Зерно войны

Мировой продовольственный кризис как следствие вторжения России в Украину. Международное сообщество высказывает все большую озабоченность как невозможностью поставок зерна с территории Украины, так и разрушением логистических цепочек российского экспорта. В Москве обвиняют во всем Киев и его западных партнеров. Оппоненты Кремля в ответ указывают на приемы шантажа, которыми открыто пользуются российские власти.

Россия уничтожила второй по величине зерновой терминал в украинском городе Николаев. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По словам представителя ЕС, «в свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным с целью отвести от себя вину, становится еще более циничной».

Боррель не первый западный политик, который требует от России прекратить то, что все чаще называет «зерновой блокадой». Председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил Россию в продовольственном шантаже мира. По его словам, Москва бомбит украинские зернохранилища, не дает сеять на большой части территории Украины, ворует зерно на захваченных территориях, а также пытается использовать назревающий из-за войны продовольственный кризис в развивающихся странах как оружие.

С тем, что мир находится в критической ситуации, согласны и эксперты. Координатор ООН по кризису в Украине Амин Авад прогнозирует острую нехватку продовольствия и удобрений, которая затронет миллиарды людей по всему миру:

«Воздействие войны на регион и мир огромно. Почти полтора миллиарда человек могут пострадать из-за нехватки пшеницы и других зерновых. Экспорт продуктов питания из Украины и удобрений из России негативно повлиял на ситуацию в мире, вызвал инфляцию, продовольственный кризис, особенно в государствах с переходной экономикой. И кризис продолжает углубляться».

Ранее снять блокаду с Одессы для вывоза украинского зерна из портов призывали Владимира Путина президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Россия в ответ заявляла, что это возможно только при условии снятия санкций. Сейчас в Москве пересмотрели свою позицию и готовы пропускать суда с зерном. Правда, на определенных условиях – для вывоза зерна из Одессы Украина должна разминировать подходы к портам, завил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков:

«Есть заявление нашего президента Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном. И потом, при необходимости даже с нашей помощью, проследовать в сторону международных вод».

Примечательно, что в заявлении Путина, о котором упомянул Песков, предлагаются и альтернативные варианты вывоза украинского зерна. Президент России, в частности, предлагает использовать те украинские порты, которые сейчас находятся под контролем российской армии:

«Существует другая возможность. Так порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе и украинского зерна, через эти порты. Пожалуйста. Ну и, наконец, самое простое, это вывоз через территорию Беларуси. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики и в Балтийское море, и дальше в любую точку».

То, что Россия уже готова к такому сценарию, отрапортовал министр обороны России Сергей Шойгу:

«Завершено разминирование Мариупольского морского порта. Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда. Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению верховного главнокомандующего, готовы к погрузке зерна в этих портах».

Впрочем, такие варианты в Киеве рассматривать не намерены. Что касается предложения российских властей разминировать подходы к украинским портам, то в Киеве высказывают опасения, что Москва в этом случае, несмотря на заверения Кремля, не преминет воспользоваться возможностью захвата приморских городов Украины. Что до захваченных Россией портов, президент Украины Владимир Зеленский считает это доказательством того, что Москва присвоила украинские запасы и теперь пытается легализовать экспорт:

«Наши порты заблокированы. Мы не можем экспортировать зерно, ячмень... наше подсолнечное масло. Вот пример. Россия украла часть нашего зерна. Они украли его и возили на кораблях».

Единственным выходом из сложившейся ситуации Владимир Зеленский считает принуждение России к остановке боевых действий и прямым переговорам. Западные страны, уверен Зеленский, могут побудить Владимира Путина к переговорам с помощью поставок вооружения Украине и ужесточения санкций, включая полное эмбарго на поставки нефти и газа. По мнению президента Украины, союзники Украины должны добиваться того, чтобы Москва прекратила военные действия и соблюдала режим прекращение огня.

На этом фоне приятной для Киева новостью стала победа британского премьера Бориса Джонсона во внутрипартийном противостоянии. Глава правительства Соединенного королевства преодолел вотум недоверия и сумел удержаться в своем кресле. Зеленский считает это хорошим знаком:

«Да, я счастлив. Я счастлив, правда. Я думаю, что Джонсон – настоящий друг Украины. Я думаю, что он наш союзник. Я думаю, что Великобритания – наш большой друг. Борис открыто поддерживает нас. Борис – конкретный лидер, который поддерживает Украину. Не знаю, от кого это зависело, от каких конкретных людей, но я очень благодарен, что мы не потеряли такого союзника. Вот и все, хорошие новости, что я могу сказать».

В остальном хороших новостей мало, считает президент Украины. Если Запад не поторопится с поставками тяжелого вооружения, то украинский народ продолжит нести тяжелые потери.