Югоосетинский МИД утверждает, что Грузия оккупирует Казбегский район

Верховный суд так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранных граждан, принимавших участие в военных действиях в составе украинской армии, сообщают ТАСС и "Интерфакс".

"Коллегией апелляционной палаты Верховного суда ДНР рассмотрено уголовное дело в отношении граждан Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и поданного королевства Марокко Брагима Саадуна обвиняемых в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР", – приводит "Интерфакс" слова председательствующего коллегии по делу Александра Никулина.

По его словам, "приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде ДНР через апелляционную палату в течение одного месяца со дня его провозглашения".

"Медиазона" писала, что трое пленных официально вступили в ВСУ до начала войны и прожили в Украине несколько лет. По данным издания, подданный Великобритании Эйден Аслин во время поездки по Украине познакомился со своей будущей невестой и остался жить в стране, а в 2018 году принес присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ.

Вместе с Эслином в плену оказался его друг, 48-летний бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер. В 2018 году, как и Эслин, он официально присоединился к ВСУ и служил в 36-й бригаде морской пехоты.

Марокканец Саадун Брагим решил переехать в Украину в 2019 году. Его защитник Дмитрий Ершов утверждает, что молодой человек год учил русский на языковых курсах, а потом поступил на факультет аэродинамических и космических технологий Киевского политехнического института. Однако в итоге он бросил учебу, в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ и попал в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты.

26 апреля премьер Великобритании Борис Джонсон высказался о попавших в плен британцах. "Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим", – сказал он. В МИД Великобритании также осудили "эксплуатацию военнопленных в политических целях" и призвали к гуманному обращению с задержанными.