировых запасов пшеницы осталось примерно на 10 недель, ситуация хуже, чем в 2007 и 2008 годах. Об этом на Совете безопасности ООН сообщила генеральный директор аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер.

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