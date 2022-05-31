Орбан отстоял нефтяную «Дружбу» с Москвой

ЕС все же примет шестой пакет санкций в отношении России из-за ее вторжения в Украину. Правда, того, на чем настаивал Киев – полном эмбарго на российские энергоносители, не случилось. Почему европейцы не сумели прийти к единому мнению, и как Россия и США пытаются разыграть ближневосточную карту в противостоянии вокруг Украины?

ЕС вводит частичное нефтяное эмбарго в отношении России. В ночь на 31 мая лидеры стран Евросоюза согласовали новый, шестой по счету, пакет санкций, который предусматривает ограничения на импорт российских энергоносителей. В итоге под санкции попала нефть, поставляемая по морю. О достижении компромисса заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Я очень рада, что лидеры смогли в принципе договориться о шестом пакете санкций. Это очень важно. Благодаря этому Европейский Совет теперь должен быть в состоянии завершить процедуру запрета почти на 90% всего импорта российской нефти до конца года. Это важный шаг вперед».

Что касается оставшихся процентов, то ЕС пока решил не трогать импорт по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия. Именно ее лидер Виктор Орбан выступал категорически против введения полного эмбарго в отношении России:

«Нам удалось отстоять свои позиции и отклонить предложение Еврокомиссии о запрете использования российской нефти в Венгрии. У нас и без этого проблем хватает: цены на энергоносители взлетели до небес, инфляция высокая и из-за санкций Европа на пороге экономического кризиса. В этих условиях еще более дорогая нефть, поступающая не из России, стала бы неподъемной для венгерской экономики. Это было бы равносильно атомной бомбе, но мы сумели этого избежать. Сегодня люди могут спать спокойно, нам удалось отразить это самое невероятное предложение».

Еврокомиссия разъяснила, как будут вводиться санкции в отношении импорта российской нефти морским путем. В частности, для нефти-сырца они будут введены в течении шести месяцев, а для нефтепродуктов – в течение восьми. График вступит в силу после того, как санкции будут формально утверждены советом министров иностранных дел ЕС.

По подсчетам Bloomberg, только запрет на поставки по морю может привести к тому, что Россия потеряет около 10 млрд долларов в год в виде доходов от экспорта. Прекращение же поставок через северную ветку нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию приведет к потерям в еще 12 млрд. То есть, в итоге Россия продолжит зарабатывать около 6 млрд долларов на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки.

Но, очевидно, пострадает не только Россия. Решение Евросоюза о введении запрета на импорт российской нефти привело к резкому скачку цен. 31 мая стоимость нефти марки Brent перевалила за 123 доллара за баррель. Это самый высокий показатель за последние два месяца.

При этом, поскольку Европе еще только предстоит найти замену российским энергоносителям, наблюдатели считают, что резкий рост цен может заставить многих членов ЕС задуматься о том, стоит ли вводить дальнейшие санкции, которые могут повредить их собственной экономике. Президент Франции Эммануэль Макрон, впрочем, ничего не исключает:

«Я думаю, что то, что было принято сегодня, шестой пакет, является очень сильным пакетом, который несколько недель назад никто не считал возможным. Я не думаю, что мы должны что-то исключать на следующие несколько недель. Все зависит от развития ситуации на местах. Я думаю, что мы не должны ничего исключать».

По всей видимости, ничего уже не исключают и в России. Глава российского МИДа Сергей Лавров пытается заручиться поддержкой стран-членов ОПЕК и убедить монархии Персидского залива не поддаваться на призывы Вашингтона увеличить добычу нефти, чтобы покрыть дефицит в Европе и опустить цены в самих Штатах. 1 июня Лавров, по данным мировых СМИ, прибудет в Саудовскую Аравию, где встретится с министрами иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Хоть цель визита не разглашается, но он состоится за день до встречи в Вене нефтяного альянса ОПЕК+, в который входят нефтедобывающие страны Персидского залива и Россия.

В Бахрейне Лавров сразу пошел с козырей, представив надвигающийся на Ближний Восток продовольственный кризис – происками «западных партнеров»:

«Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться с учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас. А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее – делать PR на проблеме продовольственной безопасности, или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними».

Страны-экспортеры нефти до сих пор сопротивлялись давлению со стороны США, которые настаивают на резком увеличении добычи, чтобы сдержать выросшие на фоне войны в Украине цены на нефть. В эти дни Эр-Рияд, по данным арабской прессы, с тайным визитом, якобы, посетили американские эмиссары – координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Бретт МакГурка и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн.

Активность Вашингтона понятна. У Байдена и демократов скоро промежуточные выборы в Конгресс и снижение цены на топливо может стать тем козырем, который позволит партии «ослов» сохранить большинство в законодательной власти. К тому же такой прорыв существенно укрепит позиции самого Байдена как на родине, так и на Ближнем Востоке, куда лидер демократического мира, не часто покидающий пределы США, намерен направиться в конце июня.

У Вашингтона в этой энергетической войне есть свои козыри, отмечают наблюдатели. Российская агрессия в Украине поставила практически весь мир на грань продовольственного кризиса, и Ближний Восток – один из наиболее уязвимых регионов с точки зрения поставок зерна. А, значит, у Вашингтона появилась тема для более конкретного разговора с Эр-Риядом и другими региональными игроками в формате «нефть в обмен на продовольствие».