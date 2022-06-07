В «Грузинской мечте» исключили импичмент Зурабишвили

В правящей партии «Грузинская мечта» не видят оснований для импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, пишет агентство «Новости-Грузия».

Накануне правительство Грузии обратилось с иском против президента в Конституционный суд (КС), требуя разъяснить полномочия ветвей власти при назначении послов.

«Это спекуляция. Единственное, что сделает Конституционный суд, - разъяснит норму, то есть, пояснит, как должны назначать послов, чья это материальная прерогатива. Это дело не станет основанием для импичмента», - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

По его словам, причиной обращения в КС стал отказ Зурабишвили назначить бывшего посла Грузии в США Давида Бакрадзе постпредом при ООН вместо Кахи Имнадзе. Одновременно Имнадзе предлагалось назначить послом Грузии в Канаде.

«Президент ответила отказом по непонятным причинам», - сказал Кобахидзе.

В администрации президента Грузии отрицают обвинения в невыполнении главой государства конституционных полномочий. Когда скандал только начал набирать обороты, офис Зурабишвили распространил заявление, в котором говорилось, что в период с 1 января 2021 года по 21 марта 2022 года президент утвердила на должности всех 12 послов, представленных правительством.