Новости
Российский холдинг официально сообщил о выходе из «Билайна» в Грузии
Телекоммуникационный холдинг VEON (владеет российским «Вымпелкомом») продает свой грузинский актив «VEON-Грузия» за 45 млн долларов. Об этом говорится в сообщении компании.
Согласно релизу, покупателем выступает бывший местный партнер холдинга. Ранее Комиссия по коммуникациям Грузии сообщала, что дала разрешение VEON на продажу «дочки» местному бизнесмену Хвиче Макацария.
В холдинге VEON заявили, что сделка «соответствует стремлению компании по оптимизации ее структуры». При этом часть российских экспертов уверена, что актив продан по политическим мотивам. Аналитик «Финам» Леонид Делицын заявил изданию Коммерсантъ, что «присутствие еще в одной политически рискованной стране нежелательно для холдинга».
«VEON-Грузия», работающий под брендом «Билайн», входит в число крупнейших телекоммуникационных операторов Грузии. Как пишет «Интерфакс», выручка актива по итогам 2021 года составила $38 млн, увеличившись на 11,3%. «VEON-Грузия» генерирует 0,5% доходов от консолидированной выручки холдинга.
Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста – штихтинга.
- Как сообщалось ранее, «Роснефть» продала актив на территории Грузии – долю в грузинской Petrocas Energy Group.
- Параллельно идут переговоры с принадлежащей российской «Альфа-Групп» компании IDS Borjomi. Руководство компании выразило готовность безвозмездно передать грузинскому правительству часть своих акций, так как с конца апреля IDS Borjomi Georgia была вынуждена приостановить работу двух заводов в Грузии.
- Кроме того, продал часть своих активов в Грузии и попавший под санкции российский ВТБ банк.
- Хвича Макацария – бизнесмен, владеющий акциями в компаниях энергетического, ресторанного, гостиничного, строительного бизнеса и сферы торговли. В частности, ему принадлежат доли в тбилисской электрораспределительной компании «Теласи», газораспределительной компании Tbilisi Energy, компании «Национальная лотерея Грузии», Caucasus Online, Tbilisi Mall и др.
Другие новости дня
В Европарламенте обсудили свободу СМИ в Грузии и санкции против Иванишвили
Посвященные свободе СМИ и безопасности журналистов в Грузии дебаты прошли в среду в Европарламенте.
Европарламентарии поддержали стремление Грузии к членству в ЕС, указав, что в этом процессе главными препятствующими факторами являются борьба со свободой слова, отсутствие реформ и олигархическое правление. С высокой трибуны в Брюсселе впервые прозвучали призывы к введению санкций против экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, указывает агентство «Новости-Грузия».
«Чтобы поддержать европейский путь Грузии, важно ввести санкции против олигарха Бидзины Иванишвили за его деструктивную роль в грузинской политике и экономике. Мы, как друзья Грузии, не будем оставаться в стороне, когда СМИ в Грузии ослабевают, а демократия отступает», – заявила во время дебатов депутат Европарламента Мириам Лексманн.
Свою позицию по вопросу санкций в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта» зафиксировала и евродепутат Маркета Грегорова.
«Я просто хочу сделать личное заявление о Грузии – я думаю, что Бидзина Иванишвили – олигарх, мы можем найти доказательства его связей с Кремлем, и в будущем, возможно, будет возможность ввести против него санкции», – заявила Грегорова.
При этом она оценила ситуацию со СМИ в Грузии, как «очень сложную», указав, что «оскорблениям, нападениям и угрозам» подвергаются как журналисты, так и владельцы СМИ.
«Очень разочаровывает то, что правительство Грузии присоединяется к охоте на журналистов вместо того, чтобы защищать их», – добавила Грегорова.
Член Европарламента Виола фон Крамон также заявила, что теперь в Грузии «вместо защиты на журналистов нападают». По ее словам, «наглядным примером нарушения верховенства закона» стало дело гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Гварамия, который в конце мая был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы.
«После многих лет ожидания вы возлагали большие надежды на постсоветское государство, на Грузию… А сейчас мы видим, чего добилась страна – вместо процесса реформ все эти прозападные заявления остались без внимания. Мы видим, что индексы коррупции и свободы прессы снижаются», – заявила Виола фон Крамон.
Литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс указал, что «свобода независимых СМИ – неотъемлемая часть членства Грузии в Евросоюзе».
«Политические вмешательства в СМИ недопустимы. Если раньше Европарламент искренне верил в то, что власти Грузии понимают это, то теперь мы требуем изменения в подходах и политике Грузии. Пора Тбилиси понять, что на кону будущее Грузии», – сказал Аустревичус.
Эстонский депутат Европарламента Свен Миксер также говорил об аресте Гварамия. Критикуя грузинские власти, он указал, что «политика должна быть основана на очень хорошо продуманной стратегии, а не просто на эмоциях».
«Мы очень обеспокоены той негативной тенденцией, которую мы видим в этой сфере. Недавний поступок грузинского правительства [арест Гварамия] разочаровал очень многих, и я верю, что в таких ситуациях нам необходимо занимать более жесткую позицию по отношению к Грузии, а они [власти Грузии] должны понимать, что дело касается европейских устремлений Грузии», – сказал Миксер.
Депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга процитировала недавнее обращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – из тюрьмы он обратился к европейским политикам, призвав не оставлять Грузию в постсоветском болоте.
«[Саакашвили] обратился к нам, лучшим друзьям Грузии, указав, что, пока мы критикуем нынешнюю власть, он видит, какая историческая опасность грозит его стране. Он попросил, чтобы мы дали им этот статус, просил не оставлять Грузию в постсоветском болоте и не наказывать грузинский народ, лишая его без потенциала на будущее», – сказала Фотыга.
Экс-премьер Литвы, евродепутат Андрюс Кубилюс напомнил, как плачевное положение с точки зрения прав человека в Словакии повлияло на процесс вступление страны в ЕС при премьер-министре Владимире Мечьяре.
«Это не первый случай, когда посткоммунистическая страна сталкивается с этой проблемой. Словакия не проводила такой политики и поэтому не была приглашена на переговоры [о вступлении в Евросоюз] в 1997 году. Тогда эту проблему решил словацкий народ, освободив Мечьяра, и я надеюсь, что правительство Грузии не повторит ошибку Мечьяра», – заявил Кубилюс.
Европарламентарий Марина Кальюранд призвала грузинских политиков забыть о разногласиях и рассматривать состоявшиеся дебаты как «последнее предупреждение».
«Призываю грузинских политиков из правящей партии и оппозиции воспринять сегодняшнюю дискуссию как последнее предупреждение. Отложите в сторону партийные интересы, перестаньте обвинять друг друга и начните вместе работать над демократическими реформами. Окно возможностей пока еще открыто, и именно этого ждет от вас грузинский народ», – заявила Кальюранд.
95 стран поддержали в ООН резолюцию по грузинским беженцам
Генеральная Ассамблея ООН на 76-ой сессии в 15-й раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. В этом году документ поддержали 95 стран, 12 проголосовали против, 56 воздержались.
Против голосовали Россия, Беларусь, Бурунди, Китай, Куба, Северная Корея, Лаос, Никарагуа, Судан, Сирия, Вьетнам и Зимбабве.
В 2021 году «за» резолюцию проголосовали 80 стран, 14 – «против», 70 воздержались. В прошлом году против резолюции также проголосовали Шри-Ланка и Коморские Острова. На этот раз Шри-Ланка воздержалась, а Коморские Острова не приняли участие в голосовании.
Евросоюз может увеличить военную помощь Грузии и Молдове
Еврокомиссия предлагает увеличить нелетальную военную помощь Грузии и Молдове.
«[Эта помощь] будет поддерживать логистику, киберзащиту, военно-медицинские, инженерные и транспортные возможности», – заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в среду в Европарламенте при обсуждении доклада о развитии политики Восточного партнерства ЕС.
При этом он подчеркнул, что помощь Украине, Молдове, Грузии, другим странам Южного Кавказа должна быть четко прописана в оборонной составляющей ЕС.
Ожидается, что предложения об увеличении военной помощи будут представлены Совету ЕС для принятия решения в июле, пишет агентство «Новости-Грузия».
В Украине девятерых военных из Тувы обвинили в убийствах гражданских
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила девятерых военных из Тувы в убийствах мирных жителей в селе Ягодное Черниговской области. Их имена она назвала в своем фейсбуке.
Все военные из списка служат в российской части №55115. По данным генпрокурора, они причастны к пыткам и убийствам мирных жителей.
"Они выгнали жителей Ягодного из укрытий. Людей заставляли раздеваться на улице на морозе, искали патриотические тату и военное белье. У селян отбирали мобильные телефоны, угрожая, что если обнаружат спрятанные, то каждого пятого мужчину казнят", - рассказала Венедиктова.
По её словам, в марте российские солдаты согнали в подвал школы около 300 жителей села Ягодное, среди них было 77 детей. Как утверждает генпрокурор Украины, в течение двадцати дней их использовали в качестве живого щита.
"Самому младшему пленнику было полтора месяца, самому старшему - 93 года. Их насильно удерживали в нечеловеческих условиях: теснота и духота, полнейшая темнота, голод и жажда, полная антисанитария", - пишет Венедиктова.
Десять заложников, по ее данным, умерли из-за условий содержания. Ещё 17 жителей села были убиты военными. Список убитых заложники вели на стене подвала. "Хоронить менее пяти покойников российские военные не разрешали. За нарушение этого запрета открывали огонь. Людям приходилось прятаться в выкопанных могилах", - рассказала генеральный прокурор Украины.
Достоверно проверить эту информацию не представляется возможным.
Часть Черниговской области оказалась под контролем российских военных после начала войны в Украине. В начале апреля они оставили регион.
Киев и страны Запада регулярно обвиняют Москву в жестокости по отношению к мирным гражданам Украины. Россия все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что российская армия атакует исключительно военные объекты. Свидетельства же массовых расправ и пыток в отношении мирных украинцев называют постановкой с целью оправдать новые западные санкции против Москвы.
Действия российской армии на территории Украины расследует Международный уголовный суд.
Денис Пушилин отправил в отставку правительство «ДНР»
Назначенный Кремлем глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин издал в среду указ об отставке правительства «ДНР» и его председателя Александра Ананченко. Пушилин объяснил это «необходимостью убыстрить интеграционные процессы» с Россией. Украинские власти считают неподконтрольные ей территории Донбасса «временно оккупированными» и ведут за них ожесточенные бои с российской армией и местными сепаратистами.
В среду же новым главой правительства «ДНР» стал Виталий Хоценко. Известно, что ему 36 лет, он уроженец Днепропетровска, в раннем возрасте переехавший с семьей в Москву. Хоценко окончил МГУ по специальности «социология», позже - .
магистратуру Российской Академии Народного Хозяйства и Госcлужбы при президенте РФ.
С марта 2010 года Хоценко занимал различные должности в органах власти Ямало-Ненецкого автономного округа, в декабре 2013-го стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, а в сентябре 2019-го - директором департамента промполитики и проектного управления Минпромторга РФ.
Сообщается, что кандидатуру Хоценко на должность главы правительства «ДНР» одобрили депутаты Народного совета сепаратистской республики. Ранее этот совет некоторое время возглавлял Пушилин.
- Денис Пушилин был назначен главой «ДНР» в 2018 году после убийства предыдущего руководителя самопровозглашенной республики Александра Захарченко. С критикой новой власти выступали и выступают многие известные в Донецке сепаратисты - в частности, бывший министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин). Также Пушилина подозревали в причастности к устранению Захарченко.
Канада запретила экспорт в Россию 28 «жизненно важных» видов услуг
Канада 8 июня расширила санкции против России. Об этом сообщается на сайте канадского министерства иностранных дел.
Под новый запрет попало сотрудничество с российскими нефтегазовыми и химическими компаниями. Им запрещено предоставлять 28 видов «жизненно важных» услуг, среди которых строительные и инженерные работы, транспортировка нефти и газа, продажа металлов, руд, древесины и химикатов.
На нефтяную, газовую и химическую промышленность приходится около 50% доходов федерального бюджета России, отмечает МИД Канады. Санкции вводятся в ответ на «продолжающееся вопиющее и неоправданное вторжение в Украину».
- 24 февраля 2022 года – в день, когда Россия начала войну в Украине, Канада ввела санкции против 58 физических и юридических лиц, в том числе министра обороны Сергея Шойгу и министра финансов Антона Силуанова. В мае под канадские санкции также попала бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую называют приближенной президента России Владимира Путина и матерью двоих его детей.
- Евросоюз в рамках шестого пакета санкций 31 мая согласовал частичное эмбарго на российскую нефть (поставки по трубопроводам останутся) и запрет на страхование морских перевозок российской нефти.
Любови Соболь заменили исправительные работы на год колонии
Симоновский районный суд Москвы заменил соратнице Алексея Навального Любови Соболь год исправительных работ на тот же срок лишения свободы по делу о незаконном проникновении в чужое жилище. Заседание проходило без участия обвиняемой - она находится за пределами России.
Уголовное дело о незаконном проникновении в жилище против Соболь было заведено после того, как в декабре 2020 года оппозиционерка попыталась попасть в московскую квартиру семьи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого считают причастным к попытке отравления Алексея Навального боевым химическим веществом из группы «Новичок». По версии следствия, Соболь оттолкнула тещу Кудрявцева, чтобы войти в квартиру, затем обошла помещение и покинула его.
Любовь Соболь не отрицает, что звонила в квартиру Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы об отравлении Навального. При этом она утверждает, что не применяла насилия к теще сотрудника ФСБ. Сам Кудрявцев не проходит по делу ни свидетелем, ни потерпевшим.
После обвинительного приговора (год условного срока) Соболь уехала из России. Позже суд несколько раз ужесточал ей наказание.
Неизвестные «заминировали» аэропорт Еревана в день визита Лаврова
В МЧС Армении поступило сообщение о заложенной в ереванском международном аэропорту «Звартноц» бомбе, но при поисках взрывное устройство обнаружено не было. Об этом РБК сообщили в министерстве.
«В 15:00 по местному времени (14.00 мск) мы получили информацию, что на территории аэропорта Звартноц установлена бомба. Информация была передана реагирующим нашим подразделениям. Ничего обнаружено не было. Работы уже закончились», – сказали в МЧС.
В ведомстве добавили, что в аэропорт были направлены сотрудники кинологической службы, оперативной службы министерства, один пожарный расчет, а также сотрудники саперной службы.
Сегодня в Ереван с официальным визитом прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Агентство ТАСС сообщило о его прибытии в 15:30 по московскому времени.
Лавров намерен встретиться с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном, а также с премьер-министром и президентом Армении. В пятницу, 10 июня, в Ереване пройдет встреча совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.
- Как сообщалось ранее, Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для пролета самолета Сергея Лаврова, который должен был 6 июня прилететь с визитом в Сербию.
Жозеп Боррель представил кандидатуру нового посла ЕС в Грузии
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил кандидатуру польского дипломата Павла Херчиньского на должность главы представительства ЕС в Грузии.
Херчиньский в настоящее время является главой Генерального директората Службы внешних действий ЕС по политике безопасности и обороны и реагированию на кризисы. Он также был послом Польши в Комитете по политике и безопасности.
