Украине чужой земли не надо

Америка все же решилась поставить Украине дальнобойную реактивную артиллерию, взяв с Киева слово избегать ударов по территории России. Плюс ко всему ВСУ могут получить тяжелые боевые беспилотники, которые существенно расширят возможности ВВС страны. В Москве ответили новыми угрозами, посулив Украине больше страданий.

Россия установила контроль над большей частью Северодонецка. Дорога на соседний город Лисичанск, скорее всего, остается под украинским контролем, но российские войска, благодаря сильной концентрации артиллерии, продолжают постепенное продвижение, хотя и ценой значительных потерь. Это сводка британского Министерства обороны. В Киеве потерю контроля над городом до конца не признают, настаивая, что украинские войска продолжают удерживать некоторые районы и не позволяют российским войскам переправиться через Северский Донец. Международные военные эксперты считают, что России потребуется время для подготовки переправы с учетом оборонительной линии, которую ВСУ успели возвести вдоль берега.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, бои идут на огромной территории – от Харькова на востоке, до Николаева на юге. Протяженность линии фронта украинский лидер оценил в свыше тысячи километров:

«По состоянию на сегодняшний день под контролем оккупантов находится около 20% нашей территории. Около 125 тысяч квадратных километров. Это гораздо больше, чем площадь всех стран Бенилюкс вместе взятых. Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами. Около 12 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами. Более 5 миллионов – это, прежде всего, женщины и дети – выехали за границу».

Между тем, стало известно, что США предоставят Украине четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, при условии, что эти системы не будут использоваться для ударов по территории России. Позицию Вашингтона подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен:

«В частности, что касается поставляемых систем вооружений, украинцы заверили нас, что не будут применять эти системы против целей на территории России. Между Украиной и США, а также с нашими союзниками и партнерами существует крепкая доверительная связь. Я бы также сказал, что на протяжении всей этой агрессии, да и раньше, президент Байден очень четко говорил с президентом Путиным о том, что Соединенные Штаты будут делать, если Россия продолжит свою агрессию, в том числе продолжать оказывать помощь в области безопасности, которая необходима Украине для защиты от российской агрессии. Не было никаких тайн. Мы предельно ясно говорили об этом с первого дня».

При этом Блинкен уверен, что Москва, развязав войну в Украине, поставила себя в проигрышное положение:

«Президент Путин совершил стратегическую ошибку. Он полностью недооценил силу, волю и способность украинского народа и украинских вооруженных сил защитить себя. И он недооценил единство НАТО и союзников и партнеров по НАТО в поддержке Украины».

Однако, несмотря на обещания Киева и заверения Вашингтона, эксперты указывают на одну неясность: что считать территорией России? Москва считает Крым своей территорией, но большинство стран мира, и в первую очередь США, продолжают считать полуостров украинским. Будут ли наноситься удары по этим территориям, остается не уточненным.

Также появилась информация, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность продажи Украине четырех беспилотников Gray Eagle – модификации боевого дрона Predator, которые США широко применяли в Афганистане. По взлетной массе американский БПЛА втрое превосходит турецкий «Байрактар», которые активно используют ВСУ. То есть Gray Eagle может быть оснащен более мощным вооружением, в частности ракетами Hellfire. Кроме того, Grey Eagle способен намного дольше оставаться в воздухе и собирать большое количество разведданных во время вылетов. Средства для продажи БПЛА предварительно выделены из пакета помощи Украине на 40 млрд долларов, недавно принятого Конгрессом. В случае, если продажу дронов одобрит Конгресс, ракеты Hellfire для них также будут поставлены ВСУ распоряжением администрации Байдена.

В Москве на намерения Вашингтона отреагировали очередными угрозами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал Украине больше страданий:

«Украину продолжают пичкать оружием. Самым современным. Я по-прежнему не хочу говорить об абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию не в благоприятную сторону. Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, тем более, более современным каждый раз, это не меняет параметров специальной военной операции, в любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты. Просто это доставит больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие».

Со своей стороны, глава МИД России Сергей Лавров считает, что подобное участие США в украинском конфликте чревато полноценным вовлечением в войну в Украине «третьих стран»:

«Такие риски, конечно же, существуют. То, чего требует, причем, так безапелляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей, ну, во-первых, это уже переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия. Серьезные страны в Евросоюзе, конечно, понимают неприемлемость таких сценариев. И вроде бы признаки разумных оценок мы недавно услышали и из Вашингтона. Нашу позицию на этот счет мы неоднократно передавали по каналам, которые существуют между нашими странами. Между Россией и ключевыми западными государствами, и они ее хорошо знают».

Впрочем, ключевые государства ЕС все же одобрили шестой пакет санкций в отношении России. Против Москвы вводится частичное нефтяное эмбарго, а крупнейший российский банк – «Сбербанк», все это время избегавший санкций, отключат от системы SWIFT. Полный перечень новых ограничений, как ожидается, будет опубликован 3 июня, после чего они вступят в силу.