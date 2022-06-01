Захарова назвала здравым решение Южной Осетии отложить референдум

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия приняли здравое решение, приостановив действие указа о проведении референдума по присоединению к России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«С учетом того, что данная инициатива экс-президента (Анатолия) Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого Указа от 13 мая 2022 года «О назначении референдума Республики Южная Осетия» оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам.

Российская сторона готова к проведению консультаций с югоосетинскими партнерами в целях обсуждения путей дальнейшей интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией», – заявила Захарова.

Она отметила, что «в Москве с большим уважением относятся к стремлению братского югоосетинского народа строить свою судьбу вместе с Россией».

«Признав Южную Осетию в 2008 г., Россия взяла на себя ответственность за ее безопасность и мирное будущее. Наши страны планомерно продвигаются по пути интеграции, как это предусмотрено Договором между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, а также другими двусторонними соглашениями», – сказано в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского МИДа.

Ранее новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев, отменивший указ экс-президента Бибилова о проведении референдума, заявил, что приступает к проведению устных консультаций с российской стороной по вопросам дальнейшей интеграции с РФ.