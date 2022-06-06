Путин обещает бить туда, куда еще не бил

Чем более дальнобойное оружие Запад будет поставлять Украине, тем дальше пойдут российские войска. В Москве заявили о готовности продолжать наступление до тех пор, пока Киев не примет ее условия. При этом Владимир Путин пообещал расширить географию ударов. И не замедлил выполнить обещание.

Ситуация в Луганской области Украины, где идут главные бои, остается стабильно тяжелой. Несмотря на то, что ВСУ в результате успешного контрнаступления в Северодонецке удалось отбить часть районов города, в целом положение не улучшилось. Российские войска усилили интенсивность обстрелов по всей линии главного направления наступления.

На этом фоне в соседнем с Северодонецком Лисичанске и других населенных пунктах на передовой побывал президент Украины Владимир Зеленский:

«Были в Лисичанске, были в Соледаре. Горжусь каждым и каждой, кого встретил, кому пожал руку, с кем общался, кого поддержал. Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду. А кое-что привезли от них вам. Это важно. Уверенность привезли. И крепость. Я желаю им здоровья. Их родителям – поклон. Всем нам – победы».

На сегодняшний день, по данным украинской стороны, в Северодонецке и Лисичанске остается примерно по 15 тысяч жителей. При этом эвакуация из Северодонецка из-за постоянных обстрелов невозможна. Из Лисичанска время от времени удается вывозить гражданских. При этом Киев больше не согласовывает с российской стороной гуманитарные коридоры. Власти Украины уверены: если они дадут Москве координаты пунктов сбора, время и направление выхода колонны, то россияне обязательно обстреляют этот район.

Президент Зеленский уверен, что мировое сообщество должно в итоге призвать к ответственности того, кто отдает подобные приказы:

«Это уже не исправить. Потому что эта война уже продолжается. Но в любой момент можно остановить ужасные последствия этой войны. Российская армия может перестать сжигать церкви. Российская армия может перестать разрушать города. Российская армия может перестать убивать детей. Если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира».

В Москве, тем временем, прекращать войну явно не собираются. Решение США, а затем и Великобритании поставить Украине современные дальнобойные реактивные системы залпового огня в Кремле назвали провокационным. Президент России Владимир Путин пообещал ответить новыми ударами:

«Если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим».

Предупреждение Путина совпало с первыми за долгое время ударами по Киеву. В Москве утверждают, что целью удара стали танки, поставленные Украине европейскими странами. Украинская сторона, в свою очередь, заявляет, что обстрелян железнодорожный ремонтный завод.

Эксперты считают, что обещание США и Великобритании отправить Украине тяжелое вооружение большой дальности может изменить ситуацию на фронте, но не в одночасье. Установки М270, которые намерен предоставить Лондон теоретически могут «выбить» российскую артиллерию на востоке Украины. Однако сначала нужно будет обучить украинцев их использованию, да и количество систем, которые Британия может передать, не так велико.

Но Москва продолжает угрожать: чем более дальнобойные системы получит Украина, тем дальше пойдут российские войска, уверяет глава МИД России Сергей Лавров:

«Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений. Могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будет отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации».

При этом с каждым днем усугубляется и мировой продовольственный кризис. В результате блокады Россией украинских портов и отказом стран Запада принимать в своих портах российские суда, мир остался без двух главных поставщиков сельхозпродукции. Турция, заявившая о желании стать посредником в урегулировании этого вопроса, по данным агентства Bloomberg, сумела прийти к предварительной договоренности с Россией о пропуске судов с продовольствием, но условия сделки не понравились Украине.

В частности, по информации Bloomberg, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил помочь с разминированием морского побережья около Одессы и с сопровождением украинских судов с зерном. Однако в Киеве опасаются, что без защиты Одесса может оказаться уязвимой для нападения со стороны России. Агентство также утверждает, что Россия требует предоставить ей возможность инспектировать торговые суда на предмет наличия на них оружия – и с этим условием Украина не намерена соглашаться.

Предложение Владимира Путина о разблокировании Черного моря прокомментировал в своем Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:

«Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Тот же Путин говорил немецкому канцлеру Шольцу и французскому президенту Макрону, что он не нападет на Украину – за несколько дней до того, как он начал полномасштабное вторжение в нашу страну. Мы не можем верить Путину, его слова ничего не значат».

В Киеве уверены: заранее говоря о достижении неких договоренностей, Россия, спровоцировавшая мировой продовольственный кризис, пытается переложить ответственность за провал подобных переговоров на Украину.