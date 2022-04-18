Вспомнить все. Вторая годовщина президентства Аслана Бжания

Любимая забава наших чиновников – помнить о датах, чтобы поздравлять, награждать и поощрять. Вот и я решила не пропустить знаменательную веху в истории нашей страны – вторую годовщину водворения Аслана Бжания в президентское кресло.

Это случилось 23 апреля 2020 года, после переворота и смещения с должности предшественника Бжания – Рауля Хаджимба. Напомню, что поводом для переворота стал расстрел на сухумской набережной воров в законе. Это интересная деталь, но так как я слабо разбираюсь в криминальных разборках, остановлюсь не на влиянии криминала на политические процессы в нашей стране, а на том, чем соблазнил Аслан Георгиевич Бжания 54% электората и какими достижениями отмечено его двухгодичное правление.

Но начну все же с картинки. Выборам предшествовал скандал, связанный с болезнью нынешнего президента. У сторонников Бжания была версия, которая кардинально отличалась от версии прокуратуры: они утверждали, что Бжания был отравлен накануне президентских выборов 2019 года. События происходили на территории России, и доказательств отравления как не было, так и нет. После вступления в должность и сам президент, и его окружение забыли навсегда об отравлении и полностью игнорируют требование общественности по проведению расследования.

Сегодня я буду много цитировать Аслана Бжания, так как он главный герой моего блога. Это очень захватывающее занятие – перечитывать и переслушивать действующих президентов, когда они еще были обычными людьми. «Бесспорно, что качество власти определяется ее работой, достигнутыми результатами. Ничто невозможно скрыть от общества», – эта цитата из предвыборной программы нынешнего президента открывает нам возможность сравнить громкие обещания кандидата в президенты с результатами его деятельности.

Итак, кандидат в президенты Аслан Бжания обещал электорату быть лучше, чем его предшественник Рауль Хаджимба. Задача номер один, которую ставил перед собой Бжания, – реформирование органов власти, оптимизация органов управления. Известно его интервью телеканалу «Абаза», в котором он иронизирует по поводу раздутого чиновничьего аппарата. «Получается, что у нас на одного с половиной работающего есть свой начальник», – говорит он о необходимости сокращения госаппарата в 2019 году. Аппарат «раздут, и в разных ведомствах дублируют одни и те же функции», – отмечает Бжания и приводит пример: «вот у нас, например, есть Министерство экономики и управление экономики в кабинете министров, помощник президента по экономике, и у нас есть управление по экономике в администрациях всех районов. Так не получится».

Кандидат скромничал: за два года у него получилось «раздуть» еще больше. Где был один заместитель, теперь два, где было два, теперь три. В советниках и помощниках не только общественность, но, похоже, и сам президент путается. К примеру, забывает уволить советника, которого уже отправил в камеру, то путает, кто помощник, а кто советник...

Но продолжу. Аслан Бжания был уверен, что надо срочно вводить смешанную мажоритарно-пропорциональную систему выборов, что существующая мажоритарная губительна для страны. Стоит ли напоминать, что 21 декабря 2021 года оппозиция провела митинг, требуя от президента Аслана Бжания исполнить свою публичную мечту и провести выборы в парламент по смешанной системе. Но Аслан Бжания забаррикадировался заборами, автобусами и сторонниками в своей администрации и обвинил тех, кто раскачивал автобус, в попытке государственного переворота. В итоге выборы в парламент прошли так, как кандидат в президенты Аслан Бжания якобы не хотел, – по мажоритарной системе. Потому как на практике оказалось, что проталкивание своих сторонников в парламент важнее каких-то там государственных интересов.

Так мы добрались до любимой темы Аслана Бжания – коррупции. Борьба с ней также входила в первоочередные задачи нынешнего президента. И здесь у него был детальный план и ряд законов – о государственной службе, об исполнительной власти, о конкурсном подборе кадров, об открытости и публичности государственных органов власти, о публичных закупках и об анитикоррупционных ограничениях, которые не позволяли бы государственным служащим лоббировать свои личные интересы. Ни один из этих законопроектов не был принят, прозрачность и открытость захлебнулась, за два года действующий президент провел две пресс-конференции для отдельных абхазских СМИ, пресс-службы превратилась в цепных псов, защищающих общество от информации. На государственное ТВ не допускаются люди с альтернативной точкой зрения, установлена негласная цензура, отслеживаются посты журналистов в социальной сети, часть государственных СМИ объединена в единую структуру, служба государственной безопасности следит за пользователями социальных сетей. Здесь имеет смысл еще раз напомнить, что за два года президентства Аслан Бжания так и не нашел времени обратиться к парламенту и правительству с посланием.

«Главу Закона «О противодействии коррупции» необходимо дополнить статьей «Антикоррупционные ограничения» следующего содержания: В целях недопущения публичными служащими (госслужащими), совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, публичные служащие (госслужащие) принимают на себя антикоррупционные ограничения по: осуществлению деятельности, не соответствующей должностным, служебным функциям; недопустимости конфликта интересов; недопустимости совместной службы близких родственников».

