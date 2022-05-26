К Грузии – с наилучшими пожеланиями

Грузия отмечает День независимости и принимает поздравления от зарубежных партнеров, в число которых не вошла Россия. В своем праздничном обращении президент Саломе Зурабишвили не обошла стороной тему российской агрессии и оккупации и заверила тех, кто проживает в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, что Тбилиси не будет воевать против Сухуми и Цхинвали. Вместе с ней и другие грузинские лидеры призвали абхазов и осетин вместе идти «к Европе».

Исполнение государственного гимна детской капеллой, что было новшеством на главном мероприятии ко Дню независимости, усилило трепетные чувства у тех, кто пришел сегодня на площадь Свободы в центре Тбилиси. Везде реяли флаги Грузии и ЕС, еще больше настраивая на позитив в ожидании ответа из Брюсселя по поводу получения статуса кандидата Грузии на членство в ЕС. В Тбилиси постарались, чтобы в этот день все выглядело истинно по-европейски – впервые прозвучал на праздничном мероприятии, на котором президент традиционно принимает присягу новобранцев, и гимн Евросоюза.

Вместе с оперными певцами его исполняли женский хор из Гори и Абхазская государственная капелла, как символическое напоминание о единстве Тбилиси с отколовшимися регионами Абхазии и Южной Осетии. К их жителям напрямую обратилась сегодня с трибуны президент Саломе Зурабишвили, назвав идущей из России дезинформацию о том, что Тбилиси воспользуется моментом на фоне российской агрессии в Украине и попытается военным путем вернуть контроль над Сухуми и Цхинвали:

«Я обращаюсь к вам, нашим гражданам в Абхазии и Цхинвали, я заверяю, что Грузия не предпримет против вас силу, не пойдет войной. Сегодня всем ясно, какая страна угрожает своим соседям, их суверенитету, идентичности и даже жизни. Это не Грузия. Предлагаю: как в прошлом вместе создавали грузинское государство, так и сейчас совместно создадим равноправное будущее. Предлагаем единое европейское будущее, предлагаем свободу и уважение, защиту вашего языка, идентичности и культуры».

Обратилась Саломе Зурабишвили и к грузинам. Напоминая об историческом стремлении Грузии к Европе, она считает непростительным, если сейчас из-за распрей в политической элите страна упустит шанс на получение статуса кандидата:

«Моя просьба и мольба к обществу, к политической элите состоит в двух словах: сила в единстве».

В своем выступлении Саломе Зурабишвили также назвала «позором» тот факт, что у Грузии проблемы с правосудием, что элементы распределения законодательной и исполнительной власти существовали еще при царице Тамаре в XII веке «во избежание соблазна авторитаризма». А еще – что Украине нужна не простая, а «тотальная солидарность».

Свою солидарность Украине выразил и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который затем тоже предложил абхазам и осетинам вместе с грузинами идти по пути к Европе. Были послания у Ираклия Гарибашвили и к самой Европе:

«Сегодня наша страна – верный и надежный союзник ЕС. Все признают, что у Грузии действительно выдающееся лидерство среди стран восточноевропейского партнерства. Также среди стран так называемого ассоциированного трио. Сегодня Грузия от Европы ждет политически оправданного и, что самое главное, справедливого решения, соответствующего признания наших исторических стремлений, неустанных усилий в проведении реформ и в выполнении других обязательств, взятых в процессе интеграции».

Именно реформы западные партнеры сочли нужным упомянуть в поздравительных текстах. Среди таких был и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

«Грузия сделала свой выбор, опираясь на собственные исторические ценности. Теперь настало время, чтобы Грузия для подтверждения верности европейскому пути сделала решительные шаги», – говорится в поздравлении Карля Харцеля.

Евродепутат Виола фон Крамон, которая недавно стала объектом яростной критики со стороны правящей партии, тоже поздравила страну с Днем независимости:

«Независимость также означает ответственность за свое настоящее и определение своего будущего. Грузины в подавляющем большинстве выбрали европейское будущее. С вашими ценностями и идентичностью вас ждут в европейской семье, когда вы вернетесь на путь демократизации. С Днем независимости, Грузия!» – написала Крамон на своей странице в Twitter.

Среди многочисленных поздравлений внимание грузинских СМИ и наблюдателей привлекло письмо президента Франции Эммануэля Макрона. В нем он говорит о необходимости выполнения Грузией санкций, принятых Западом в ответ на российское вторжение в Украину.

«Грузия не станет страной, с помощью которой Россия сможет обойти санкционный режим», – повторил еще раз в ответ журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили. Он напомнил, что за три месяца существования санкций ни одного такого факта выявлено не было.

Пафос и риторика представителей правящей партии все больше настораживают оппонентов власти и представителей профильных НПО. Оппозиционеры сегодня выражали надежду, что в Брюсселе, принимая решение, больше будут концентрироваться на стремлении грузинского народа интегрироваться в Европу, чем на действиях властей.

В этом свете статус «потенциального кандидата» является наиболее разумным вариантом, считают Соня Шифферс, директор Тбилисского офиса «Фонд Генриха Белля – Регион Южного Кавказа», и Вано Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия». В совместной статье авторы пишут о том, что Грузия больше не лидер по реформам в регионе, вопреки утверждениям власти. Что она все больше склоняется к России, чем к Западу, и налицо явный откат от демократии.

«Даже статус «потенциального кандидата» может быть использован правящей партией в качестве инструмента и, безусловно, станет частью внутренней «игры обвинений». В то же время простое выдвижение кандидатуры Грузии, которая фактически еще больше отошла от выполнения некоторых Копенгагенских критериев, было бы равносильно неспособности ЕС использовать свои политические рычаги для демократических преобразований и подрыву его авторитет как субъекта, основанного на ценностях», – предполагают авторы статьи, рассчитывая на то, что такое решение «окажет давление на «Грузинскую мечту», чтобы она вернулась на путь демократизации и решила некоторые ключевые демократические проблемы – хотя бы для того, чтобы обезопасить себя в преддверии парламентских выборов 2024 года».