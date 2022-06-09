Российские и абхазские эксперты обсудили «мировую закулису» и «второй фронт»

Сегодня в Сухуме состоялась беседа за «круглым столом» на тему «Национальная безопасность Абхазии в контексте специальной военной операции России на Украине», в рамках которой был проведен видеомост «Сухум – Москва».

Одним из организаторов беседы был Центр социально-экономических исследований Абхазии, и первым на ней выступил его руководитель кандидат философских наук Олег Дамения. Он, в частности, сказал:

«Кризис, ныне развернувшийся, оказался необычным, потому что он является рукотворным. Является результатом действия определенных кругов. Можно сказать и нужно сказать, что после второй мировой войны, когда эта война закончилась, Соединенные Штаты Америки сразу же приступили к разработке специально геополитического проекта. Авторы этого проекта добиваются того, чтобы человечеством управлять из единого центра. Более того – цель этого проекта, прежде всего, интересы крупного капитала... Здесь капитал испытывает дефицит ресурсов, и потому мы имеем вот такую картину. Капитал исчерпал себя, западный мир исчерпал себя. Но несмотря на это, он представляет собой большую угрозу для остальной части населения».

По словам Дамения, западным странам во главе с США в конечном итоге удалось добиться распада СССР, а после этого подобная политика продолжилась по отношению к России. Но вопреки западным ожиданиям, Россия стала возрождаться. И западные страны разыграли сценарий уже не мирного характера, как это было в 2014 году на Майдане. «В ходе развития этого геополитического проекта и стала необходима специальная военная операция на Украине», – убежден руководитель ЦСЭИ.

Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов, присоединившись к разговору из Москвы, хоть в начале своего выступления и возразил Олегу Несторовичу в том смысле, что и все предыдущие кризисы и войны являются рукотворными, но в целом в ходе своего выступления пошел гораздо дальше в разоблачении действий «мировой закулисы»:

«Объявили о некоей пандемии COVID-19, и поначалу это воспринималось как действительно какой-то вирус, но через некоторое время начали понимать, что это глобальная война против человечества. И по сути это раскрыло планы мировой закулисы».

А планы эти, сказал Валентин Катасонов, он понял еще в молодости, когда изучил материалы Римского клуба, предусматривающие депопуляцию и т. д. А поскольку вялотекующие процессы тут уже недостаточны, нужна война… «Все это гораздо подробнее изложено в моей книге», – сказал Катасонов, демонстрируя аудитории с экрана толстый том.

Конфликтная ситуация на Украине, сказал также Касатонов, готовилась на протяжении многих лет, и то, что сейчас происходит, – не только беда, но и в каком-то смысле спасение. Ибо люди сейчас начинают задумываться о том, о чем они в предыдущие годы и десятилетия не задумывались. Верующие люди говорят, что Господь посылает нам горькие лекарства. Если вы не будете принимать лекарства, то вы умрете, а если будете, то есть шанс, что вы выздоровеете. «Поэтому, конечно, за этой санкционной войной могут последовать, и наверняка последуют другие сценарии, и мы к этому должны быть готовы», – заявил он.

Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута сосредоточилась в своем выступлении на несомненных, по ее убеждению, преимуществах плановой, социалистической системы экономики над капиталистической и посетовала, что в СССР был, к сожалению, допущен ряд ошибок, прежде всего – не перешли к «кибернетическому планированию экономики».

Ведута считает, что кризис на Украине – это объективный итог стихийного развития капитализма. «Война – это объективная необходимость разрешения кризиса военными методами. То, что мы наблюдаем, как западные страны стремятся к военному разрешению этого кризиса, независимо от того, кто был бы сегодня там у власти – это их жизнь и практика. У них нет другой практики», – сказала она.

В общем, каждый говорил о том, о чем у него «болит душа». Но потом все же участники «круглого стола» с абхазской стороны вернулись к его обозначенной теме. Доцент кафедры теории и истории государства и права Сочинского филиала РУДН Беслан Камкия сказал:

«Понятно, что украинские правящие круги обижаются на грузинских политиков. Но украинские правящие круги сегодня поучительным тоном разговаривают со всем миром. И возможности реализовать эти интриги существуют».

Генерал-майор, депутат предыдущего, шестого созыва парламента Абхазии Рауль Лолуа поделился тем, что он видел недавно своими глазами в ходе поездки к местам боевых действий на Украине:

«Я был не только в Донецкой Народной Республике, я был в городе Херсоне, я был в Мелитополе, Мариуполе, Бердянске. Я встречался и разговаривал с моими друзьями, теми людьми, которые вместе с нами в 2008 году принуждали Грузию к миру. Вы помните эту операцию 2008 года. Разговаривал и гражданскими. Что говорят там люди? Что говорят в Херсоне, Мариуполе, Мелитополе? Они спрашивают: не уйдет ли российская армия с освобожденных территорий? Вот это важный очень вопрос. Нужно, говорят, довести дело до конца. Вот это очень принципиальные такие вещи. Конечно, нужны новые средства вооружения. Сегодня война другая… Что хочется еще отметить? Вот есть город, где идет война. Есть город, где войны никакой. Контраст очень серьезный: проезжаешь 200-300 километров – и как будто войны никакой нет. Вот в Херсоне на здании Администрации уже висит российский флаг. И я понял, находясь там, что уже нет такой страны, как Украина. Те границы, которые были признаны, которые были определены при распаде Советского Союза, их уже нет. На сегодняшний день это так. Россия оттуда явно уже никуда не уйдет. А в контексте безопасности Абхазии нам надо понимать, что Грузия сегодня продолжает вооружаться, поставляются туда средства современного вооружения. Мало того, они на своей территории развернули уже завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Для чего они это делают? Для того, чтобы решать вопрос военным путем. Они сегодня притихли, они сегодня спокойно сидят, наблюдают за тем, что происходит. Малейшие какие-то движения, малейшая слабина с нашей стороны – и с помощью тех же западных сил они развяжут новую войну».

На «круглом столе» также выступили Алхас Джинджолия, Дмитрий Статейнов, Давид Пилия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия