«Грузинская мечта» не кажется Саломе Зурабишвили европейской

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили ответственность за решение вопроса о статусе кандидата в ЕС перекладывает на Брюссель. В дискуссии на эту тему на Форуме глобальной безопасности в Братиславе Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что Грузия выполнила домашнее задание и теперь настал черед Европы. Гарибашвили также отметил, что Тбилиси по всем параметрам опережает также ожидающих такого статуса Киев и Кишинев. Этот тон и позиция «Грузинской мечты» вызывает все больше тревоги у оппозиции и экспертов. Накануне подвергла критике «Грузинскую мечту» и президент Саломе Зурабишвили.

– Я без преувеличения скажу, Грузия всегда была лидером среди восточноевропейских стран, – заверил премьер-министр Ираклий Гарибашвили участников сегодняшней дискуссионной панели по усилению партнерства ЕС с восточноевропейскими соседями на Форуме глобальной безопасности Globsec в Братиславе. Глава грузинского правительства заявил, что с 2012 года, с прихода к власти «Грузинская мечта» провела «амбициозные реформы в области правосудия, СМИ, консолидации демократии». Гарибашвили вскользь упомянул Молдову, Украину и полномасштабную агрессию России в Украине, и больше сконцентрировался на том, что грузинский народ заплатил высокую цену за стремление в Европу в 2008, во время российской агрессии, и ранее. В завершение премьер-министр Ираклий Гарибашвили констатировал:

«Мое послание таково: мы выполнили домашнее задание. Ждем решения ЕС. Мы должны понимать, что это политическое, стратегическое решение – присвоение статуса. Я буду говорить о своей стране. Грузия верна европейским стандартам, фундаментальным ценностям и мы заплатили высокую цену. Мы следуем реформам и у нас прогресс по всем направлениям, мы подписали Договор об ассоциации с ЕС, заполнили заявку (на присвоение статуса), теперь очередь за Европой».

В отличие от главы грузинского правительства, в той же дискуссии президент Молдовы по видеосвязи четко следовала мнению о том, что «демократия в регионе сможет выжить, если статус кандидата будет присвоен всем трем странам – Украине, Молдове, Грузии».

Игнорирование «Грузинской мечтой» того факта, что из-за вторжении России в Украину и было открыто это окно возможностей, вызвало недовольство уже и президента Саломе Зурабишвили. Привычно лояльная к «Грузинской мечте», накануне она в интервью ТВ Палитра раскритиковала власти за жесткую и грубую риторику в отношении западных политиков и дипломатов, особенно в ожидании ответа от Брюсселя. По мнению Саломе Зурабишвили в День независимости Грузии 26 мая, который прошел под слоганом «К Европе», нужно было вместе с флагом Евросоюза поднять и флаги Украины и Молдовы. Нужно было, отметила президент Зурабишвили, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратился и к грузинскому парламенту, что показало бы еще большую солидарность Тбилиси и Киева.

Сетовала глава государства и о том, как не вовремя был заключен в тюрьму оппозиционный медиаменеджер Ника Гварамия, что из-за ухудшения здоровья экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьме не должен пострадать имидж страны. Хотя сама она все же не готова помиловать ни того, ни другого, к чему призывают все время представители оппозиции.

Поэтому депутат «Лело» Анна Нацвлишвили высказывания президента сочла ее очередной попытки спасти свою персональную репутацию, а не ситуацию в целом:

«У «Грузинской мечты» настолько неправильный курс и направление, что любая здравомыслящая политическая фигура пытается не оказаться в одной лодке с «Грузинской мечтой». Потому что эта лодка идет в плохом направлении».

Неаргументированной и необоснованной посчитали критику президента в самой «Грузинской мечте». Спикер парламента Шалва Папуашвили считает, что сейчас не время для критики, и это касается и ЕС:

«Сегодня не тот момент, когда ЕС должен смотреть через щель критики на эти три страны и взвешивать в граммах по каким-либо критериям. Сегодня время принятия политических решений, поэтому и в ускоренном виде представили нам опросник из ЕС, потому и попросили нас поскорее заполнить его, чтобы принять политическое решение. Потому я надеюсь, что ЕС проявит историческую смелость и примет это решение».

О том, что не стоит на это надеяться, накануне заявила на братиславском форуме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, напомнив, что «коротких путей» не будет, что стандарты должны быть соблюдены. Именно ее ведомство на следующей неделе должно объявить решение о статусе для Киева, Тбилиси и Кишинева.

Ждать сложа руки в ожидании ответа в Грузии не намерены. Сегодня многие общественники, деятели культуры, гражданские активисты запланировали на воскресенье масштабную акцию под слоганом «К Европе». Организаторы надеются, что их голос будут услышан в Брюсселе.