Адгур Ардзинба: «Гарант Конституции сам является нарушителем этой Конституции»

Оппозиционное Абхазское народное движение обратилось в Генпрокуратуру Республики Абхазия по факту нарушения президентом Асланом Бжания своей конституционной обязанности ежегодно обращаться с посланием к парламенту. В конце прошлой недели прокуратура ответила на обращение АНД. В интервью «Эху Кавказа» лидер АНД Адгур Ардзинба прокомментировал ответ прокуратуры, сказав, что, по его мнению, надзорное ведомство уклонилось от ответа на запрос оппозиции.

– Адгур, скажите, пожалуйста, в чем суть вашего обращения в Генеральную прокуратуру?

Аслан Георгиевич Бжания уже второй год прямо нарушает норму Конституции, не обращаясь с ежегодным посланием к Народному Собранию Республики Абхази

– Генеральная прокуратура, как известно, является органом надзора. В первую очередь, они должны осуществлять надзор за соблюдением Конституции и всех остальных законов Абхазии. Президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжания уже второй год прямо нарушает норму Конституции, не обращаясь с ежегодным посланием к Народному Собранию Республики Абхазия. Пункт 20 статьи 53 Конституции содержит норму, которая обязывает президента выходить с ежегодным посланием к Народному Собранию, и поэтому мы обратили внимание прокуратуры на этот факт.

– Что вам ответила прокуратура?

– Прокуратура отмежевалась от нашего обращения, обратив внимание на то, что президент не является лицом, на которое распространяются их полномочия.

– Как вы оцениваете ответ прокуратуры? Почему они реагируют таким образом?

Мне кажется, что прокуратура просто открестилась от этого вопроса, понимая, что наш запрос обоснованный и соответствует действующему законодательству

– Прокуратура ответила таким образом, на мой взгляд, просто чтобы выбрать для себя комфортную позицию. На самом деле в прокуратуру мы обращались не для того, чтобы они давали какую-то оценку должностному лицу. Есть факт нарушения Конституции, прокуратура, в первую очередь, должна говорить о факте нарушения, а уже потом говорить о должностных лицах, в отношении которых она распространяет свои полномочия. Мне кажется, что прокуратура просто открестилась от этого вопроса, понимая, что наш запрос обоснованный и соответствует действующему законодательству. Прокуратура является частью системы власти, хотя ее полномочия построены таким образом, чтобы сохранить за прокурором и прокуратурой определенную самостоятельность, но это «де-юре», а «де-факто», к сожалению, мы видим, что этого не происходит.

– Почему вы ставите вопрос о посланиях президента парламенту? Какое значение вы им придаете? Ну, не обращается он к парламенту, что из этого следует?

– Ничего страшного в том, что президент нарушает прямую норму Конституции, вы так ставите вопрос? Хорошо, я вам отвечу. Можно вам задать вопрос: а для чего нам вообще нужен глава государства с широчайшими полномочиями? Для того, чтобы использовать эти полномочия, данные ему Конституцией для реализации государственной политики в разных сферах жизнедеятельности страны, ее внешней и внутренней политики. На основе каких материалов и документов мы должны понимать, какую политику (внешнюю и внутреннюю) президент, глава государства, используя широчайшие полномочия, будет реализовывать? Как Народное Собрание, а затем и весь народ Абхазии, должны понимать, куда ведет президент нашу страну? Вот для того, чтобы было понимание, и прописана эта норма.

Если глава государства, будучи два года во власти, не удосужился выступить перед парламентом со своими посланием, это говорит лишь об одном: он не знает, что делать

После избрания нового президента в соответствии с законом о Государственном прогнозировании, он должен выходить с посланием и это послание ложится в основу разработки государственных программ развития по разным направлениям. И, если глава государства, будучи два года во власти, не удосужился выступить перед парламентом со своими посланием, это говорит лишь об одном: он не знает, что делать. Если он не знает, что делать, то весь чиновничий аппарат, вся система государственного управления работают в хаотичном режиме, то есть каждый делает свое дело. Мы видим инициативы отдельных министров, кто-то ярче виден в медийном пространстве, кого-то вообще не слышно, нет единой системы управления страной. Если можно сделать отсылку к другим государствам, откройте и посмотрите ради интереса послание президента Путина в 2000-м году. Это первое его послание в качестве президента Российской Федерации. 98% всего, что он там сказал, было реализовано в последующие годы. Вот почему нужно послание. Послание – это путь, по которому ведет нас глава государства.

Мы имеем право знать, куда нас ведет глава государства? Должна быть последовательность работы государственной машины, программа должна быть некая, а этого нет! Глава государства, будучи в оппозиции, отчасти справедливо, на мой взгляд, критиковал предыдущего президента и всех нас за то, что мы приняли стратегию социально-экономического развития, но мы не вовремя подошли к ее реализации. Таким образом он преподносил обществу мысль о том, что, придя во власть, он поставит государственную машину на более серьезные и качественные рельсы программного развития, а получилось совершенно наоборот.

– Чем для страны чревато такое игнорирование нормы закона президентом и отсутствие обращение к парламенту?

Все живут своей жизнью, каждый занимается своим делом и, к сожалению, в большей степени занимаются своими личными вопросами, а не государственными, хотя занимают государственные посты

– Помимо практической стороны есть еще другая, когда глава государства и гарант Конституции сам является нарушителем этой Конституции, какой урок из этого должны извлекать другие граждане нашей страны? Это первое. Второе: это чревато тем, что государственная машина и все государство, которое возглавляет президент, не имеют ориентиров ни на краткосрочную, ни на долгосрочную перспективу. Чем это чревато, несложно догадаться. И это видно по всем направлениям, не говоря уже о долгосрочных каких-то программах, краткосрочные антикризисные меры правительство не то, что не успевает, оно их полностью игнорирует. Какие-то формальные процедуры проходят, но жизнь людей наоборот усложняется, цены на все растут, более того, само правительство инициирует повышение тарифов на электроэнергию, на топливо и на продукты. В этих условиях все живут своей жизнью, каждый занимается своим делом и, к сожалению, в большей степени занимаются своими личными вопросами, а не государственными, хотя занимают государственные посты.

– Насколько я понимаю, ответ прокуратуры вас не удовлетворил. Что вы как политик и ваше движение видите возможным сделать еще в этом направлении?

– Мы подготовили обращение в парламент, потому что парламент обладает соответствующими полномочиями. В конце концов, перед парламентом должен был выступать глава государства, и сегодня мы отправим в парламент обращение по этому поводу на имя спикера.

– Что вы ждете от парламента? Как он может повлиять на эту ситуацию?

– Мы надеемся, что парламент предпримет меры для реализации положения Конституции и направит в адрес президента обращение, чтобы, в конце концов, настоятельно попросить его подготовить послание и выступить перед Народным Собранием. Мы все-таки рассчитываем побудить главу государства исполнить эту конституционную норму.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия