Недолет по контракту: ракетные ограничения для Украины

Поступит или нет американская дальнобойная реактивная артиллерия на вооружение ВСУ? Это, пожалуй, главный вопрос в военном аспекте украинского конфликта. Большинство экспертов уверено, что исход войны во многом будет зависеть от того, кто выиграет артиллерийскую дуэль. Пока преимущество у Москвы, но Запад все же склоняется к тому, чтобы дать Киеву шанс переломить ход боевых действий.

Российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка. ВСУ продолжают сопротивление, но, по всей вероятности, готовятся оставить город, чтобы сохранить боеспособность группировки и избежать потенциального окружения. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении дал понять: Россия не считается с потерями – ни с собственными, ни среди мирного населения Украины:

«Ситуация на Донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в частности слепое авиабомбардирование, – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для российских солдат любое безумие – абсолютно приемлемо».

Эксперты Вашингтонского института изучения войны считают, что, бросив все силы на Северодонецк, Россия оголила другие участки фронта и в частности создала условия для ограниченного наступления ВСУ в Херсонской области. Там украинцы теснят российские войска к востоку от реки Ингулец и заняли поселение Давидов Брод.

На этом фоне украинские власти и военные эксперты считают, что именно поставки Киеву американских ракетных систем залпового огня могут стать решающими. Слова президента США Джо Байдена о том, что Америка не даст Украине оружие, способное бить по территории России, вызвали волну обсуждений, так что главе Белого дома пришлось разъяснять смысл сказанного. В колонке в издании The New York Times Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат помогать ВСУ оружием, а Украине – финансированием, но хотят, чтобы война оставалась в границах страны:

«Цель США проста. Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, способную защититься от дальнейшей агрессии… Поэтому я решил, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые цели на поле боя… Мы не призываем Украину наносить удары за пределами своих границ и не даем ей своим решением такой возможности. Мы не хотим продолжать войну только для того, чтобы причинить ущерб России. Моим принципом на протяжении этого кризиса было не принимать решений об Украине без участия самой Украины. Я не буду оказывать на украинское правительство никакого давления – ни публично, ни в частном порядке – с целью убедить его пойти на территориальные уступки».

При этом Байден отметил, что США «не будут добиваться свержения Владимира Путина» и не станут принимать прямого участия в конфликте, «ни посылая американских солдат воевать в Украину, ни атакуя российские силы».

Практически сразу после публикации колонки американского президента, анонимный представитель его администрации конкретизировал американским СМИ некоторые детали следующего пакета помощи. Если верить его информации, Украина все же получит реактивные системы залпового огня HIMARS M142, которые давно просит. Система поставляется с боеприпасами с широким диапазоном дальности огня – до 300 км. но самые дальнобойные снаряды к этой системе Украина не получит. Максимум, на что может рассчитывать Киев, это 80 км, что, к слову, все равно превосходит дальность огня российской реактивной артиллерии, способной поражать цели на расстоянии до 70 км. Сколько таких установок США готовы предоставить Украине, пока неизвестно.

В Москве на такое решение Вашингтона отреагировали крайне негативно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетовал на то, что американцы своими действиями явно подливают масла в огонь войны:

«США старательно и целенаправленно подливают масла в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры. Вот поэтому относимся мы к этому, конечно, негативно».

Не верят в Москве и в то, что Киев будет придерживаться условий, на которых, как подчеркивал Джо Байден, Украина получит новейшее американское тяжелое оружие.

«Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данного обещания придерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было. И минские договоренности не были выполнены. Они канули в Лету. Причем, по вине украинской стороны. Поэтому особого кредита доверия к украинской стороне у нас нет», – заявил Дмитрий Песков.

Комментариями в Кремле не ограничились. Минобороны России сообщило о начале в Ивановской области России учений с использованием мобильных ракетных комплексов «Ярс», входящих в систему «ядерного сдерживания». По данным ведомства, в учениях задействованы более тысячи военнослужащих и больше 100 единиц техники. «Ярс» способен поражать цели на дальности до 11 тысяч км и оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Но, на Западе, похоже настроены все же обеспечить ВСУ тяжелым вооружением. Вслед за США о решении предоставить Украине дальнобойную артиллерию и системы ПВО заявила Германия. Выступая в Бундестаге канцлер Олаф Шольц отверг опасения оппонентов, что немецкое оружие возможно будет использовано в ударах по российской территории:

«В ближайшие недели мы продолжим поставлять еще больше оружия. Например, правительство Германии приняло решение поставить зенитную систему IRIS-T, самую современную зенитную систему, имеющуюся в распоряжении Германии. Этим мы даем Украине возможность защитить целый большой город от российских воздушных атак. Совершенно неуместно обсуждать здесь, что Украина будет решать. Украинцы должны решать за Украину, и никто другой».

Украинцы же настаивают на том, чтобы Запад все же решился полностью отрезать Россию от мировой экономики. Президент Зеленский анонсировал седьмой пакет санкций:

«Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет, сразу начнем готовить седьмой. В итоге не должно остаться никаких существенных экономических отношений свободного мира с государством-террористом».

По словам украинского президента, сейчас Владимир Путин находится практически в изоляции, но санкции все еще не наложены в полном объеме, потому что «мир продолжает давать ему шанс».