Кроме Херчиньского, Боррель выдвинул кандидатуры глав еще 39 делегаций ЕС. Они будут официально утверждены после получения соответствующего согласия от принимающих стран.
Карл Харцель сменил Яноша Хермана на посту посла ЕС в Грузии в 2018 году.
Гендиректор строительной компании может возглавить югоосетинское правительство
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев обратился сегодня к парламенту с предложением рассмотреть кандидатуру Константина Джуссоева на должность председателя правительства. Об этом сообщает агентство «Рес».
Константину Джуссоеву 54 года. В 1989 году он окончил Цхинвальский филиал Грузинского политехнического института по специальности «Технология металлорежущих станков и инструментов».
В 1993-2011 годах Джуссоев был гендиректором строительной компании ООО «Приличный», с 2011 года возглавляет строительную компанию «Мегаполис».
Компании Джуссоева принимали участие в строительстве ряда объектов в Цхинвали – многоквартирного дома на улице Таболова, микрорайона «Северный», зданий правительства и Юго-Осетинского госуниверситета, православного храма Святой Троицы и т.д.
- Алан Гаглоев вступил в должность президента 24 мая текущего года. В тот же день югоосетинское правительство подало в отставку. Обязанности премьера продолжает исполнять Геннадий Бекоев.
- Согласно югоосетинской Конституции, президент назначает премьера с согласия законодательного органа.
Петицию против отмены концерта ДДТ подписали более 40 тысяч человек
Петиция против отмены концерта рок-группы ДДТ в Москве собрала более 40 тысяч подписей. Она адресована мэру российской столицы Сергею Собянину. Петицию создали 3 июня администраторы телеграм-канала "НЕВОЙНА".
Авторы петиции заявляют, что отмена концерта ДДТ - это "новый этап в репрессиях против" музыканта и поэта Юрия Шевчука, который является лидером рок-группы.
Ранее стало известно, что концерт группы ДДТ в Москве, посвящённый сорокалетию коллектива, который должен был состояться 10 июня на стадионе "Открытие банк Арена", перенесён на 17 июня 2023 года в связи с тем, что организаторам не удалось согласовать мероприятие с мэрией города.
В середине мая Шевчук, выступая в Уфе, произнёс со сцены речь, в которой заявил, что в Украине гибнут "старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря", и что "Родина - это не жопа президента, которую надо всё время мусолить и целовать". Из-за этих слов на него составили административный протокол о дискредитации вооруженных сил России.
Позже суд в Петербурге отказался рассматривать дело против Шевчука и вернул протокол в полицию Уфы для "устранения недостатков".
В апреле концерт ДДТ был отменён в Тюмени. Шевчук тогда предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину.
Экс-генсек НАТО: непредоставление Грузии и Украине ПДЧ в 2008 году было ошибкой
Бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен вновь признал, что Запад ошибся, когда не сумел достичь консенсуса по принятию Грузии и Украины в альянс.
В интервью изданию Foreign Policy Расмуссен указал на две ошибки – решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году и слабые санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году.
Андерс фог Расмуссен был премьер-министром Дании в 2001-2009 годах, а в 2009-2014 годах занимал пост генсека НАТО, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Оглядываясь назад, мы видим, что совершили ошибку. Первая ошибка была в 2008 году, когда у нас был саммит НАТО в Бухаресте, на котором мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Однако мы не смогли договориться о передаче им так называемого Плана действий по членству (ПДЧ), и этот раскол в НАТО дал неверный сигнал Путину, который через несколько месяцев, в августе 2008 года, напал на Грузию.
Я думаю, что первая ошибка, которую мы совершили в 2008 году, заключалась в том, что мы не проложили путь для движения вперед Грузии и Украины.
Мы также допустили ошибку в 2014 году, после того как Россия незаконно присоединила Крым к Российской Федерации, когда мы ввели определенные санкции. Однако это были легкие санкции, и все это создавало у Путина впечатление, что он может захватить территории силой практически любой ценой.
Таким образом, мы допустили ошибки. Мы были очень наивными в течение очень долгого времени.
Генсек НАТО находится в очень сложной позиции, так как ему нужно прийти к консенсусу. Не секрет, что все это время мне хотелось другого подхода.
В 2008 году я был премьер-министром Дании. Я был за то, чтобы передать План действий по членству Грузии и Украине, но мы не смогли прийти к консенсусу в НАТО.
В 2014 году я выступал за гораздо более жесткие меры [в отношении России], но мы не смогли прийти к единому мнению и, конечно, мне пришлось к этому привыкнуть.
Я думаю, нам нужно извлечь уроки из истории. Умиротворение диктаторов не может привести к миру. Это ведет к войнам и конфликтам, потому что они уважают только язык власти, силы и единства», – сказал Расмуссен.
Ранее Расмуссен также заявлял, что Альянс должен был предоставить ПДЧ Грузии и Украине на саммите в Бухаресте в 2008 году.
Президент Европарламента: дверь ЕС не должна закрыться для стран, которые считают Европу своим домом
Дверь Евросоюза не должна закрыться для стран, которые считают Европу своим домом. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола.
