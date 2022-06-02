Роман Дбар: «Такие участки, как Серая Баба, надо превращать в локальные заповедники»

Согласно опубликованным позавчера данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на основе статистики продаж туроператоров на три летних месяца 2022 года, Абхазия заняла третье место в рейтинге популярных направлений летнего отдыха у россиян, обойдя Египет и ОАЭ. Лидирует в этом рейтинге Турция, на втором месте – Россия. Оптимисты в Абхазии считают, что нынче может быть превзойдена прошлогодняя, рекордная в послевоенный период, цифра заезда в республику зарубежных туристов в 1,5 миллиона; скептики высказывают более осторожные прогнозы.

Если суммировать многочисленные публикации последнего десятилетия в соцсетях, где российские туристы делились впечатлениями об отдыхе в Абхазии, то, если отбросить крайности, среднестатистический взгляд их выглядит так: сервис здесь все еще заметно отстает от уровня его в развитых турстранах, но зато привлекают красоты природы, ее во многих местах девственность. Ценители ее порой даже вступали в полемику с любителями ночных клубов и прочих развлечений, доказывая, что в определенном «запустении» Абхазии на сегодняшнем этапе и состоит ее прелесть.

Ну, а каков взгляд жителей Абхазии на приезжих туристов? Тут любопытно проследить динамику этого отношения. В советские годы многие воспринимали отдыхающих, как их обычно тогда называли, с досадой: заполонили, мол, все улицы, цены на рынке из-за них торговцы задирают…

В послевоенное время отношение к туристам у основной массы кардинально поменялось: ведь теперь доходы от туризма стали уходить не в так называемый «центр», а превратились, как принято теперь говорить, в локомотив экономики Абхазии. Что у ж тогда говорить про тех, кто непосредственно задействован в туристической отрасли! Но порой можно услышать и небезосновательные упреки в адрес тех в турпотоке, кто ведет себя неподобающе, в частности оставляет мусор в горах… А горы в абхазской традиции – это святое.

При всей заинтересованности абхазского общества в увеличении потока зарубежных туристов в нем живет и беспокойство, как бы этот поток не начал наносить вред природе страны.

Мы поговорили на эту тему с директором Института экологии Академии наук Абхазии Романом Дбаром – на примере удивительного по красоте отрезка черноморского побережья Абхазии, близ поселка Бамбора западнее Гудауты. По-абхазски эта местность называется Аилага абыҟә, «ложная вышка» в переводе на русский. Там в море много подводных рифов и на берегу в древние времена ставили ложный маяк. Корабль шел на него, пираты брали его в кольцо, в плен. Часто так заманивали военного противника, когда он шел морем. Но за последний век за этим живописным мысом закрепилось странно звучащее название «Серая Баба». Как рассказывал несколько лет назад в СМИ историк Руслан Гожба, в 1920-х годах в этом красивом и спокойном месте поселилась художница польского происхождения, которую так прозвали. А потом стали называть так и эту местность.

Мне еще до войны доводилось слышать о Серой Бабе как о превосходном месте для пикников. Но впервые побывал там лет десять назад и влюбился в него. На самом обрыве – руины храма эпохи Абхазского царства. Обрывистый берег с небольшими каменными пещерами, в которые заходят морские волны, наверху – тенистые лужайки, примыкающие к лесополосе из граба, сосен, магнолий. Добираться туда от трассы Черноморского шоссе непросто, не зная дороги заплутаешь. И это, наверное, хорошо, иначе бы это место вытоптали толпы туристов и местных любителей пикников. В последний раз был там с друзьями прошлым летом на нескольких машинах. Когда мы уперлись в наглухо заваренные железные ворота, преграждавшие дорогу в этот заветное место, я испытал смешанное чувство: с одной стороны, сделавшие это были правы, исходя из вышеизложенных причин, с другой – как же теперь быть, куда ехать с приготовленным для шашлыка мясом? Мы все же нашли объездную дорогу, похожую на тропу через джунгли, но не все машины смогли ее преодолеть, внедорожнику пришлось делать два рейса…

Мне хотелось побольше узнать от Романа об этом замечательном месте, расположенном на клифе, то есть отвесном абразионном обрыве, образовавшемся в результате разрушения высокого берега действием прибоя:

«Что за порода там такая загадочная?

– Ничего загадочного там нет. Это так называемые конгломераты – песчаник, сцементированный известняком. Это осадочные породы, результат размыва известняка в горах. Из этого конгломерата полностью состоят Мюссерские холмы.

– Там такая ситуация, что место очень привлекательное, красивое, но там стали дорогу перекрывать какими-то воротами… Да, наверное, и правильно делают, потому что если туда туристы ринутся на постоянной основе устраивать пикники и так далее, там, конечно…

– Ну, это на самом деле так, потому что стали превращать это в место проведения пикников. Чем заканчиваются подобного рода мероприятия, общеизвестно. Это все будет загажено, вытоптано, рано или поздно деревья там погибнут. И, в конечном счете, привлекательные ранее места превратятся в полностью изуродованные. Это так называемая трагедия общих мест, стандартное выражение такое.

– Ну, вот мы за несколько лет туда раза три ездил. Да, устраивали пикники, но все потом за собой тщательно убирали и увозили.

– Виталий, ну это люди, обладающие внутренней культурой и пониманием того, что должны делать. А обычная, стандартная ситуация выглядит таким образом: приехали люди, они посидели, выпили, отдохнули. И к концу дня у них уже полностью сменилась картина восприятия окружающей действительности. Собрались и уехали, оставив все как есть. А еще кто-то привозит с собой уголь для жарки шашлыка, а кто-то считает: да что там, какие-то же деревья там растут, пошел с топором... Нужны, конечно, решения, когда такие участки, как Серая Баба, локально превращаются в охраняемые природные территории историко-культурного наследия.

– Там еще что характерно: даже в самую жару довольно прохладно. Видно, какой-то микроклимат создают деревья, которые там растут.

– Ну, это совершенно обычное явление, когда после одиннадцати утра начинает формироваться бриз. И если есть тень, на берегу образуется характерный микроклимат. Температура воздуха морского бриза не может быть выше температуры поверхности моря. А температура поверхности моря летом даже в самую сильную жару – 26 градусов. И это для человека очень комфортная температура. Плюс ко всему для этого участка характерно то, что ночью с гор спускается прохладный воздух. По ущелью реки Хыпста, с высоты около двух километров, вниз стекает прохладный воздух – прямо как река».

По словам Романа, в этом месте находится святилище одной из абхазских фамилий. Возможно, именно ее представители взяли это место под экологическую охрану.

Но поток туристов в Абхазию все ширится, растет реестр предоставляемых им услуг. И невольно задумываешься: а не найдутся ли завтра-послезавтра «энергичные люди», которые попытаются извлечь сверхприбыль из эксплуатации таких вот потрясающих уголков природы, не обращая внимания на ущерб, наносимый природе? Государство и общество должны быть тут начеку.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия