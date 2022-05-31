Работники заводов «Боржоми» начали бессрочную акцию протеста

Более 400 работников заводов по розливу «Боржоми» во вторник объявили бессрочную акцию протеста, сообщил председатель Профсоюза работников аграрного хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе.

Требования: восстановить уволенных сотрудников, повысить заработную плату, подписать со всеми сотрудниками долгосрочные контракты и улучшить условия труда. Также участники акции требуют уволить представителей администрации, которых обвиняют в давлении и шантаже, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Бастуем, пока не будут удовлетворены требования работников», — заявил Диасамидзе.

В акции участвует около половины работников завода по розливу воды. Власти Грузии пока не комментировали ситуацию.

Акция проходит на фоне переговоров, которые правительство ведет с IDS Borjomi International о передаче доли в заводах по розливу минеральной воды.

Заводы по розливу «Боржоми» были временно остановлены с 29 апреля из-за возникших у компании финансовых проблем.

Отношения с работниками у администрации осложнились после попытки перевести всех на новые контракты и снизить выплаты за вынужденный простой.

Компания IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, 60-процентной долей которой владеет компания «Альфа-групп». Ее основателем является российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под санкции Запада из-за российского вторжения в Украину. 40% IDS Borjomi International принадлежат миноритарным акционерам.