«Европарламент предельно ясно заявляет, что для стран, которые считают Европу своим домом, дверь (ЕС) не должна закрыться. Это относится ко всем странам, которые подали заявки и хотят присоединиться к европейской семье», – сказала она.
Метсола указала, что данную позицию поддерживают различные политические группы в Европарламенте. Мнение европарламентариев, по словам Метсолы, она передаст членам Европейского совета в конце текущего месяца.
Отметим, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сегодня, выступая в Европарламенте, призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. В противном случае, по его словам, Путин получит месседж, что он может «безнаказанно идти дальше».
Он подчеркнул, что в Украине четко отдают себе отчет, что «это только статус кандидата», и готовы работать на европейском треке «быстро и качественно» дальше.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не воспринимает никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
«Мы не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает», – сказал Кулеба.
- Изначально власти Грузии заявляли, что заявка в ЕС будет подана в 2024 году. Но последние события это ускорили: Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, сразу вслед за Украиной. Три страны уже прошли первый этап - заполнили опросники Еврокомиссии и ждут первых оценок.
Власти Китая будут выдавать гражданам деньги за доносы
Власти Китая со следующей недели будут выдавать денежное вознаграждение и почётные грамоты за доносы на "нарушителей национальной безопасности". За предоставленную информацию о неблагонадежных гражданах китайцы смогут получить до 100 тысяч юаней (15 тысяч долларов США). Об этом сообщает Reuters.
Представитель министерства безопасности Китая заявил изданию "Фачжи жибао", что данные меры направлены на стандартизацию вознаграждений и мотивацию общественности в борьбе с иностранными спецслужбами и другими враждебными силами.
Размер вознаграждения будет зависеть от качества предоставленной информации. Если несколько граждан сообщат об одном и том же правонарушении, деньги получит тот, кто оказался первым.
- Во многих регионах Китая уже действует так называемая система "социальных кредитов", c помощью которой власти оценивают благонадежность граждан и организаций.
- Граждане с большим количеством "социальных кредитов" имеют доступ к лучшим отелям, сдаваемым в аренду домам и школам.
- "Неблагонадёжные" граждане могут быть на определённый срок ограничены в передвижении общественным транспортом. По официальным данным, в 2017 проблемы с покупкой билетов на поезда, автобусы и самолёты возникли у 6 миллионов человек.
Адвокаты: Абрамович платит больше налогов в Европе, чем в России
Российский миллиардер Роман Абрамович направил руководству ЕС документы, которые подтверждают, что он платит больше налогов в Европе, чем в России, и на этом основании оспаривает введённые в отношении него санкции за поддержку режима Владимира Путина.
Как рассказали британской газете The Times адвокаты бизнесмена, за последние 20 лет Абрамович заплатил в Британии налогов на сумму почти в два миллиарда фунтов. По их данным, только в 2019-2020 годах он выплатил в королевстве более 41 миллионов фунтов корпоративных налогов, сборов и страховых отчислений, что делает его одним из 25 крупнейших налогоплательщиков в стране.
Адвокаты российского миллиардера также сообщают, что он инвестировал 2 миллиарда фунтов в частные фонды в Британии, что его семейный офис находится в Лондоне и что он дал работу более чем тысяче сотрудников в футбольном клубе "Челси" и других компаниях.
На этом основании Абрамович оспаривает утверждения о том, что является спонсором российского государства. Также он называет ложными утверждения о его близости к президенту Владимиру Путину, и отмечает, что вводить за это санкции было несправедливо.
После российского вторжения в Украину, по сведениям издания, состояние Абрамовича сократилось вдвое - с 12 до 6 миллиардов фунтов.
- Санкции в отношении российских миллиардеров были введены Евросоюзом, Великобританией, США и несколькими другими странами после вооружённого вторжения России в Украину. Власти посчитали, что российские миллиардеры обогащаются за счёт близости к государству.
- Некоторые из них подали иски в европейский суд в Люксембурге, в том числе Роман Абрамович, Пётр Авен, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Алексей Мордашов. Все они отрицают близость к Кремлю и настаивают, что не влияют на политические решения Путина. Они также заявляли, что заморозка активов может негативно сказаться не только на них, но и на десятках тысяч работников их предприятий, в том числе в США и Европе.
Популярность Instagram у россиян снизилась на 55%, TikTok — на 79%
С конца февраля 2022 года количество публикаций из России в социальных сетях TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube значительно уменьшилось, а во "ВКонтакте" и Telegram — выросло, они стали лидерами по популярности у российских пользователей. Вслед за ними теперь идут "Одноклассники", несмотря на небольшое сокращение контента. Об этом рассказывает проект Re: Russia со ссылкой на исследование компании Brand Analytics.
В относительных значениях сильнее всего снизилась популярность социальной сети с короткими видео TikTok. В соцсети стало на 79% меньше публикаций из России, чем было в конце февраля, а количество авторов сократилось на 76%. В начале марта TikTok запретил российским пользователям загружать новый контент и вести прямые трансляции, чтобы не попасть под новый закон о фейках про российскую армию.
Социальную сеть Instagram заблокировали по требованию Генпрокуратуры России в марте 2022 года. После этого соцсеть покинули 54% российских авторов, а публикаций из России стало на 55% меньше. Однако полностью аудитория не уходит, так как полноценной замены Instagram на настоящий момент нет.
