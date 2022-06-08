Лавров нашел решение «проблемки» голода

Глава МИД России провел переговоры в Стамбуле по проблеме продовольственного кризиса, в котором мировое сообщество обвиняет Москву. Сергей Лавров обозначил позицию Кремля и пообещал решить «проблемку», если Запад «разрешит» Киеву отказаться от «несерьезного подхода» и украинские власти откроют проходы в свои территориальные воды.

Попытаться создать «зерновой коридор» в Черном море – официальная причина визита главы российского МИДа в Стамбул. Сергей Лавров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу после того, как Анкара вызвалась стать посредником в разрешении продовольственного кризиса, спровоцированного вторжением России в Украину.

Впрочем, прорыва в этом вопросе не произошло. По итогам переговоров российским министр в очередной раз дал понять, что позиция Москвы осталась неизменной.

«Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход – либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля – ну что ж, будем надеяться, что эта проблема будет решаться. Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны, повторю еще раз, каких-либо препятствий для того, чтобы это проблему, проблемку, она маленькая на самом деле, решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать. Для решения нужно единственное – чтобы украинцы отпустили суда из своих портов путем либо разминирования, либо определения безопасных коридоров. Больше ничего не требуется».

Международные организации и западные страны считают реальной угрозу голода в некоторых регионах мира из-за кризиса с поставками украинского зерна. Киев обвиняет Москву в фактах кражи продовольствия на занимаемых российскими войсками территории. Не обошлось без этой темы и в этот раз. На соответствующий вопрос журналиста Лавров ответил в своем фирменном грубом стиле, который в последнее время стал визитной карточкой российской дипломатии:

«У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать – и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично – избавить восток Украины от давления неонацистского режима. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения».

Лавров попытался заверить мировое сообщество, что Москва не будет пользоваться ситуацией в военных целях. «Это гарантии президента России, мы готовы оформить их», – заявил министр. В Киеве же считают, что лучшей гарантией разблокирования украинских портов для вывоза зерна стало бы размещение противокорабельных систем на побережье страны.

Тем не менее, Москва, по словам Лаврова, готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна, но главный российский дипломат при этом дал понять, что относится к этой идее скептически.

Да и сам ажиотаж вокруг украинского зерна в Москве считают высосанным из пальца. О чем на днях заявил президент России Владимир Путин:

«Это блеф, и вот почему: ну, во-первых, есть объективные какие-то вещи, я сейчас о них скажу. В мире производится в год примерно 800 миллионов тонн зерна пшеницы. 800 миллионов. Вот сейчас нам говорят, что Украина готова экспортировать 20 миллионов тонн. 20 миллионов тонн по сравнению с тем, что производится в мире, 800 миллионов тонн, это сколько? Это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, а это так и есть, это не наши данные, а данные ООН, то это значит, что эти 20 миллионов тон украинской пшеницы, это 0,5%. Ни о чем».

Что касается войны, то российский министр повторил мантру о том, что «операция развивается по плану» и «достигает поставленных задач». А мирные переговоры, согласно Лаврову, возможны лишь в том случае, если Киев откажется от «абсолютно несерьезного подхода» вроде требований отвести российскую армию на линию, которую она занимала до 24 февраля. Но это, настаивает российский министр, решать не Киеву, а его западным покровителям:

«Запад не разрешает Украине вести переговоры. Когда Украина вроде бы выдвинула предложения два месяца назад о том, как решить этот вопрос, и мы эти предложения взяли за основу, через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс. Они ужесточили свою позицию, состоялась провокация в городе Буче, которая очевиднейшим образом была инсценирована».

Турецкий коллега Лаврова оказался куда менее словоохотливым. Мевлют Чавушоглу лишь дал понять, что «переговоры были продуктивными», и теперь слово за Киевом:

«Мы видим в этом разумный и реализуемый план. Но, конечно, и Россия, и Украина должны принять запрос ООН, мы предложили провести встречу в Стамбуле для обсуждения деталей. Также считаем полезным обсудить меры, которые будут приняты для безопасной навигации судов в этом механизме. Также мы хотим, чтобы все технические приготовления были завершены как можно скорее. В предыдущие недели были расхождения с переговорами, но в последнее время мы понимаем из заявления Зеленского и из наших различных встреч, что может быть база для возвращения к переговорам, и если обе стороны согласны, мы готовы делать то, что необходимо в качестве страны-посредника».

Завершение войны между Россией и Украиной путем переговоров, по словам Чавушоглу, отвечает интересам всего мира. Но в Киеве не раз подчеркивали, что верить Путину и его министрам не собираются. Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования морского экспорта и в качестве первого шага требует от России отвести свои силы в акватории вокруг Украины и предоставить гарантии ненападения, обеспеченные международным сообществом.