Так он думал, а на деле при назначении на должность президент учитывает фактор личной преданности, дружеские и родственные связи. Уровень образования, опыт работы и способности не берутся в расчет, и кризис в экономике – это последствие бездумной кадровой политики. И в продолжение цитаты общеизвестные факты: преференции компании «Апсны-ойл», за которой стоят премьер-министр и министр экономики, продажа «лучших прибрежных земель в Пицунде» (которая оказалась безвременным пользованием), выделение земли под строительство нефтебазы, строительство морпорта в Гулрыпшском районе, лоббирование закона о продаже недвижимости иностранцам и поправок к закону об энергетике. Думаю, что этого перечня достаточно.

Были у Аслана Бжания мысли и о реформировании судебной системы власти, «находящейся вне политики и гарантирующей верховенство права». Для этого президент хотел «улучшить качество правосудия, обеспечить открытость судебной системы, а также скорейшее внедрение в нее современных информационных технологий». Угадайте, «скорейшее» – это сколько лет? Вот и я не знаю.

Напомню, что введение автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции Абхазии в очередной раз отложено, теперь до 2023 года, а на должность председателя Верховного суда президент назначил свою коллегу по СГБ Саиду Бутба, представителя главы государства в парламенте, которая не имеет никакого опыта работы в судебных органах власти.

Это неполный перечень того, что хотел сделать наш президент, но почему-то передумал. И поэтому, наверное, с первого дня у него ничего не получалось. Есть несколько фраз, по которым любой житель нашей страны определит авторство. «Слушайте мой приказ» – это фраза Аслана Бжания. Чего он только не приказывал: создать штабы в районах, снять с работы глав администраций, которые не справились с незаконным майнингом, отключить от электроэнергии тех, кто не платит за электричество, срочно заасфальтировать улицы Сухума, увольнять учителей, которые не вакцинировались. Даже обещал приехать и сам поработать сборщиком платежей за электричество… Наверное, забыл и об этом, как и обо всем остальном.

А теперь о том, что удалось нашему очень компетентному президенту. Начну с пандемии, которая, слава Всевышнему, как-то сама закончилась. К моменту вступления Бжания в должность не было ни одного случая заболевания или смерти в Абхазии от ковида. Меры безопасности, карантин для прибывших граждан страны, гуманитарная помощь уязвимым социальным группам, закрытые границы и многое другое. И вот он вступил в должность, во всем мире пандемия в разгаре, а у нас островок благополучия. И что делает новый президент? Запускает пандемию – открывает государственные границы, отменяет меры безопасности и карантин для въезжающих граждан страны и туристов. У пенсионеров отбирают платежные карточки и ставят их в очередь за пенсией. В пиковые моменты не президент, а оппозиция просит Россию развернуть госпиталь для больных. Бесконечно повторяющиеся президентские обещания ввезти вакцину – первые партии вакцины поступают в Абхазию благодаря московской диаспоре. Что сделало наше руководство? Провалило кампанию по вакцинации. По официальным данным, которые значительно отличаются от истинного положения дел, от пандемии в Абхазии погибло около 700 человек. Сколько человек скончалось за пределами страны, сколько скончалось сразу после выхода из ковид-госпиталей, наш Минздрав считать не стал. Нет человека – нет проблемы. Что касается президента, то пандемию он вспоминал, только когда намечались акции протеста. Таким образом, Аслану Бжания удалось снизить численность населения Абхазии. Видимо, такое понимание демографической проблемы у президента. К тому же «спутниками» наплевательского отношения к пандемии стали провалы в системе образования, в экономике, в социальном обеспечении граждан и так далее.

В то время как в стране бушевала пандемия и каждый день умирали люди, правительством Абхазии был организован самый глобальный за всю историю Абхазии кризис в энергетике. Люди сидели без света, тепла и воды, все электричество прожирали майнеры, а правительство закупало электричество в России по цене, во много раз превосходящей стоимость электроэнергии в Абхазии. Все, что смогло придумать наше чуткое к нуждам населения руководство, чтобы покрыть долги за свет перед Россией, – поднять цены на электроэнергию более чем в два раза.

Повышение цен – тема, о которой нужно говорить отдельно и детально, так как здесь есть личный интерес высокопоставленных чиновников. Я же подведу итог: за время нахождения у власти как минимум дважды была повышена цена на хлеб и хлебобулочные изделия. Несколько раз были повышены цены на общественный транспорт и топливо. На сегодняшний день они значительно выше, чем во всех остальных странах, которые завозят бензин из России. Правительство отказалось от роли регулятора цен на топливо и отдало ценообразование на откуп частным компаниям. Зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне. Налог на добавленную стоимость, за введение которого кандидат в президенты Бжания критиковал своего предшественника, президент Бжания сохранил без изменения.

«Конституционные основы нашей страны устанавливают исключительную ответственность президента за все процессы, происходящие в государстве, поскольку он является главой исполнительной ветви власти», – говорил Аслан Бжания, который когда-то считал, что «все проблемы исходят от некомпетентных людей, наделенных властными полномочиями». А это означает, что президент Аслан Бжания прекрасно знает, что за провалы в экономике, кризис в энергетике, огромные внешние долги государства, снижение численности населения страны, разбазаривание национального достояния и нищенское существование граждан несет ответственность прежде всего он сам. И никакие фантастические планы в виде международных аэропортов и газопроводов эту ответственность не отменяют.

Ничего личного – я просто пересказала, что обещал нам президент Аслан Бжания и что сделал. А это – как говорят в Одессе – две большие разницы.

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