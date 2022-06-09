Вовлечение без участия, или Особенности грузинской транзитной арифметики 

В ходе своего визита в Турцию и Армению глава российского МИД Сергей Лавров в очередной раз предложил Грузии присоединиться к формату регионального сотрудничества «3+3». По мнению экспертов, несмотря на неучастие Грузии в проекте, экономически она сотрудничает со всеми его участниками.

Тема возобновления проекта в формате «3+3» была поднята Лавровым 8 июня, во время посещения Анкары на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На ней он посетовал на отсутствие представителей Грузии на первой встрече, пригласив «грузинских коллег» присоединиться к следующей.

Тема нашла продолжение во время сегодняшнего визита в Ереван. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном Сергей Лавров вновь поднял вопрос возобновления работы формата, не уточнив при этом ни сроков, ни места проведения соответствующей встречи. В то же время Лавров пообещал всячески содействовать вопросу актуализации трехстороннего урегулирования между Арменией, Азербайджаном и Турцией.

«Это тоже должно способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе. В этом же русле наши общие мнения о необходимости обеспечить ритмичную работу региональной платформы "3+3" с участием трех южно-кавказских стран и трех их соседей. Это важный дополнительный канал для налаживания диалога и развития многопланового сотрудничества между странами региона и их соседями», – сказал Лавров.

Днем ранее Лавров заявил, что второе заседание платформы сотрудничества в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу готовится и состоится в ближайшее время.

Напомним, грузинские власти не раз заявляли о своем отказе от участия в работе данного формата, на что Москва отвечала, что «дверь для Тбилиси всегда открыта».

Кроме прочего, сегодня на встрече в Ереване Лавров затронул вопрос принадлежности железных дорог Армении. Напомним, не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью одному из государственных телеканалов, что так называемый Зангезурский коридор – система транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении – будет построен, и, если Армения этому воспротивится, Азербайджан решит этот вопрос силой. Это заявление в Армении расценили как территориальные притязания.

Сегодня Лавров напомнил, что железнодорожный маршрут согласован, и сейчас завершается режим, который будет установлен.

«Он будет упрощенным, но он абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории. Здесь никаких двусмысленностей быть не может. Это вещи, которые связаны с практическими действиями на земле, созданием инфраструктуры на долгие годы, как говорится. Поэтому тут лучше все 10 раз взвесить, прежде чем рубить сплеча. И у нас есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого», – сказал Лавров.

Директор Центра исследования транспортных коридоров Паата Цагареишвили считает, что Грузия, на политическом уровне отказавшись от присоединения к проекту «3+3», тем не менее фактически принимает в нем самое непосредственное участие:

«На сегодня такой формат существует только на бумаге, но фактически Грузия не блокирует ни один из транзитных маршрутов по своей территории. Поэтому участие в этом политизированном проекте ничего не меняет по существу, если соседи договорятся. Мы пропустим и товары из Турции в Армению, и поезда из Баку в Ереван, если будет политическая воля. Поэтому неучастие Грузии в этом формате никоим образом не повлияет на грузоперевозки, а тарифная политика вырабатывается на других площадках».

Что касается перспектив возобновления транспортного сообщения вдоль южных границ Азербайджана и Армении в направлении Нахичеванской автономии, то тут, по мнению эксперта, политический контекст превалирует над экономическим.

«Понятно, что Азербайджан хочет иметь дополнительную транспортную артерию с Турцией, однако, учитывая техническую сложность маршрута, его стоимость вряд ли окупится, поэтому думаю, тут больше политики. Если бы все зависело от Азербайджана, тогда еще ничего, но ветка проходит через территорию государства, с которым велись боевые действия, поэтому думаю, оговорки Лаврова служат лишним напоминанием официальному Баку, что не все так просто. В целом, не считаю, что эта ветка может оказать конкуренцию проходящей через Грузию магистрали. Это совершенно другое».

На сегодняшний день Армения продолжает связываться с внешним миром через территорию Грузии, и частично – через Иран. Примечательно, что недавно армянская сторона приняла решение восстановить паромную переправу в направлении России через грузинские порты.