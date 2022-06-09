Российский холдинг официально сообщил о выходе из «Билайна» в Грузии

Посвященные свободе СМИ и безопасности журналистов в Грузии дебаты прошли в среду в Европарламенте.

Европарламентарии поддержали стремление Грузии к членству в ЕС, указав, что в этом процессе главными препятствующими факторами являются борьба со свободой слова, отсутствие реформ и олигархическое правление. С высокой трибуны в Брюсселе впервые прозвучали призывы к введению санкций против экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, указывает агентство «Новости-Грузия».

«Чтобы поддержать европейский путь Грузии, важно ввести санкции против олигарха Бидзины Иванишвили за его деструктивную роль в грузинской политике и экономике. Мы, как друзья Грузии, не будем оставаться в стороне, когда СМИ в Грузии ослабевают, а демократия отступает», – заявила во время дебатов депутат Европарламента Мириам Лексманн.

Свою позицию по вопросу санкций в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта» зафиксировала и евродепутат Маркета Грегорова.

«Я просто хочу сделать личное заявление о Грузии – я думаю, что Бидзина Иванишвили – олигарх, мы можем найти доказательства его связей с Кремлем, и в будущем, возможно, будет возможность ввести против него санкции», – заявила Грегорова.

При этом она оценила ситуацию со СМИ в Грузии, как «очень сложную», указав, что «оскорблениям, нападениям и угрозам» подвергаются как журналисты, так и владельцы СМИ.

«Очень разочаровывает то, что правительство Грузии присоединяется к охоте на журналистов вместо того, чтобы защищать их», – добавила Грегорова.

Член Европарламента Виола фон Крамон также заявила, что теперь в Грузии «вместо защиты на журналистов нападают». По ее словам, «наглядным примером нарушения верховенства закона» стало дело гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Гварамия, который в конце мая был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы.

«После многих лет ожидания вы возлагали большие надежды на постсоветское государство, на Грузию… А сейчас мы видим, чего добилась страна – вместо процесса реформ все эти прозападные заявления остались без внимания. Мы видим, что индексы коррупции и свободы прессы снижаются», – заявила Виола фон Крамон.

Литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс указал, что «свобода независимых СМИ – неотъемлемая часть членства Грузии в Евросоюзе».

«Политические вмешательства в СМИ недопустимы. Если раньше Европарламент искренне верил в то, что власти Грузии понимают это, то теперь мы требуем изменения в подходах и политике Грузии. Пора Тбилиси понять, что на кону будущее Грузии», – сказал Аустревичус.

Эстонский депутат Европарламента Свен Миксер также говорил об аресте Гварамия. Критикуя грузинские власти, он указал, что «политика должна быть основана на очень хорошо продуманной стратегии, а не просто на эмоциях».

«Мы очень обеспокоены той негативной тенденцией, которую мы видим в этой сфере. Недавний поступок грузинского правительства [арест Гварамия] разочаровал очень многих, и я верю, что в таких ситуациях нам необходимо занимать более жесткую позицию по отношению к Грузии, а они [власти Грузии] должны понимать, что дело касается европейских устремлений Грузии», – сказал Миксер.

Депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга процитировала недавнее обращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – из тюрьмы он обратился к европейским политикам, призвав не оставлять Грузию в постсоветском болоте.

«[Саакашвили] обратился к нам, лучшим друзьям Грузии, указав, что, пока мы критикуем нынешнюю власть, он видит, какая историческая опасность грозит его стране. Он попросил, чтобы мы дали им этот статус, просил не оставлять Грузию в постсоветском болоте и не наказывать грузинский народ, лишая его без потенциала на будущее», – сказала Фотыга.

Экс-премьер Литвы, евродепутат Андрюс Кубилюс напомнил, как плачевное положение с точки зрения прав человека в Словакии повлияло на процесс вступление страны в ЕС при премьер-министре Владимире Мечьяре.

«Это не первый случай, когда посткоммунистическая страна сталкивается с этой проблемой. Словакия не проводила такой политики и поэтому не была приглашена на переговоры [о вступлении в Евросоюз] в 1997 году. Тогда эту проблему решил словацкий народ, освободив Мечьяра, и я надеюсь, что правительство Грузии не повторит ошибку Мечьяра», – заявил Кубилюс.

Европарламентарий Марина Кальюранд призвала грузинских политиков забыть о разногласиях и рассматривать состоявшиеся дебаты как «последнее предупреждение».

«Призываю грузинских политиков из правящей партии и оппозиции воспринять сегодняшнюю дискуссию как последнее предупреждение. Отложите в сторону партийные интересы, перестаньте обвинять друг друга и начните вместе работать над демократическими реформами. Окно возможностей пока еще открыто, и именно этого ждет от вас грузинский народ», – заявила Кальюранд.