В Германии оппозиция призвала предоставить Украине, Грузии и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС

Немедленно предоставить Украине, Грузии и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС призвала немецкая оппозиция, пишет DW.

«В наших интересах открыть Украине, Молдове и Грузии путь в Евросоюз», – сказал эксперт по вопросам европейской политики Гунтер Крихбаум – представитель крупнейшей оппозиционной фракции бундестага, включающий в себя Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС).

«Поскольку процесс вступления часто бывает длительным, мы призываем к созданию новой модели, позволяющей кандидатам быть тесно связанными с Европейским союзом еще до полного членства», – добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что некоторые страны ЕС не согласны с тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата. Так, по данным агентства , против этого выступают Дания и Нидерланды, а Германия предлагает дать Украине некий условный статус кандидата.

В Грузии при этом обсуждают вероятность того, что статус кандидатов на членство в ЕС получат лишь Украина и Молдова.