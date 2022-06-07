Обзор грузинской прессы

«Активизированные пророссийские силы – финансовое мошенничество "Альт-инфо"», – телекомпания «Мтавари» рассказывает о предположительных незаконных действиях «Консервативного движения», из-за чего пророссийская партия была оштрафована на 216 тысяч лари. Как сообщили в Службе государственного аудита, партия неправильно заполнила декларацию за 2021 год, указала, что в декабре у нее не было финансовых оборотов. Однако именно в это время по всей Грузии было открыто несколько офисов «Консервативного движения», говорит директор «Антикоррупционного движения» Лаша Парулава:

«Появилось справедливое опасение, что офисы эти были арендованы незаконно. Мы обратились в Службу аудита с просьбой изучить этот вопрос. Вообще, мы считаем, что сила, которая открыто поддерживает российскую агрессию в Украине и осуществляет антигосударственную деятельность в Грузии, должна быть запрещена. Для этого мы призываем депутатов парламента обратиться к Конституционному суду с просьбой запретить в государстве деятельность этой незаконной пророссийской силы».

В самом «Консервативном движении» намереваются обжаловать соответствующее решение Тбилисского городского суда о наложении штрафа. Произошедшее один из лидеров партии Константин Моргошия назвал происками Народного защитника Грузии.

«Мы знали о настроениях Службы аудита, мы так же знаем, кто управляет этой службой – (Нино) Ломджария. Там находятся ее кадры, которые и раньше говорили о штрафах», – цитирует Моргошия сайт «Мтавари».

Между тем, представитель грузинского офиса организации Transparency International Леван Натрошвили призывает Службу госбезопасности заинтересоваться этим вопросом и подробнее изучить систему финансирования этого политического объединения:

«Этой реакции недостаточно, очень много вопросов остается и по поводу законности использования пожертвованных этой партии сумм. И есть подозрения, что эти деньги направляются сюда из государства, враждебно настроенного по отношению к нам».

Тем временем сторонники «Консервативного движения» пытаются «оставаться в форме», пишет сайт телекомпании «Мтавари». Накануне они собрались возле офиса Евросоюза в Тбилиси, выкрикивали оскорбления в адрес дипломатов, и попытались сжечь флаг. Акция завершилась задержанием семерых ее участников.

* * *

«Битва за флаги в Панкисском ущелье», – статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство ОС Media. В ней речь идет об инциденте, произошедшем в марте текущего года, когда группа подростков на автобусной остановке нарисовала флаг Чеченской Республики Ичкерия (разгромленной Российской Федерацией в ходе Первой и Второй чеченских войн в 1990-х и начале 2000-х годов). Для многих местных жителей, кистинцев, этот флаг – символ свободы и противостояния российской агрессии, потому местные назвали «провокацией» действия полиции, которая решила закрасить флаг. Вскоре после этого подростки вновь нарисовали символ Ичкерии, а рядом и украинский флаг, а правоохранители снова замазали их. Более того, выяснили имена причастных к этому подростков, допросили их и пригрозили арестом, говорится в статье.

Впрочем, угрозы на молодых людей не подействовали, и они в очередной раз нарисовали флаги, которые полиция в этот раз перекрасила в грузинский фла. Это вызвало возмущение у активиста и журналиста Сулхана Бордзикашвили:

«Представьте, если бы кто-то закрасил грузинский флаг и нарисовал другой. Это была бы провокация. Перекрашивать флаг страны – это априори неправильно. Именно тогда я убедился, что это была провокация».

Часть неправительственного сектора заговорила о том, что инцидент ударит по отношениям между жителями Панкиси и центральными властями. Такого мнения придерживается представляющая Центр социальной справедливости Тамта Микеладзе:

«Сегодня практически во всех общественных дискуссиях присутствуют сомнения по поводу внешней политики правительства «Грузинской мечты», например, демонстрируют ли они мораль в отношениях с Кремлем или насколько им удается минимизировать угрозы, исходящие от России, поддерживают ли прозападную политику? Могу сказать, что эта тревога и подозрительность возникли в Панкисском ущелье гораздо раньше, чем у остальной части грузинского общества».

По словам Микеладзе, в Панкиси уже начались разговоры о признаках пророссийской политической ориентации в Грузии.

* * *

Представители спортивной общественности обсуждают победы грузинских футболистов в матчах в рамках розыгрыша Лиги наций. Последнюю «крестоносцы», – так называют футболистов сборной Грузии, одержали, сыграв со сборной Болгарии со счетом 5:2. Оценивая матч, журналист интернет-портала «ПалитраНьюс» Мераб Метревели написал:

«Грузинская команда была на класс выше болгарской, чего в нашей истории еще не было. Это явно говорит о том, что у нас действительно хорошее поколение. Второе – Хвича Кварацхелия вновь проявил свой класс, вообще, я бы назвал его лучшим игроком матча. Один гол он забил сам, а второй не получилось бы забить без него. Теперь о плохом – я не приветствую переход в защиту после первого же гола, тем более с такой командой, как Болгария. Они не показали особого класса, иначе нас бы наказали за это. Нам трудно было отобрать мяч даже во время небольшого прессинга в первом тайме. Что же будет в Скопье, когда Македония будет оказывать на нас больше давление?»

Сборная Грузии сыграет с Македонией 9 июня, а 12 июня проведет очередной матч с Болгарией.