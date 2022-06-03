Госдеп: РПЦ скрыто поддерживает амбиции церквей в Абхазии и Южной Осетии

Государственный департамент США опубликовал отчет о свободе религии за 2021 год, в котором говорится и о Грузии.

В документе, в частности, сказано, что «законы и политика наделяют Грузинскую православную церковь уникальными привилегиями», а «особую роль» церкви в истории страны учитывает Конституция Грузии.

Часть доклада посвящена ситуации в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.

«Религиозные лидеры вновь заявляли, что в оккупированных Россией регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии, которые остаются вне административного контроля центральных властей, де-факто власти ограничили некоторые религиозные группы. Оба региона продолжали запрет «Свидетелей Иеговы», однако аналитический центр института изучения демократии (DRI) сообщал, что «Свидетели Иеговы» и «пятидесятники» могли свободно собираться в Ахалгори, Южной Осетии», – сказано в документе.

В Госдепе указывают и на роль Русской православной церкви.

«Как Грузинская православная церковь, так и Русская православная церковь, признают церкви в обоих регионах принадлежащими Грузинской православной церкви. Но в Грузинской православной церкви заявили, что де-факто власти Южной Осетии осуществляли давление на церкви, чтобы они присоединились к Русской православной церкви, а в Абхазии некоторые лидеры поддерживали провозглашение автокефалии. Источники говорят, что Русская православная церковь скрыто поддерживала амбиции провозглашения в обоих регионах автокефалии церквей, не требуя от Грузинской православной церкви признать их автокефалию», – сказано в докладе.

Выдержки из отчета публикует агентство «Новости-Грузия». В документе также говорится о том, что во время полного локдауна из-за коронавируса только у церкви были льготы на массовые собрания. Госдепартамент также указывает: документы о тайных записях, опубликованные в интернете в сентябре, вызвали подозрения, что госбезопасность контролирует деятельность религиозных групп.