После российского вторжения в Украину в социальной сети Facebook наблюдался резкий рост активности, который сменился таким же резким снижением после блокировки соцсети Роскомнадзором. Видеохостинг YouТube в России не заблокирован, но компания отменила возможность монетизации блогов, что привело к потере 15% авторов из России и 19% контента к середине мая.
Российская социальная сеть "ВКонтакте" показала самый большой прирост по контенту. В соцсети стало на 12% больше публикаций, в то время как в Telegram — только на 2%. Однако в мессенджер перешло больше всего пользователей: рост составил 23%.
Ещё одна российская социальная сеть "Одноклассники" не сумела воспользоваться моментом и почти не приобрела новых пользователей, их количество увеличилось всего на 4%, а объём контента даже снизился. Как предполагают авторы, виной тому — устаревшая идеология бренда. Несмотря на это, "Одноклассники" обошли сильно потерявший в популярности Instagram и теперь занимают третью строчку вслед за "ВКонтакте" и Telegram по количеству публикаций.
Аналитики считают, что цифры по миграции российских пользователей в социальных медиа можно считать итоговыми.
- После начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 3000 сайтов, в том числе социальные сети Twitter, Facebook и Instagram. В конце марта суд признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил её в России. Под запрет попали принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp.
- Уголовная статья о "фейках" про российскую армию появилась вскоре после вторжения России в Украину. За распространение заведомо ложной информации о вооружённых силах России грозит до 15 лет лишения свободы. По подсчётам "ОВД-Инфо", по данной статье в России возбудили более 50 уголовных дел .
Территорию у посольства США в Москве назовут «Площадью ДНР»
Мэрия Москвы объявила, что территория перед посольством США будет названа "Площадью Донецкой Народной Республики". Такое название было выбрано путем голосования на платформе "Активный гражданин".
Сообщается, что за вариант "Площадь Донецкой Народной Республики" отдали 44,69 процента голосов, а за вариант "Площадь Защитников Донбасса" - 31,54 процента. По данным платформы "Активный гражданин", всего в голосовании участвовали 278 684 человека. Мэрия Москвы сообщает, что теперь в столице будет выбрана ещё одна улица или площадь, которую назовут в честь так называемой "Луганской народной республики".
Ранее "Медиазона" сообщала, что работников московских бюджетных организаций обязывают голосовать за название "площадь Донецкой народной республики".
Переименовать территорию у посольства США ранее предложили депутаты Мосгордумы. Они предлагали вариант "площадь Защитников Донбасса". Фактически речь не идёт о "площади", а перекрёстке улицы и переулка. Посольство США отреагировало на предложение твитом о том, что удивлено пожеланием депутатов, но не возражает против него, поскольку, вероятно, имелись в виду украинские военные, защищающие Донбасс от российской агрессии. Связано ли с этим ироническим твитом появление варианта "площадь ДНР" – неизвестно.
- После убийства российского оппозиционера Бориса Немцова в ряде стран Запада, в том числе в США, его именем назвали площади или участки улиц, на которых расположены российские посольства. С начала российского вторжения в Украину в столицах некоторых стран улицы назвали или переименовали в честь "героев Украины" или "независимости Украины". Например, в Праге посольство России теперь расположено одновременно на площади Бориса Немцова и улице Героев Украины.
- Вторжение началось 24 февраля, его целью президент России Владимир Путин назвал, помимо прочего, "защиту" самопровозглашённых "народных республик" Донбасса от "украинских националистов".
Суд в Могилёве приговорил журналиста Белорусской службы РС к 6 годам колонии
Могилёвский областной суд приговорил внештатного журналиста Белорусской службы Радио Свобода Андрея Кузнечика к 6 годам колонии усиленного режима по обвинению в создании экстремистского формирования. Об этом сообщает сама редакция со ссылкой на родственников журналиста.
Заседание прошло 8 июня в закрытом режиме. Кузнечик в первый раз был задержан 25 ноября в Минске. Суд дважды арестовывал его по статье о мелком хулиганстве, на свободу он так и не вышел. Уже в заключении против него было возбуждено дело об экстремизме, о предъявленном ему обвинении стало известно только в конце мая.
Белорусские власти устроили кампанию по беспрецедентному преследованию СМИ, гражданских активистов и оппозиции после протестных акций после выборов президента в 2020 году. Победителем в шестой раз подряд был объявлен Александр Лукашенко. Были заведены тысячи уголовных дел. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть страну. Разгромлены редакции всех независимых изданий.
Белорусская служба Радио Свобода была признана властями экстремистским сообществом. Это произошло уже после ареста Кузнечика, напоминает редакция.
- В декабре президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) призвал освободить Кузнечика. "Андрею должно быть позволено незамедлительно вернуться к его семье. Журналистика не преступление", – говорилось в обращении корпорации.
Главный раввин Москвы уехал из России после отказа поддержать войну в Украине
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из России после того, как отказался поддержать войну в Украине. Этого требовали от него власти. Об этом рассказала в твиттере его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.
Отъезд произошёл в начале марта. По её словам, после отказа от публичной поддержки войны Гольдшмидт с женой "находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей больше 33 лет". Сам он публично ничего не комментировал. Сейчас семья находится в Израиле.
Родившийся в Цюрихе Гольдшмидт служил в Москве с 1989 года, он впервые избран главным раввином города в 1993 году. В 2005 году ему запрещали въезд в страну. Уже после отъезда в этом году Гольдшмидт был переизбран на пост главного городского раввина, сообщает газета The Jerusalem Post.
По словам собеседников издания в еврейском сообществе, чиновники были заинтересованы в том, чтобы избрать другого человека, но попытка провалилась под давлением главных раввинов Израиля. Times of Israel отмечает, что главный раввин России Берл Лазар остаётся в России несмотря на то, что публично выступил против войны.
СМИ: Крым, «ДНР», «ЛНР», Херсон, Мелитополь и Абхазия могут создать чемпионат
По информации российского издания «РБ Спорт», обсуждается возможность создания объединенного чемпионата между клубами из Крыма, «ДНР», «ЛНР», Херсона, Мелитополя и Абхазии.
«Связано это с тем, что в ближайшее время ни один клуб из этих районов не сможет стать членом РФС и играть в российских первенствах из-за несогласия УЕФА. Однако создание объединенного чемпионата также невозможно, пока на территориях не станет безопасно», – говорится в статье.
По информации издания, следующее обсуждение запланировано в Москве на День России – 12 июня. Информацию со ссылкой на «РБ Спорт» опубликовали и другие российские спортивные сайты.
Ранее глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин сообщил о планах воссоздать в Донецке футбольный клуб «Шахтер».
Также сообщалось, что абхазский клуб может войти в состав российской футбольной лиги. При этом президент абхазской федерации футбола Тарас Хагба заявил, что такой клуб должен базироваться и играть на территории Абхазии.
«Нам предложили представлять Сочи, чтобы обойти юридические проблемы для РФС. Для нас это принципиальный момент, мы не хотим базироваться в Сочи», – сказал Хагба.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков недавно заявил, что «разговоры о Крыме и Абхазии в составе РФС бессмысленны».
Украина откроет «Книгу палачей» о военных преступлениях России
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске "Книги палачей" — информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные о военных преступлениях российской армии.
"Это конкретные факты про конкретных людей, которые виноваты в конкретных жестоких преступлениях против украинцев", - сказал президент Украины в видеообращении вечером 7 июня, добавив, что там будут не только непосредственные исполнители, но и их командиры - "те, кто отдавал приказы, те, кто сделал возможным все, что они натворили в Буче, Мариуполе" и других украинских городах, "до которых дотянулись".
Украинские власти заявляют, что на данный момент им известно о примерно 10 тысячах военных преступлениях, совершенных российскими военными за время широкомасштабного вторжения в страну 24 февраля.
В докладах Amnesty International и ОБСЕ сообщалось о внесудебных казнях, убийствах, сексуальном насилии, пытках и других преступлениях, совершённых на украинской территории. Отмечается, что большая часть сообщений — о предполагаемых преступлениях российских, а не украинских военных.
Москва все обвинения не раз категорически отрицает, указывая, что российские Вооружённые силы не занимаются в Украине намеренными атаками мирного населения и гражданских объектов.
Действия российской армии на территории Украины расследует Международный уголовный суд. Он отправил группу из 42 следователей, судмедэкспертов и других сотрудников для расследования возможных военных преступлений.
Меркель объяснила, почему выступала против принятия в НАТО Украины и Грузии
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в первом большом интервью после своей отставки назвала российское вторжение в Украину большой ошибкой. "Это жестокое, пренебрегающее международным правом нападение, которому нет оправдания", – подчеркнула она.
"Ненависть Путина, его враждебность направлены против западной демократической модели. Он хочет уничтожить Европейский союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО", – полагает Меркель.
В то же время, по словам Меркель, Запад не сделал всего необходимого, чтобы предотвратить вторжение. "Нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить эту войну в Украине. И мы должны подумать и об этом тоже", – отметила бывший канцлер в разговоре с журналистом Der Spiegel Александером Озангом.
При этом Меркель считает, что не должна извиняться за свою политику в отношении России, которую сейчас критикуют как слишком мягкую. Бывшего канцлера обвиняют в том, что она, как утверждают критики, постоянно стремилась к компромиссам с Россией, в том числе за счёт Украины, приводя в качестве примера её готовность на уступки относительно Минских соглашений.
Ангела Меркель настаивает, что она не была наивной в переговорах с Путиным. Попытки решить конфликт между Россией и Украиной дипломатическим путём, в частности, Минские соглашения, она считает оправданными. "Дипломатия не является ошибочной только потому, что она не сработала", – заявила Меркель. Вместе с тем она признала, что нужно было более жестко отреагировать на российскую аннексию Крыма в 2014 году. "Военное сдерживание – это единственный язык, который он понимает", – сказала Меркель о Путине.
Бывший канцлер Германии также объяснила, почему она выступала против принятия в НАТО Украины и Грузии в 2008 году. "Это была не та Украина, которую мы знаем сейчас. Она была очень расколота политически между Януковичем и Ющенко. Это не была внутренне демократически стабильная страна", – сказала она. Кроме того, по словам Меркель, она понимала, что с точки зрения Путина это было бы "объявлением войны", и не хотела провоцировать его.
