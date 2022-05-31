Президент Армении и премьер Грузии обсудили торговлю и безопасность

Президент Армении Ваагн Хачатрян в рамках официального визита в Тбилиси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили в пресс-службе грузинского Кабмина, стороны затронули вопросы безопасности в регионе и мире, а также коснулись предложенной Ираклием Гарибашвили инициативы о мирном добрососедстве на Южном Кавказе. Она предполагает создание формата диалога между Грузией, Арменией и Азербайджаном для сотрудничества по взаимовыгодным направлениям.

По словам грузинского премьера, Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе, и готова содействовать региональному диалогу.

Гарибашвили и Хачатрян также обсудили перспективы дальнейшего роста показателей товарооборота. Было отмечено, что товарооборот между Арменией и Грузией в первом квартале текущего года составил 170.49 млн долларов, что выше аналогичного показателя за 2021 год на 12%.

Сегодня же Ваагн Хачатрян возложил венок к Мемориалу погибшим за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси. Он также встретился со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

В тбилисском доме-музее известного армянского писателя Ованеса Туманяна прошла встреча Хачатряна с представителями армянской общины.