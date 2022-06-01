«Только уход Бибилова позволил суду принять законное решение»

Георгий Кабисов сегодня не вышел на свободу, однако это случится через 10 дней. Такое решение принял Цхинвальский городской суд, который сегодня удовлетворил ходатайство экс-министра связи и массовых коммуникаций об условно-досрочном освобождении. Напомним, Кабисов был осужден в 2018 году на 7 лет лишения свободы и провел в заключении пять с половиной лет. Он считает свое дело политической местью со стороны экс-президента Анатолия Бибилова.

20 мая этого года Цхинвальский городской суд был готов рассмотреть ходатайство об условно-досрочном освобождение Георгия Кабисова, однако экс-министр отказался явиться на заседание, а родные и друзья Кабисова объяснили его поступок тем, что он не хотел «получать подачки от президента Бибилова». Анатолий Ильич, уже проигравший на тот момент выборы, до инаугурации нового президента продолжал исполнять свои обязанности.

Заседание Цхинвальского городского суда проходило сегодня уже при новом президенте, поэтому никто не сомневался в положительном исходе дела. Во время предвыборных дебатов Гаглоев обещал освободить Кабисова, если выиграет выборы.

До начала заседания на вопрос «Эха Кавказа», будет ли он добиваться реабилитации после освобождения, Кабисов ответил так:

«Буду делать так, как и обещал до этого, буду добиваться справедливости по закону. А люди, которые сфабриковали это абсурдное дело, обязательно понесут наказание согласно закону. Если я почувствую, что что-то у меня в Южной Осети не получается, я как гражданин Российской Федерации буду добиваться справедливости на территории Российской Федерации против этих граждан, которые также являются гражданами России».

Несколько дней назад Кабисов обратился с письмом из тюрьмы к новому президенту Алана Гаглоеву, в котором просил освободить его от дальнейшего отбывания наказания и снять судимость:

«С ноября 2017 года против меня было организовано политически мотивированное уголовное разбирательство, основанное на голословном заявлении Кочиева В. Х., без каких-либо доказательств моей вины. Того самого Кочиева, который обокрал народ Южной Осетии на сотни миллионов рублей!... О чем генпрокурор Джагаев рассказывал сам на пресс-конференции. Но в 2017 году следствие в отношении Кочиева В. Х. "заглохло" со сменой нового политического руководства во главе с президентом Бибиловым… Со сменой политической обстановки в стране, надо мной началась политическая расправа... Про Кочиева все вдруг забыли, а посадили за решетку человека, который посмел открыто говорить о творящемся беззаконии… На момент подачи настоящего ходатайства я фактически отбыл большую часть срока наказания - более 1980 суток, 5 лет и более 5 месяцев. Долгие годы я не писал "челобитные" президенту Бибилову о помиловании, который готов был отпустить сто грузинских бандитов, но не одного человека, произведенного в ранг личного врага! Я обращаюсь с такой просьбой впервые».

Само судебное заседание длилось недолго. После того, как адвокат Георгия Кабисова Икрамжан Раматов зачитал ходатайство, выступили представители ИТК и прокуратуры, которые не имели ничего против досрочного освобождения экс-министра. Из выступления Раматова стало известно, что Комитет связи, который ранее требовал от Георгия Кабисова возместить ущерб в размере 155 миллионов рублей, недавно письменно отказался от этих претензий.

Судья Инал Тибилов после небольшого перерыва ознакомил огласил решение:

«Оглашается решение Цхинвальского городского суда, от 1 июня 22 года… (неразборчиво)… Суд постановил: ходатайство Кабисова удовлетворить. Освободить осужденного Кабисова Георгия от отбывания наказания, назначенного приговором Цхинвальского городского суда 5 июня 2018 года. Постановление может быть обжаловано. (неразборчиво)... через 10 дней»

Несмотря на то, что решение об освобождении Кабисова через 10 дней после судейского решения законно, многие в зале, в том числе сам экс-министр, были расстроены. Ожидалось, что его выпустят сегодня прямо из зала суда. Тем более, по словам его родственников, такие прецеденты в Южной Осетии уже бывали.

Уже после оглашения приговора сестра Георгия Кабисова Анна сказала «Эху Кавказа», что уход Анатолия Бибилова из власти позволил суду, наконец, принять законное решение:

«Сегодняшнее долгожданное решение суда, которого мы не могли добиться годами, лишний раз показало, откуда исходили произвол и беззаконие. Абсолютно ясно, что только уход Бибилова позволил, наконец, суду принять законное решение. Конечно, не стоит обольщаться, ведь останься этот «гарант беззакония» на второй срок, этот беспредел все так же бы продолжился руками тех же судей. Надеемся, что и суды, и правоохранительные органы перестанут быть инструментами сведения личных счетов и мести политическим оппонентам. При новом президенте действия всех участников этих расправ над неугодными должны получить должную оценку».

Напомним, Георгий Кабисов на тот момент действующий полковник СВР, экс-министр связи и массовых коммуникаций был задержан 7 ноября 2017 года. В июле 2018 года он был осужден на 8 лет лишения свободы. В августе 2018 года срок отбывания наказания был сокращен на один год. В общей сложности Георгий Кабисов провел в ИТК города Цхинвал пять с половиной лет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия