Криминальная хроника и политическая расправа?

Сразу два сторонника бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова оказались в центре внимания общества после инцидентов с их участием. Один из них получил огнестрельные ранения, второй – замминистра обороны Сергей Кабисов, по неофициальной информации, был избит. Что это – конфликты на бытовой почве или политическая расправа?

Об избиении Сергея Кабисова официальная хроника МВД не сообщала, хотя последние два дня эта новость активно обсуждается в социальных сетях. Никаких подробностей происшествия пока нет, кроме комментариев пользователей, из которых можно сделать вывод, что драка произошла во время одного из застолий.

Замминистра обороны Сергей Кабисов «прославился» в январе прошлого, когда вместе с еще одним сторонником Анатолия Бибилова приехал во Владикавказ, где совершил нападение на североосетинского журналиста Руслана Тотрова. Тотров тогда так рассказывал о нападении: «Они в нецензурной форме потребовали, чтобы я перестал писать и говорить гадости про их брата – президента Южной Осетии Анатолия Ильича Бибилова. Пообещали мне физическую расправу, даже угрожали убийством. Один из них ударил меня в лицо, после чего они скрылись. У меня разорвана губа и сломаны два зуба».

Сегодня политический редактор «Основы» Руслан Тотров на своей странице в социальной сети Фейсбук написал, что никакого отношения к избиению своего обидчика не имеет. Эта публикация, изначально казавшаяся ироничной, имела вполне реальную подоплеку – некоторые в соцсетях пытались связать происшествие с журналистом.

В беседе с «Эхом Кавказа» Руслан Тотров повторил, что к избиению Сергея Кабисова, вопреки конспирологическим версиям, он не причастен:

«Да, я сделал официальное заявление, что ни я, ни мои соратники в Южной Осетии никоим образом не причастны к избиению заместителя министра обороны Сергея Кабисова. Дело в том, что, видимо, велик соблазн у разных конспирологов и любителей теории заговоров предположить, что то, что с этим господином приключилось, является хладнокровной, спланированной местью с нашей стороны. Нет! Я так понимаю, что у людей из команды бывшего президента Анатолия Бибилова недоброжелателей и врагов хватает с лихвой. И, судя по всему, каждый охотник, знаете ли, находит свое приключение рано или поздно. Но еще раз, безусловно и категорично: ни я, никто из моего окружения, людей, которые бок о бок со мной работают, сотрудничают, не имеют никакого отношения к тому, что случилось с господином Кабисовым. Пусть разбираются правоохранительные органы Южной Осетии. Я полагаю, что со сменой президента в стране, наконец-то, в той или иной степени закон восторжествует и подобные происшествия будут должным образом изучены и расследованы».

После нападения на журналиста против Сергея Кабисова и его подельника в Северной Осетии было возбуждено уголовное дело по статье о препятствовании журналисткой деятельности. В конце 2021 года началось и судебное разбирательство по этому делу, которое, по словам Тотрова, пусть и медленно, но продолжается:

«Судебный процесс продолжается. Можно, конечно, сказать, что ни шатко, ни валко, поскольку он очень часто переносится – то судья в совещательной комнате по другим делам, то адвокаты не могут и т.д. В принципе, это то, чего мы с адвокатом моим Андреем Сабининым и ожидали. Я не готов говорить, что это затягивание. Нет, скорее, вялотекущий процесс, и я его связываю с тем, что мы имеем дело с ч. 3 ст.144 – препятствование деятельности журналиста. Правоприменительная практика во всей России по этой статье крайне скудная, а уж по части 3 – это с применением насилия, ее почти нет. На Северном Кавказе, допустим, это первое дело в истории. Поэтому, я полагаю, и суд не особо понимает, что именно делать. Понятно, что там изначально СК России включался, Генеральная прокуратура. И, конечно же, с точки зрения чисто судейского, профессионального, узкоспециализированного резонанса, можно говорить о громком деле и нужно даже говорить. Но при этом, я думаю, суд не очень разумеет, как в этой ситуации поступать, потому что это суперновая для них статья. Поэтому огромным желанием мчаться галопом никто не горит. С другой стороны, надо понимать, что в любом случае правосудие здесь свершится. Каким бы оно ни было. Я не готов предсказывать, какой вердикт судья Залина Караева вынесет, потому что сложно выстраивать какие-либо предположения. Но процесс продолжается».

В отличие от конспирологов, большинство пользователей соцсети не считают инцидент с Кабисовым местью или сведением счетов с соратниками экс-президента Анатолия Бибилова. К примеру, пользователь Инстаграм под ником bolotaeva555 пишет: «Сейчас даже если два ребенка поругаются, вы все равно будете искать политический мотив? Во время Жуар бонов (религиозных праздников и застолий) часто драки бывали, но про них в газетах не писали».

Arsal.09 считает: «Ну, насколько я помню, в Дменисе (крупное село Цхинвальского района) ни один Жуары бон без избиений и перестрелок не обошелся».

Второй раз подряд в сводках МВД и Владислав Валиев, которого называют «подрядчиком Бибилова». Он уже попадал в больницу после кражи и избиений. 28 мая его вновь госпитализировали с огнестрельным ранением грудной клетки. Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сегодня же стало известно, что все трое подозреваемых добровольно явились в правоохранительные органы. Главной версией произошедшего прокуратура называет бытовой конфликт. Версия, которую обсуждают пользователи соцсетей – это месть сыновей за избиение Валиевым их отца.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия