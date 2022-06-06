Трижды промолчавший пятый президент

В центре внимания общественности в последнее время оказалась переписка общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) с генеральной прокуратурой. В конце мая оппозиционное движение обратилось в прокуратуру с просьбой дать оценку систематическому нарушению Конституции главой государства. Дело в том, что президент вот уже третий год не исполняет свою прямую обязанность, прописанную в главном законе страны – не обращается с ежегодным посланием к парламенту и народу.

Прокуратура попала в патовую ситуацию: сложно признать факт нарушения Конституции твоим хозяином, когда ты находишься в полной зависимости от него, ведь президент предлагает кандидатуру генпрокурора парламенту и утверждает ее. Поэтому не было сомнения, что прокуратура не ответит по существу и что должность затмит око надзирающего за Конституцией и законами органа. Интрига заключалась в том, какую форму отказа изберет для себя прокуратура – найдет изъян в законодательстве или попытается ввести общественность в заблуждение? Остановились на втором варианте: прокуратура попросту заявила, что соблюдение законов нашей страны не распространяется на президента, точнее – следственный орган не может давать оценку деятельности президента. В общем «отфутболила» АНД в суд со своими вопросами. (Нет сомнения, что, если АНД обратиться в Конституционный суд, результат будет такой же, и в суде ответят, что комментируют конституционные законы, а не их исполнение).

Понятно, что юристы подвергли позицию прокуратуры жесткой критике, указали на несоответствие статей, используемых в ответе прокуратуры и посоветовали не вводить в заблуждение общественность, манипулируя нормативными актами, которые не имеют отношения к вопросу о нарушении Конституции.

Во всей этой ситуации стороны вели себя стандартно, и меня интересует не столько позиция прокуратуры, сколько сам президент, который хранит полное молчание, третий год игнорируя парламент и народ. Ведь послание президента – действительно очень важная, если не самая важная функция президента. С посланием он должен вступать в должность и отчитываться ежегодно. То есть он пропустил три послания. Между тем этот документ является сценарием развития страны на год. В нем глава страны дает поручения всем ветвям власти, формулирует внутреннюю и внешнюю политику страны на год, подводит итоги минувшего года, отмечает, что исполнено, а что нет. Хвалит правительство или отправляет в отставку. Без послания, никому не понятны цели и задачи, планы на будущее – как пополнять бюджет, какие отрасли развивать, какие законы принимать в первую очередь, кто враг, а кто друг? В послании президент должен наконец-то дать оценку деятельности своего правительства, работе правоохранительных и судебных органов, парламенту, судебным органам власти, обозначить внешнеполитический вектор и так далее. Иначе образовывается пустота, как и получилось в нашем случае – вернее в случае с президентом Бжания.

Но, как известно, свято место пусто не бывает, и пустоту начали заполнять внешние игроки, у которых свои интересы, весьма далекие от интересов нашего государства. Так и возникают многочисленные калашниковы, прилепины, и они, исходя из каких-то своих весьма нечетких представлений о нашей стране, формулируют цели и задачи парламенту, правительству – в энергетике, в вопросах продажи недвижимости, ликвидации государственной границы, государственного языка, иноагентов и так далее.

В результате, в стране скандал. Представители общественности объясняют в СМИ и социальных сетях, почему нельзя продавать недвижимость иностранцам, почему нельзя разрешать майнинг, почему надо поддерживать государственный язык, почему нельзя ликвидировать государственную границу, почему и как надо проводить реформы, почему нельзя подписывать указ об амнистии в отношении к лицам, совершивших тяжкие преступления, почему нельзя принимать закон об иноагентах и так далее. Советуют, как пополнить бюджет, не ущемляя интересы граждан страны. А президент уходит в отпуск (оставляя вместо себя такого же безынициативного и молчаливого вице-президента. (Сегодня вернулся из отпуска).

Что интересно, теперь замолчали и пропрезидентские общественные силы: видимо и они устали искать аргументы в защиту бездеятельного и нарушающего Конституцию (это очевидно для всех) главы государства. При этом Аслан Бжания не забывает заниматься любимым делом: он поздравляет и награждает, и назначает, даже в отпуске, в Москве и на даче, вместо того чтобы одернуть политиков, которые вмешиваются в дела суверенного государства и остановить совсем ненужную, а порой и опасную полемику, исполнить свои обязанности – обратиться к парламенту и обозначить вектор внешнего и внутреннего развития страны.

Должна сказать, что из пяти президентов Абхазии нынешний – чемпион по бездействию и нарушению законов. Даже мелкие указания, которые он периодически раздавал различным чиновникам на случайных совещаниях, никто не исполняет, потому как везде «свои ребята» и они знают, что их к ответу никто не призовет – все схвачено, суды, милиция, прокуратура. Так что грозное президентское на публику «Слушайте мой приказ» уже стало притчей во языцех. Публика не ценит голословные обещания и пустые приказы.

К моему великому сожалению, все это означает, что всенародно избранный президент Абхазии, мало того, что совершенно не справляется со своими обязанности, но и еще и отдал страну на откуп внешним силам. И здесь мне совершенно все равно, что и кому обещал во время выборов кандидат Аслан Бжания – я испытываю стыд от того, что главнокомандующий Вооруженными силами, глава Абхазского государства поставил себя в комическое положение и ведет себя как свадебный генерал, отстранившийся от дел монарх. И совсем не потому, что Аслан Бжания входит в список уважаемых мною чиновников – мне обидно, что страна, по его вине, превращается в пародию. Поверьте, не за это воевали.

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