Досрочно, но безусловно. Почему не пришел в суд Георгий Кабисов

Сегодня состоялось судебное заседание об условно-досрочном освобождении экс-министра связи и массовых коммуникаций и на момент ареста – сотрудника СВР Георгия Кабисова. Сам Кабисов прийти на заседание отказался.

В апреле 2021 года суд отказал Кабисову в условно-досрочном освобождении (УДО), хотя на тот момент он отсидел уже половину своего срока. Поводом для отказа стал якобы найденный у него в камере интернет-роутер. В феврале этого года его защитники подали еще одно прошение, которое и собирались рассматривать сегодня.

До заседания появилась информация, что решение может быть принято в пользу Кабисова. Однако уже на входе в здание суда родственникам и друзьям сообщили, что сам экс-министр отказывается явиться на заседание. На самом процессе представитель ИТК подтвердил судье Иналу Тибилову эту информацию и добавил, что никаких документов по конвоированию они также не получали:

Судья Инал Тибилов: То есть получается что вы ненадлежащим образом исполнили обязанности, потому что мы вам направили соответствующий документ 12 мая 22 года, чтобы вы обеспечили явку Кабисова Георгия Сергеевича на заседание суда… И сейчас он что вам сказал? Он знает, что у него сегодня заседание суда? Почему он не явился?

– Не знаю.

– А вы его не спросили, почему он не явился?

– (по-осетински) Я зашел к нему, спросил: ты готов? Он ответил – да. А потом я вышел, мне звонило начальство, а позже увидел, что его нет. Мне ответили, что он не пойдет.

В беседе с «Эхом Кавказа» его родственники, которые совсем не были удивлены реакцией экс-министра, объяснили, что ходатайство было подано еще 5 февраля, «с тех пор суд необоснованно затягивал сроки, и сегодня решил это сделать, хотя нормативный срок – месяц, максимум два. То есть это заседание должно было пройти в марте или апреле». У друзей, которые пришли поддержать семью, поведение Георгия Кабисова вызвало только уважение: он фактически отказался принимать «подарок» от Анатолия Бибилова, который инициировал его арест сразу после избрания. Уверены Кабисовы и в том, что вновь избранный президент Алан Гаглоев в любом случае выпустит его из-под стражи. В группе поддержки Кабисова в социальных сетях появился отдельный по этому поводу пост:

«Георгий Кабисов отказался сегодня приехать в суд. Отказался принять свободу из бибиловских рук. Достойный поступок достойного человека. Он обязательно будет на свободе скоро. Но это будет не «подачка» уходящей власти, которая решила подсуетиться напоследок, а торжество справедливости».

Георгий Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года. Арест экс-министра напоминал спецоперацию против особо опасного преступника – к задержанию были привлечены сотни силовиков, а самого Кабисова пару дней держали в подвале КГБ. Действующего полковника СВР и экс-главу комитета связи Георгия Кабисова задержали по заявлению его бывшего подчиненного Валерия Кочиева в превышении должностных полномочий. После этого генеральный прокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев через местные СМИ заверил, что никакой политической подоплеки в деле Георгия Кабисова нет, «преступления, по которым были возбуждены уголовные дела, общеуголовной направленности, и в основной части – это преступления экономической направленности».

Чтобы изменить ему меру пресечения на домашний арест, сразу три экс-президента республики обратились в суд в качестве поручителей, однако их предложение было отвергнуто. С началом судебных разбирательств в поддержку экс-министра была проведена акция с требованием освободить его. Жена Георгия Кабисова, Марина Кабисова, делилась тогда с «Эхом Кавказа»:

«За три прошедших месяца с момента задержания Георгия у меня не осталось никаких сомнений в заказном характере этого дела. Основанное на пустых обвинениях уголовное дело не имеет никакой перспективы, но, к сожалению, не приходится рассчитывать, что следствие и суд самостоятельны в своих решениях. Вот и сегодня будет очередной фарс. За эти три месяца в чем только не обвинили Георгия, но по факту ничего не нашло своего подтверждения. Копают везде, во всех направлениях, пытаясь найти хоть что-то, чтобы выполнить волю нынешнего руководства».

О политической подоплеке своего задержания неоднократно высказывался и сам Георгий Кабисов, который считал это местью действующего президента Анатолия Бибилова, с которым у него произошел и личный конфликт:

«Продолжается театр абсурда. Меня пытаются использовать как инструмент какой-то политической борьбы. Все выдвинутые против меня обвинения абсурдны, нет никаких доказательств. Они (следователи) «расстреливают» меня всякими обвинениями, но они такие же абсурдные, как и все остальные. Давление на меня не оказывают, но, как мне стало известно, давление оказывают на мое окружение».

В одном из своих обращений Кабисов заявлял, что является заложником власти:

«Вот уже больше восьми месяцев я нахожусь по надуманным обвинениям и сфабрикованному уголовному делу под арестом, а фактически в заложниках у нынешней власти. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что в моем случае невозможно добиться справедливого и непредвзятого отношения ко мне. Все мои иллюзии насчет того, что со мной не будут сводить старые счеты, пользуясь своим нынешним положением и властью, давно развеялись».

Родные Кабисова обращались в самые разные инстанции, в том числе к российскому посольству и даже к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. За время содержания под стражей он объявлял две голодовки и даже заявлял о намерении баллотироваться в депутаты. В июле 2019 года экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы, которые сократили в августе того же года до семи, и выплате ущерба государству в размере 155 миллионов рублей. На обращения кавалеров ордена Уацамонга, высшей воинской награды Южной Осетии, предложение парламентариев об амнистии Кабисова Анатолий Бибилов и подконтрольная ему судебная и парламентская власти отвечали отказом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии