Братиславские посылы Урсулы фон дер Ляйен

Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклия Гарибашвили участвует в ежегодном Форуме по глобальной безопасности в Братиславе, к участникам которого уже обратился президент Украины Владимир Зеленский. Представители грузинских властей ждут от форума дополнительных гарантий по безопасности и поддержки европейских партнеров, в том числе в присвоении статуса кандидата по ускоренному вхождению ЕС. «Ни дорожной карты, ни короткого пути не будет», – заявила на братиславском форуме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

И на сотый день войны президент Украины Владимир Зеленский не теряет сил и ораторских способностей, чтобы в своих обращениях достучатся до европейских лидеров и политиков. И сегодня он был одним из первых, кто обратился к участникам Форума по глобальной безопасности в Братиславе и его выступление неоднократно прерывалось аплодисментами.

До 4 июня участники форума выслушают также премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и его молдавскую коллегу Майю Санду. Все эти страны, члены Ассоциированного трио по вхождению в ЕС, на следующей неделе ждут ответа от Еврокомиссии на свою заявку о присвоении им статуса кандидата на ускоренное вхождение в эту организацию.

Братиславский форум в этом году целиком посвящен Украине, вопросам помощи ей и вызовам глобальной безопасности, возникшим после российской военной интервенции в страну. Именно после этого Киев обратился к Брюсселю с просьбой об ускоренном вхождении в ЕС, за ним последовали Тбилиси и Киев. Именно поэтому, и еще по причине участия в нем Урсулы фон дер Ляйен, братиславский форум рассматривался в Грузии как вероятный предвестник ожидаемого ответа от ведомства, которое возглавляет политик. ведомства и ждут ответа на следующей неделе, к 15 июня. Урсула фон дер Ляйен взяла слово сразу после видеообращения президента Зеленского, сначала поприветствовала хозяев форума, президента и премьер-министра Словакии. Тогда же в поле ее зрения попал и сидящий в зале глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

«Приятно видеть вас, я также вижу и премьер-министра Грузии», – сказала глава Еврокомиссии и приступила к перечислению тех мер, которые ЕС принял и собирается принять в будущем для поддержки Украины.

Там же она затронула вопрос европейских устремлений Украины и указала на необходимость реформ, которые «проложат путь в Европейский Союз». Перечень такой: реформы административного аппарата; в области верховенства закона; независимости судебной системы; борьба с коррупцией; создание благоприятной среды для делового сектора, чтобы инвесторы возвращались и снова вкладывали средства в экономику Украины. Урсула фон дер Ляйен дала понять Киеву, а значит и Тбилиси с Кишиневом, что не стоит рассчитывать на снисходительность:

«Я думаю, что это (вхождение в ЕС) не только в наших стратегических интересах, но и наш моральный долг – сделать так, чтобы они присоединились к нашему Европейскому Союзу, а мы проложили для этого путь. И позвольте мне сказать вам, почему я считаю, что так важно сочетать инвестиции и реформы. Наши стандарты и условия в процессе вступления в ЕС должны быть соблюдены, нет ни "дикой карты", ни "короткого пути". Насколько быстро будет происходить такой процесс, зависит от самой страны и нашей поддержки».

Глава Еврокомиссии на примере Словакии напомнила, что несмотря на самоотдачу Братиславы и помощь Брюсселя, стране все же понадобилось несколько лет, чтобы соответствовать стандартам ЕС, поэтому никаких коротких путей не будет, во второй раз повторила Урсула фон дер Ляйен в адрес стремящейся в ЕС Украины:

«Это очень важно. Еще раз: никаких коротких путей, никаких подстановочных знаков. Стандарты и условия должны соблюдаться, потому что это справедливо для всех нас в Европейском Союзе, и мы, 27 стран, знаем, как трудно поддерживать эти стандарты. Но это должно быть так. От нас зависит, как мы будем поддерживать, сколько инвестируем. А еще это еще зависит от наших украинских друзей, как они будут этим распоряжаться».

У грузинских властей все под контролем и Грузия опережает по реформам Украину и Молдову, убеждал корреспондента ТВ «Имеди» в Братиславе входящий в грузинскую делегацию глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе:

«Даже если сравниваться со странами Ассоциированного трио и балканскими странами, у которых уже есть этот статус, то и в этом случае Грузия по многим направлениям опережает эти страны. Мы удовлетворяем всем критериям. Что касается политического решения, мы знаем, что в Европе есть страны, скептически настроенные к расширению ЕС. Мы делаем все, что от нас зависит, встречаемся не только со сторонниками, но и с противниками, используем каждую платформу, чтобы убедить всех, что это не технический, а очень важный геополитический вопрос. Я очень надеюсь, что во всех 27 странах ЕС это учтут, и Грузии и двум дружественным нам странам присвоят статус кандидата».

Оппоненты «Грузинской мечты» такого оптимизма не разделяют. У них свои аргументы: власть отказывается от реформ судебной системы, игнорирует рекомендации западных партнеров и с яростью реагирует на тех внутри страны и за рубежом, кто критикует их, в том числе из-за ареста гендиректора ТВ «Мтавари» Ники Гварамия и условий содержания в тюрьме Михаила Саакашвили. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе недоумевает и по тому поводу, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили вместо того, чтобы все эти дни обивать пороги европейских столиц, решил посетить Иорданию, чтобы на священной земле заложить символический камень будущего грузинского культурно-религиозного центра:

«Все это – подтверждение того, что «Грузинская мечта» ничего не делает для присвоения нам статуса кандидата на вхождения в ЕС. Вместо того, чтобы воспользоваться этим моментом, и эти три последние недели проводить встречи в Европе, чтобы у Грузии было побольше сторонников, Ираклий Гарибашвили с «экзотическим» визитом отправляется на несколько дней в Иорданию».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратится к участникам братиславского форума уже завтра, 3 июня. В этот же день запланировано видеообращение президента Молдовы Майи Санду. Форум по глобальной политике в Братиславе, в рамках которого грузинская делегация планирует провести и двухсторонние встречи с представителями стран ЕС, завершиться 4 июня.