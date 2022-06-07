Саакашвили обратился к ЕС: Не оставляйте нас в постсоветском болоте

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 126 УК «насилие» и задержала одного человека в связи с нападением на оппозиционных политиков сегодня в центре Тбилиси. Нападавших было двое. Один из них - Ираклий Хомасуридзе, останется в заключении в СИЗО, второй – Вепхвия Гваладзе, пока находится на допросе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В деле о нанесении физического и словесного оскорбления следствие признало пострадавшими депутата парламента от оппозиции Хатуну Самнидзе и политического секретаря Республиканской партии Давида Бердзенишвили. Двое мужчин напали среди бела дня, когда политики пешком шли по проспекту Руставели возле церкви Кашвети. Самнидзе и Бердзенишвили считают, что нападение совершили представители радикальных пророссийских групп. Они также связывают это со скандалом, недавно возникшим вокруг Левана Бердзенишвили.

Братья Бердзенишвили являются основателями старейшей в Грузии либеральной Республиканской партии. Леван Бердзенишвили - известный литературный критик, несколько недель назад нелестно высказался о грузинском царе Ираклии II, который в XIX веке подписал Георгиевский трактат, после чего Грузия стала частью Российской империи. Это вызвало недовольство пророссийских партий и движений – несколько сот человек даже провели акцию протеста в Телави - городе, где находился дворец Ираклия Второго. Бердзенишвили также подвергся обструкции в соцсетях, в его адрес было высказано много угроз.

«Давида Бердзенишвили признали пострадавшими в результате физического насилия, меня – в результате угрозы насилия. Мы также добиваемся признания того, что нападение было совершено по политическим мотивам. Нападавшим мужчинам было около 55-60 лет. Я думаю, что они члены радикальных группировок. Они напали на Давида со словами «Как вы смеете оскорблять наши святыни, наших царей!». Он отбивался от нападавших и при этом объяснял, что цари не являются «святынями». То есть даже в этой ситуации пытался проводить просветительскую работу», - сказала в интервью агентству Хатуна Самнидзе.

Депутат отметила, что ее мужчины не тронули, но оскорбляли и угрожали словесно. Она же пыталась отогнать нападавшего от Бердзенишвили, но тот все же сумел ударить его ногой по голени, на месте удара остался кровоподтек.

«Хомасуридзе кричал и называл нас «защитниками педерастов». Сегодня возле представительства ЕС тоже проходила акция гомофобов, где они обвиняли западных дипломатов в покровительстве ЛГБТ. Активную кампанию против Левана Бердзенишвили ведет проправительственная телекомпания «Имеди». То есть язык ненависти, который мы постоянно слышим с экранов телевизоров, уже дошел до улиц и превратился в физическое насилие.

Мы также подозреваем, что полиция покрывает этих людей. Потому что когда я вызвала патруль, полицейские хотели просто увезти с этого места нападавших и не собирались составлять протокол. В итоге мне пришлось настоять на этом, используя удостоверение депутата парламента. В полиции, куда мы приехали давать показания, ситуация уже была получше – нас заверили, что дело будет доведено до конца», - сказала Хатуна Самнидзе.