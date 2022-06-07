СМИ: Европарламент призывает предоставить Грузии, Украине и Молдове статус кандидата в ЕС

«Радио Свобода» публикует текст проекта заявления, в котором Европарламент выражает поддержку предоставлению статуса кандидата в члены Евросоюза Грузии, Украине и Молдове.

В текст заявления еще могут быть внесены изменения, однако, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ключевые вопросы, в том числе требование о предоставлении статуса кандидата, в тексте останутся.

Лидеры политических групп Европарламента планируют обратиться к лидерам государств-членов и правительств, которые через две недели встретятся в Брюсселе, чтобы принять решение по заявкам Украины, Молдовы и Грузии.

«Мы должны проявить мужество, отвагу и дальновидность перед лицом ухудшения международной обстановки.

Изменения в геополитической данности требуют действий с нашей стороны. Тем самым мы проявляем верность нашим принципам и ценностей.

Украинцы, чья родина находится под ожесточенными атаками, как и молдаване и грузины, которые движутся к светлому будущему, ждут сигнала о том, что их место в европейской семье.

Поэтому эта палата настоятельно призывает вас предоставить Украине, Республике Молдова и Грузии статус кандидатов в члены ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС и [их] достижениями», – говорится в заявлении, перевод которого публикует агентство «Новости-Грузия».