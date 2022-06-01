Турция намерена провести новую спецоперацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которых Анкара признает террористическими организациями.

«Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги», – сказал турецкий президент во время выступления в парламенте в Анкаре.

По словам Эрдогана, «попытки узаконить террористов с помощью смены их названий ни к чему не приведут».

«Те, кто выступает с подобными инициативами, обманывают сами себя, но не Турцию», – добавил он.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что любое новое наступление Турции на севере Сирии подорвет региональную стабильность и усугубит ситуацию.

ТАСС напоминает, что Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции – «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».

23 мая Эрдоган сообщил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии с целью расширения 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции «Источник мира». По данным турецких СМИ, операция может начаться в ближайшее время, в ней планируется задействовать около 50 тысяч турецких военнослужащих и представителей сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемых Анкарой.

С 18 апреля Турция также проводит военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана.