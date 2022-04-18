Югоосетинское Минобороны возглавил Владимир Пухаев

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назначил бывшего сотрудника правоохранительных органов Владимира Пухаева министром обороны.

Ранее Пухаев баллотировался на пост президента, однако выбыл из предвыборной гонки.

Об участии в президентских выборах объявил и бывший глава ведомства Ибрагим Гассеев, которого Бибилов уволил в конце февраля текущего года. Однако и кандидатуру Гассеева ЦИК не зарегистрировал.

Нового руководителя оборонного ведомства Анатолий Бибилов сегодня представил сотрудникам.

«Цели и задачи, стоящие перед министерством обороны, перед личным составом, они не меняются. Требую особое внимание уделить боевой подготовке личного состава, воинской дисциплине, физической подготовке. Мы должны все понимать, что вооруженные силы — это не личная армия кого-то, вооружённые силы – это армия народа», – сказал он.

Владимир Пухаев, в свою очередь, выразил благодарность Бибилову за оказанное доверие.

По информации агентства «Рес», Владимир Пухаев принимал участие в войне 2008 года, удостоен высшей награды Южной Осетии — «Уацамонга». В разные годы работал в ряде силовых структур, в том числе и в Министерстве обороны. Является выпускником Академии имени Фрунзе в Москве.

Отметим, что 28 апреля в Южной Осетии должен пройти второй тур президентских выборов. Политологи говорят, что «чисто арифметически предрешена победа» конкурента Бибилова, оппозиционера Алана Гаглоева.