«Грузинская мечта» включает обратный отсчет

Решение Еврокомиссии о присвоении Грузии статуса кандидата в ЕС, как полагает посол ЕС в Грузии Карл Харцель, будет известно на следующей неделе. По мере приближения к развязке все жестче становится риторика власти. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня снова обвинил «Нацдвижение» в попытке помешать положительному решению Брюсселя и назвал «алогичным» его возможный отказ. Продолжение противостояния с оппозицией или подготовка общества к провалу?

– Помогите нам, чтобы мы помогли вам! – Карл Харцель, посол ЕС в Грузии, никогда не был так откровенен, как сегодня. Он упростил работу всем – не пришлось искать сигналы из Брюсселя между строк дипломатических заявлений. «Грузия могла бы лучше подготовиться к этому историческому моменту», – сказал посол журналистам в ответ на вопрос о том, когда будет известен ответ Брюсселя на заявку Грузии и каковы шансы на то, что он будет положительным. Европейский дипломат предположил, что Еврокомиссия свое заключение даст уже на следующей неделе. А до конца июня свое решение должны принять все страны ЕС. Карл Харцель также отметил, что вне зависимости от ответа Грузия должна неуклонно следовать к цели, доказывая, что ей место в ЕС. А по этому поводу, как и о траектории, по которой движется Грузия, как, отметил Харцель, у европейских партнеров все больше вопросов, и посол перечислил эти вопросы:

«Демократические выборы, насилие 5 июля ( 2021) и последующие события, защита меньшинств и журналистов, посягательство на право на личную жизнь, упразднение Службы госинспектора. Из-за всего этого все больше сомнений в уважении демократических институтов и исправности механизмов демократического контроля».

Общаясь с журналистами, посол ЕС в Грузии также перечислил слова, которые Брюссель не хотел бы слышать из Тбилиси, прежде всего, эпитеты, которые политические оппоненты в Грузии не жалеют друг для друга: «рабы, зачинщики войны, путинисты и предатели-изменники», и в этом ответственность лежит на обеих сторонах, отметил Карл Харцель.

Напомним, 5 июля 2021 года радикальные группы в Тбилиси совершили нападение на представителей правозащитной организации ЛГБТ-сообщества «Тбилиси прайд» и журналистов, сорвали и сожгли флаг ЕС перед зданием парламента, а вместо него водрузили крест.

Зачем нужно было поминать прошлое, недоумевает вице-спикер Гия Вольский, убежденный в том, что тогда не произошло ничего такого крамольного, с чем не была бы знакома сама Европа:

«Что имеет в виду Карл Харцель, когда говорит о пятом июля? То, что и в Грузии, и в Европе существуют люди, которые совершают насилие по многим признакам, будь то гендерный вопрос или агрессивность по отношению к меньшинствам, или что-то случилось такое, чего не видели в европейском пространстве?».

В современной Европе, отвечают грузинские правозащитники, не видели, чтобы власти поощряли, и порой подстрекали своими заявлениями гомофобные выпады и агрессию против СМИ. Чтобы глава правительства, как Ираклий Гарибашвили после погромов пятого июля, заявлял, что «Грузинская Мечта» избрана большинством и, значит, обязана защищать в первую очередь интересы большинства православных.

Не только осуждение прошлогоднего июльского погрома не могут понять в «Грузинской мечте». На созванном с утра без явных причин брифинге председатель партии власти Ираклий Кобахидзе заявил, что непонятно, почему Брюссель должен отказать грузинскому государству и народу в статусе кандидата, когда это решение никакого финансового бремени или же ответственности не накладывает на Евросоюз. Вспомнил он в связи с этим и критику, которой подверг Киев тбилисскую власть, в частности, за ее позицию по вопросу антироссийских санкций.

«Присвоением статуса кандидата ЕС заявляет, что не боится российской реакции и проявляет принципиальную позицию в вопросе поддержки трех стран (Украина, Грузия, Молдова). Ради чего Евросоюзу проявлять противоположную, непонятно. Это еще одна причина посчитать алогичным отказ ЕС в статусе кандидата. Это со стороны ЕС было бы таким же алогичным решением, как отзыв посла из Грузии украинскими властями».

И, конечно же, лидер правящей партии напомнил, кто в этом заинтересован больше всех – «Нацдвижение» и его зарубежные лоббисты:

«Расчет радикалов и их лоббистов прост: Грузия не должна получить статус кандидата, за этим должно последовать общественное возмущение, переворот, совершенный «Нацдвижением», и втягивание Грузии в войну».

В «Грузинской мечте» продолжают отвергать призывы к смягчению риторики и продолжению реформ, к сомнению в правомерности приговора гендиректору оппозиционного ТВ «Мтавари» Нике Гварамия, и в отношении к медицинским проблемам Михаила Саакашвили в тюрьме.

В «Нацдвижении», как и в других оппозиционных партиях, считают, что «Грузинская мечта» сама заинтересована в срыве этого процесса и, как полагает депутат «Нацдвижения» Роман Гоциридзе, приступила к подготовке общественного мнения. Оппозиционеры напомнили, что если бы не общий протест оппозиции и общества, «Грузинская мечта» вовсе не собиралась подавать заявку в ЕС. В доказательство того, что они не ведут «подрывную работу в коридорах ЕС», в чем их обвиняют представители власти, они на прошлой неделе направили совместное письмо лидерам ЕС с просьбой не отказывать грузинскому народу из-за действий власти. Пораженческий настрой «Мечты» возмутил депутата, лидера Республиканской партии Хатуну Самнидзе:

«Вместо того, чтобы говорить оптимистично, делать конкретные шаги для получения позитивного ответа, «Грузинская мечта» опять продолжает нападать, языком шантажа разговаривать с посольством США, с ЕС. Господину Кобахидзе и всей «Мечте» я бы посоветовала говорить о конкретных шагах вместо нападок и попыток посеять страх в обществе, это говорит о том, что они сами в панике. «Грузинская мечта» должна прекратить нападки на партнеров и оппозицию и посещать все европейские столицы, чтобы страна получила статус кандидата».

Лидер партии «За Грузию» Кахабер Кемоклидзе напомнил, что в этом процессе вся ответственность лежит на «Грузинской мечте» и Бидзине Иванишвили:

«Начну с того, что население Грузии заслуживает этот статус кандидата. Мы надеемся, что в ЕС учтут геополитическую ситуацию в Восточной Европе, в том числе Грузии, и присвоят статус кандидата. Заслуживает ли лично господин Кобахидзе индивидуально этот статус? Лично я считаю, что нет. Потому что каждое его выступление – это демагогия лжи. Я часто говорю о том, что эти люди ( из «Грузинской мечты») некомпетентные игрушки (в руках Иванишвили), и каждое их заявление это подтверждает».

Бывший министр обороны, руководитель НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели также советует властям не перекладывать вину на бывшую партию власти:

«На десятый год правления «Грузинская мечта» не может поверить, что сама представляет власть. «Национальное движение» больше не у власти, и в случае отрицательного ответа Брюсселя, конечно же, грузинское население ответа будет требовать от «Грузинской мечты».

Каким будет ответ Еврокомиссии на следующей неделе, никто не берется прогнозировать. Как отметил сегодня посол ЕС в Грузии Карл Харцель «результат может быть и меньше, и больше ожидаемого».