Украина и Грузия просили включить их в "План действий по членству в НАТО", однако в 2008 году на бухарестском саммите получила отказ из-за позиции Германии и Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский в апреле обвинил Ангелу Меркель в просчете, который придал России уверенности, что Украина останется в зоне её влияния. Бывший канцлер Германии убеждена, что таким образом удалось выиграть время: "Это немного успокоило ситуацию и дало Украине время развиться в страну, которой она стала сейчас", – объяснила она свою позицию.
После своего ухода с поста канцлера в декабре прошлого года Меркель практически не появлялась на публике. После начала войны она выступила с двумя письменными заявлениями и одним публичным.
- Минские мирные соглашения, достигнутые в 2014 и 2015 годах, были направлены на урегулирование конфликта на востоке Украины между поддерживаемыми Кремлем сепаратистами и украинскими правительственными войсками. Лидеры Украины, России, Германии и Франции встретились в рамках так называемого нормандского формата, чтобы попытаться положить конец конфликту, но договоренности оказались подорваны. Москва и Киев многократно обвиняли друг друга в нарушении или невыполнении положений Минских соглашений.
В Херсоне и Запорожской области объявили о подготовке к вхождению в России после визита Кириенко
Представители назначенной Россией администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко. Сам он мог заявить, что присоединение как минимум Херсонской области будет проведено по примеру Крыма, но официальные источники не приводят эту цитату напрямую.
После вторжения в Украину Россия контролирует большую часть Херсонской области вместе с областным центром и значительную часть Запорожской области, хотя сам город Запорожье остаётся под украинским контролем. Кириенко посетил их во вторник, 7 июня. Сначала он прибыл в Херсон, а после этого — в Мелитополь в Запорожье.
В Херсоне представители оккупационной российской администрации уже несколько раз заявляли, что рассчитывают, что регион будет аннексирован Россией. Вечером во вторник, пересказывая общение с Кириенко во время визита в город, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич сообщил, что "включение Херсонской области в состав России будет полноценным, по аналогии со вхождением Крыма". Государственные агентства не приводили это как прямую цитату, оставляя вероятность, что это слова не Кириенко, а Кастюкевича, — обращает внимание издание The Bell.
Назначенная Россией руководить Мелитополем Галина Данильченко после встречи с Кириенко заявила, что Россия в регионе остаётся "навсегда". "Теперь мы готовимся к референдуму", — заявила она. Представитель российской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в области "принято консолидированное решение" провести референдум о вхождении в состав России, их слова приводит государственное российское агентство РИА "Новости".
В 2014 году по итогам референдума в Крыму и Симферополи к России был присоединён Крым. Перед этим регион объявил о своей независимости от Украины, Киев это решение не признавал. Голосование на референдуме проводилось, когда автономная республика находилась под полным контролем России и вопреки украинскому законодательству. Почти все страны мира не признают его итогов.
В начале войны с Украиной Москва заявляла, что аннексия территорий не является целью операции. Киев неоднократно заявлял, что не готов ни на какие территориальные уступки по итогам войны.
Омбудсмен призывает президента Грузии помиловать Нику Гварамия
Народный защитник Грузии считает необоснованным решение суда по делу бывшего гендиректора «Рустави 2», ныне руководителя оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гварамия и призывает президента Саломе Зурабишвили помиловать его.
«Суд уклонился от ответов на все важные правовые вопросы. Соответственно, вынесенный Нике Гварамия приговор, ввиду крайней скудости правового обоснования, анализа и непротиворечивости, можно оценить, как существенно необоснованный», — сказано в заявлении омбудсмена Нино Ломджария.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», народный защитник указывает, что суд не стал рассматривать вопрос о допустимости начала уголовного преследования из-за отдельных решений медиа-менеджера, несмотря на соответствующие рекомендации аппарата.
Омбудсмен обращает внимание и на то, что при рассмотрении фактических обстоятельств дела суд опирался только на сведения, полученные путем скрытой аудио- и видеозаписи. Кроме того, по мнению Ломджария, судья не обосновал вид и размер избранного для Гварамия тюремного заключения.
«Поскольку настоящее решение является грубым нарушением принципа законности и стандарта обоснованности, закрепленных в конституции, национальном и международном праве, (…) Народный защитник просит президента Грузии использовать имеющиеся полномочия», — заявила Ломджария.
Гварамия возглавлял «Рустави 2» в 2012-2019 годах. В июле 2019 года он был уволен владельцем телеканала Кибаром Халваши после решения Европейского суда по правам человека. Вскоре после этого Генпрокуратура предъявила Гварамия обвинения в умышленном причинение денежного ущерба телекомпании.
Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам «Рустави 2» создал условия для получения компанией его друзей «Интермедиа плюс» многомиллионной прибыли. Второй эпизод касается приобретения Porsche в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире «Рустави 2», а третий – отмывания денег. По первому и второму эпизоду Гварамия признали виновным – это статьи присвоение или растрата и злоупотребление полномочиями. Его приговорили к трем с половиной годам тюрьмы.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.