Омбудсмен призывает президента Грузии помиловать Нику Гварамия

Народный защитник Грузии считает необоснованным решение суда по делу бывшего гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамия и призывает президента Саломе Зурабишвили помиловать его.

«Суд уклонился от ответов на все важные правовые вопросы. Соответственно, вынесенный Нике Гварамия приговор, ввиду крайней скудости правового обоснования, анализа и непротиворечивости, можно оценить, как существенно необоснованный», — сказано в заявлении омбудсмена Нино Ломджария.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», народный защитник указывает, что суд не стал рассматривать вопрос о допустимости начала уголовного преследования из-за отдельных решений медиа-менеджера, несмотря на соответствующие рекомендации аппарата.

Омбудсмен обращает внимание и на то, что при рассмотрении фактических обстоятельств дела суд опирался только на сведения, полученные путем скрытой аудио- и видеозаписи. Кроме того, по мнению Ломджария, судья не обосновал вид и размер избранного для Гварамия тюремного заключения.

«Поскольку настоящее решение является грубым нарушением принципа законности и стандарта обоснованности, закрепленных в конституции, национальном и международном праве, (…) Народный защитник просит президента Грузии использовать имеющиеся полномочия», — заявила Ломджария.

Гварамия возглавлял «Рустави 2» в 2012-2019 годах. В июле 2019 года он был уволен владельцем телеканала Кибаром Халваши после решения Европейского суда по правам человека. Вскоре после этого Генпрокуратура предъявила Гварамия обвинения в умышленном причинение денежного ущерба телекомпании.

Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам «Рустави 2» создал условия для получения компанией его друзей «Интермедиа плюс» многомиллионной прибыли. Второй эпизод касается приобретения Porsche в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире «Рустави 2», а третий – отмывания денег. По первому и второму эпизоду Гварамия признали виновным – это статьи присвоение или растрата и злоупотребление полномочиями. Его приговорили к трем с половиной годам тюрьмы.