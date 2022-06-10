Югоосетинскую федерацию футбола возглавил действующий глава Минобороны

Федерацию футбола самопровозглашенной республики Южная Осетия возглавил и.о. министра обороны Владимир Пухаев. Об этом агентству «Рес» сообщил директор детско-юношеской спортивной школы Заур Битиев.

По его словам, на эту должность были представлены кандидатуры Владимира Пухаева и Эльбруса Гассиева – бывшего футболиста, индивидуального предпринимателя.

«У нас состоялась коллегия, было общее голосование. Нас было 27 человек, и из них двое воздержались, шестеро проголосовали за Гассиева, а девятнадцать – за Пухаева», - сказал Битиев.

Битиев говорит, что Пухаев «всемерно поддерживает развитие футбола в республике и неоднократно помогал футболистам».

«Пухаев – требовательный в работе. Я уверен, работа будет вестись плодотворно», – сказал Битиев.

Ранее президентом Федерации футбола был Алан Джиоев – глава управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения югоосетинского МВД.