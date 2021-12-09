3+3-1: Россия выводит новую формулу для Южного Кавказа

Платформа «3+3», создание которой в последнее время активно продвигает Россия, проведет первое заседание. В Москве. Правда, формат встречи на уровне заместителей министров иностранных дел состоится в конфигурации «3+2». Грузия отказалась от участия в переговорах. Но в Москве по-прежнему уверены, что Тбилиси в конечном итоге присоединится к новому объединению.

Платформа «3+3», придуманная турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и активно поддержанная Москвой, подразумевающая новый формат, в котором должны быть представлены государства Южного Кавказа, а также Россия, Турция и Иран, готовится воплотиться в жизнь. 10 декабря дипломаты из пяти стран соберутся в Москве, чтобы обсудить параметры будущего сотрудничества. Представителей Грузии не будет. Тбилиси отказался от участия в одном формате с Москвой до тех пор, пока последняя не прекратит оккупацию территорий Грузии. Официальную позицию страны «Эху Кавказа» подтвердили в грузинском МИДе:

«Министерство иностранных дел не раз фиксировало четкую позицию относительно инициативы регионального сотрудничества «3+3», в том числе, и министр иностранных дел говорил об этом во время последнего парламентского слушания. Мы не рассматриваем участие в данном формате, соответственно, Грузия не будет представлена на встрече, запланированной на 10 декабря текущего года».

О проведении первого заседания платформы сотрудничества в формате «3+3» сообщили в Анкаре. В московской встрече примут участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России, Ирана и Турции. Намеченные переговоры прокомментировал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что на заседании будут обсуждаться дальнейшие действия, «и продолжение будет зависеть от результатов этого обсуждения». Пашинян также подчеркнул, что Москва пообещала Еревану, что «на этих площадках не будут обсуждаться вопросы, которые правительство Армении обсуждает в других форматах», очевидно, имея в виду карабахский вопрос.

Тбилиси же никто никаких гарантий не давал. Более того, в Грузии не считают возможным верить Москве на слово, особенно учитывая то, что в Кремле до сих пор не спешат выполнить пункты соглашения, под которым стоят подписи Медведева и Саркози, говорит представитель Грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чечелашвили:

«Дипломатия – это искусство компромисса. Ты достигаешь компромисса, подписываешь какие-то договоренности, а потом их выполняешь. Но Россия постоянно, шаг за шагом доказывает, что подписать-то она, может, и подписывает какие-то соглашения, но выполнять она потом их не собирается».

Но в России продолжают настаивать: Грузия должна пересмотреть свое отношение к новым реалиям и присоединиться к обсуждению региональных проблем с региональными же игроками.

На прошедшем в начале месяца заседании министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ глава российского МИДа Сергей Лавров прямо дал понять: Грузии стоит присмотреться к новым форматам безопасности, которые Россия намерена предложить взамен интеграции в Североатлантический альянс:

«Мы предложили вернуться к основам, на которых зиждется ОБСЕ: равноправие, консенсус, диалог и неделимость безопасности. Убежден, что Грузии в такой конструкции будет комфортно».

А чуть ранее все тот же Лавров сулил Тбилиси развитие и разрешение конфликтов:

«Рассчитываем, что Грузия, несмотря на все переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов».

При этом параллельно с пряником Москва демонстрирует и кнут. Последний раунд женевских дискуссий показал: строптивость Тбилиси по отношению к региональным планам России грозит обернуться Грузии новыми проблемами. Представители грузинской делегации заявили, что на встречах имели место завуалированные угрозы, связанные с внешнеполитическим курсом страны.

Позже российский МИД опубликовал заявление, в котором подчеркнул необходимость предоставления Грузией гарантий Сухуми и Цхинвали о неприменении силы в отношении непризнанных республик. Это, считают в Москве, продиктовано усилением активности НАТО в черноморском регионе:

«Россия и ее союзники придают приоритетное значение предоставлению Грузией гарантий неприменения силы, которые следует оформить в юридически обязывающем соглашении между этим государством, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Актуальность такого документа значительно возрастает с учетом интенсивной военно-тренировочной активности США и НАТО на территории Грузии и в акватории Черного моря, а также постоянного игнорирования странами-членами альянса российских мирных инициатив, нацеленных на снижение напряженности в Европе».

Таким образом, считают наблюдатели, Москва пытается связать свои требования к США и их союзникам о предоставлении письменных гарантий нерасширения НАТО на Восток с вопросом оккупации грузинских территорий. По мнению представителя Грузинского центра стратегических исследований, бывшего посла Грузии в России Валерия Чечелашвили, Москва, как и в случае с Украиной, пытается максимально продавить свои позиции, рассчитывая на то, что Запад поверит в ее готовность прибегнуть к силовым методам:

«То есть Россия с ВВП в 1,7 триллиона долларов требует от США, у которых ВВП 24 триллиона долларов, и от всего сообщества, которое в сумме составляет половину мировой экономики и которое находится в режиме осуществления санкций против России, гарантий о нерасширении НАТО. Причем как будто НАТО заставляет Украину и Грузию становиться членами этой организации. Это выбор Украины и Грузии в данном случае стать членами НАТО. И они сделали этот выбор именно потому, что Россия осуществляет агрессивную политику в отношении Грузии и Украины. Почему бы России не взять на себя юридические обязательства по восстановлению территориальной целостности Грузии, по возвращению аннексированного Крыма и потом, может быть, поставить свои какие-нибудь требования в связи с тем, что кто-то куда-то не должен расширяться?»

Впрочем, по мнению экспертов, несмотря на то, что Россия, демонстрируя мускулы, откровенно блефует, тем не менее опасность выхода ситуации за пределы бряцания оружием вполне реальна. Так как логика Москвы трудно поддается анализу.