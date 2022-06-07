Президент Грузии не позволила правительству сменить постпреда при ООН – Кобахидзе

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе рассказал об иске, поданном грузинским правительством в Конституционный суд против президента Саломе Зурабишвили. По словам Кобахидзе, в иске речь идёт о назначении грузинских дипломатов.

В Конституции Грузии указано, что пре­зи­дент на­значает на должность и освобождает от должности по­слов и руководителей дипломатических предста­ви­те­льств Гру­зии по представлению правительства.

Ираклий Кобахидзе утверждает, что Саломе Зурабишвили не позволила правительству сменить посла в ООН.

В частности, по словам Кобахидзе, срок полномочий Кахи Имнадзе на посту постоянного представителя Грузии в ООН истекал в июне текущего года. Правительство предлагало прекратить его полномочия двумя месяцами ранее, перевести Имнадзе послом в Канаду, а постпредом в ООН назначить экс-посла Грузии в США Давида Бакрадзе,

«Президент ответила отказом. Причина непонятна», – говорит Ираклий Кобахидзе.

Он добавил, что поданный в Конституционный суд иск «ни в коем случае не может стать и не станет основанием для импичмента».

Председатель «Грузинской мечты» также говорит, что иск правительства не касается визитов президента. В марте Зурабишвили заявила, что правительство отказало ей в проведении официальных визитов в Европу, из-за чего ей пришлось проводить неформальные личные встречи.