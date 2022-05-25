В ЕНД заявления премьера Грузии в Давосе назвали «игрой на публику»

Оргсекретарь оппозиционного «Нацдвижения» Бачо Долидзе назвал «игрой на публику» заявления, сделанные в Давосе премьером Грузии.

Ираклий Гарибашвили в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме призвал Евросоюз не откладывать решение по заявке Грузии на вступление в ЕС и заявил, что это - «цивилизационный выбор грузинского народа», сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Грузинский народ достоин Европейского Союза, но думать, что кто-то присоединится к Европейскому Союзу в условиях «Грузинской мечты»… я не представляю, как она должна мимикрировать для этого…», - сказал Долидзе в эфире «Палитра ньюс».

При этом он подчеркнул, что в поведении премьера четко видна российская модель: «красиво рисовать кистью в Давосе, а другое делать в своей стране».

Долидзе также заявил, что «Грузинская мечта» порвала мосты со многими западными партнерами Грузии своей риторикой. «Любая критика со стороны наших европейских, американских или украинских партнеров со стороны «Грузинской мечты» воспринимается как нападение на правительство, сформированное Иванишвили», - сказал представитель ЕНД.

«Абсолютно все призывают нас к проведению реформ, все призывают правительство к тому, чтобы не было политической преследования… И что они делают в ответ? 24 часа заняты критикой депутатов Европарламента, иногда американцев», - заявил Долидзе.