Скандал в Тбилиси из-за публикации Le Figaro: власти заявили, что Грузию «заказали»

Посвященную Грузии статью во французском издании Le Figaro в правительстве Грузии назвали «грязной антигосударственной провокацией», пишет агентство «Новости-Грузия».

Le Figaro опубликовала статью под названием «Грузия уходит из ЕС, чтобы вернуться на орбиту Москвы». В ней, в частности, говорится, что «бывший враг Путина номер один», экс-президент Михаил Саакашвили «медленно умирает в тюрьме в возрасте 54 лет».

Статья написана по заказу Рафаэля Глюксманна - бывшего советника Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Наша оппозиция с гордостью повторяет и цитирует эту статью и называет ее катастрофой. Хочу сказать нашим гражданам и нашим уважаемым депутатам, что на самом деле это очередная грязная антигосударственная статья», - сказал Гарибашвили.

«Кто заказал эту статью? Это заказано господином Глюксманном. Вы прекрасно знаете, кто такой Рафаэль Глюксманн - он был советником Саакашвили, который убивал, насиловал и пытал людей… Этот человек сегодня депутат Европарламента. А автором статьи является Изабель Лазер, подруга Глюксманна… Вот это и есть очередное ваше откровение, господа оппозиционеры и очередное разоблачение ваших антигосударственных действий», - сказал Гарибашвили.