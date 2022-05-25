Что дальше для Анатолия Бибилова?

Какое будущее ждет Анатолия Бибилова и его команду, какие планы они строят на ближайшую перспективу? Этим вопросом задаются и уставшее от его произвола общество, и измотанные сторонники экс-президента, от которых он потребовал слишком большую плату за покровительство – репутацию приличных людей. Она у них была, пока они не попали в свиту харизматичного предводителя и вынуждены были совершать неприемлемые в местном обществе поступки.

Но устали не все. Анатолий Бибилов и его команда – молоды, полны сил, они знают, как устроена власть, успели привыкнуть к ее вкусу и не хотят с ней расставаться. Очевидно, что Бибилов с поражением не смирится. Более того, он не считает его закономерным, скорее результатом предательства, в первую очередь со стороны Москвы.

Это не предположение, а инсайдерская информация из окружения экс-президента. Из этого же окружения исходит информация о том, как президент якобы намерен бороться за власть.

Кто-то из его соратников депутатов-мажоритариев подает в отставку, и через два месяца на оставшемся без депутата участке проводят новые выборы. Ничто не мешает Анатолию Ильичу там выдвинуться.

Как мне сказал один из теперь уже бывших оппозиционеров: «Мы этого не допустим. Если надо, пойдем по дворам и будем каждому объяснять, почему нельзя за него голосовать». В этой реплике мне понравилось, что он не привел способ куда более эффективный и простой, мол, «обнаружим» в его подписных листах и анкетах неточности, снимем с дистанции. Будем надеяться, что с практикой «эффективного противодействия» политическим оппонентам покончено.

И все-таки, если Бибилов хочет продолжать борьбу, то ему необходимо попасть в парламент, в противном случае коалиция экс-президента в заксобрании, скорее всего, развалится. Надо сказать, его избрание депутатом ничего не гарантирует, но все же дает шансы сохранить коалицию.

До президентских выборов бибиловская фракция в парламенте составляла 18 из 34 депутатов. Из них трое – это депутаты от партии «Единство народа», семеро – от партии «Единая Осетия» и восемь депутатов-мажоритариев. Если Анатолию Ильичу удастся избраться, теоретически он мог бы стать спикером парламента и дать бой Алану Эдуардовичу.

Кстати, он и сам об этом говорил в 2020 году в здании парламента во время встречи с депутатами. Когда оппозиционеры разозлили Анатолия Бибилова, он им пообещал, мол, подождите, кто-то из вас станет президентом, а я его буду дергать отсюда, из здания парламента. Тогда этой реплике не придали значения, а сейчас вспоминают и даже пытаются привести дословно…

Эти планы, приписываемые Бибилову источниками из его окружения, в экспертном сообществе обсуждаются. Кто-то относится к ним серьезно, кто-то скептически. Последние убеждены, что пробибиловское большинство развалится еще до того, как пройдут выборы на освободившемся участке, и предлагают присмотреться к этому большинству поближе.

Члены «Единства народа» никогда не были в числе бенефициаров режима, так, на галерке в качестве младших братьев. Им нет никакого смыла впрягаться за реванш Анатолия Ильича. Впрочем, как и мажоритариям из его фракции. Это вообще отдельная категория. Перед парламентскими выборами их кандидатуры согласовывали с Бибиловым и допустили к избирательной кампании как лояльных президенту товарищей. Но это было тогда. Кстати, сначала их было одиннадцать, но трое из обещанных одномандатников вышли из президентской фракции вскоре после парламентских выборов и образовали свою оппозиционную фракцию «За справедливость» во главе с Гарри Мулдаровым – тем самым кандидатом в президенты, который во время предвыборных дебатов обрушил на Бибилова самые страшные обвинения.

По мнению скептически настроенных экспертов, может так статься, что через пару месяцев за экс-президентом не останется не только большинства, но даже блокирующего пакета в 12 голосов.

Но это не более чем мнение скептиков. Их оппоненты приводят свои аргументы: за Бибиловым все-таки устойчивый электорат примерно в 20% избирателей, плюс скоро появятся новые союзники, они всегда появляются после первых кадровых решений из числа тех, кому не досталось должностей. В активе Бибилова и парламентская партия с ежегодным финансированием в восемь миллионов рублей - этого хватит для содержания небольшого офиса, если не шиковать. За ним пока одно из богатейших министерств – МЧС. Оно было главной материальной базой для его политической деятельности до того, как он стал президентом. Примечательно, что после победы на парламентских выборах, когда Бибилов переместился в кресло спикера, он поставил главой МЧС своего человека, хотя по закону распорядиться этим кадровым решением должен был президент Леонид Тибилов… В этом смысле вопрос к Алану Гаглоеву, готов ли он мириться с таким положением вещей.

За Анатолием Бибиловым после отставки сохраняется и такой ресурс, как судебная власть. У председателя ВС РЮО Олеси Кочиевой – верного сподвижника Бибилова, срок полномочий истекает лишь в конце года. За ним и большинство в Центризбиркоме, по меньше мере, до подведения итогов парламентских выборов.

И, наконец, в его активе команда, которую Анатолий Бибилов пытается сохранить. Накануне вступления в полномочия бывший президент принял отставки нескольких членов правительства и советников. Именно тех, кто из ближнего круга. Говорят, некоторые из них уже покинули республику, опасаясь уголовного преследования.

Это важный момент. Он говорит о бережном отношении к своим. Бибилов ограждает их таким образом от унизительных формулировок отставки, от неудобных вопросов к должностному лицу.

Тем же вечером, когда проходил банкет по случаю инаугурации Алана Эдуардовича в ресторане «Бынадтон» (бывшее «Подмосковье»), в другом ресторане – «Викторя» Анатолий Ильич давал банкет собственным соратникам, и это явно был не прощальный ужин.

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