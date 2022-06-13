Гаглоев и его команда

В среду, 8 июня, югоосетинский президент Алан Гаглоев внес в парламент предложение о назначении Константина Джуссоева на должность председателя правительства республики. Это представление должно быть рассмотрено до четверга включительно.

Джуссоеву 54 года. По образованию инженер. Примечательно, что он никогда не участвовал в политической или даже публичной деятельности, никогда не был чиновником. С 1993 года в строительном бизнесе. Строил в Северной Осетии, а с началом послевоенного восстановления и в Южной Осетии. Информагентство «Рес» приводит целый перечень объектов, возведенных возглавляемыми им компаниями в Цхинвале: микрорайон «Северный», здание правительства, здание ЮОГУ, православный храм Св. Троицы, здание медико-социального центра, комплекс зданий и сооружений для совместного ИКЦ органов внутренних дел РФ и РЮО.

Из этого перечня следует, что он получал довольно крупные по местным меркам подряды при Леониде Тибилове, Анатолии Бибилове и теперь неплохо себя чувствует – номинирован на пост председателя правительства. Одни наблюдатели объясняют такую успешность талантом выстраивать коммуникации, договариваться. Другие утверждают, будто за ним лоббистская поддержка на севере, что не противоречит первому объяснению.

Говорят, он как никто другой знает строительную кухню, понимает, как контролировать подрядчиков. В общем, может эффективно контролировать выполнение инвестпрограммы. Правда, здесь напрашивается вопрос: будут ли аффилированные с Джуссоевым строительные компании претендовать на подряды после того, как он возглавит кабмин? Если да, то, наверное, трудно будет убедить конкурирующие строительные компании и избирателей в прозрачности тендеров.

Перестановки в силовом блоке, в отличие от назначения премьера, не требуют одобрения парламента.

Президент Алан Гаглоев в пятницу освободил от должности заместителя председателя Комитета государственной безопасности генерал-майора Василия Гулиева и первого заместителя председателя КГБ генерал-майора Владимира Хубаева. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

По мнению наблюдателей, увольнение логично. Товарищи чекисты увлеклись политической борьбой за власть на стороне Анатолия Бибилова против Алана Гаглоева примерно с 2019 года, что называется, копали под оппозиционера. Кажется, это называется разработкой.

Чтобы представить, как это бывает или до чего может доходить, можно напомнить историю, которая случилась вскоре после выборов президента Бибилова. Когда сотрудники КГБ похитили гражданскую активистку Тамару Меаракишвили и несколько часов кряду «уговаривали» ее дать показания против экс-президента Тибилова, будто он проводил свою избирательную кампанию на деньги, которые Тамара возила ему чемоданами из Тбилиси.

Иными словами, победившая на выборах партия и президент лично воспринимают их едва ли ни как активных игроков в команде Анатолия Ильича. Понятно, что Гаглоеву неинтересно иметь оппозиционеров (читай заговорщиков) во главе Комитета госбезопасности.

В тот же день, в пятницу, первым заместителем председателя КГБ РЮО был назначен Александр Туаев. Местные наблюдатели считают это назначение личным выбором президента: между Туаевым и Гаглоевым сложились дружеские отношения во время службы в КГБ. Так говорят.

Еще одно силовое назначение. Министерство внутренних дел Южной Осетии возглавил Валерий Газзаев. Ему 51 год, имеет высшее юридическое образование, в 1996 году окончил Воронежский государственный университет. Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году следователем. С 2015-го начальник Управления собственной безопасности или, как его называют милиционеры, «гестапо», подчеркивая этим, что задача управления – борьба со злоупотреблениями сотрудников.

Назначение министром начальника УСБ выглядит как демонстрация сложного отношения президента к тому, что происходит в ведомстве, если не сказать настороженности. Валерий Газзаев как начальник УСБ, наверное, самый информированный о том, что там происходит. Он не служил в ОМОНе. Эксперты считают, что это хороший знак, потому что тех, кто в нем служил, отличает несдержанность, вспыльчивость. У Валерия Газзаева, напротив, репутация неконфликтного, доброжелательного человека. Некоторые даже язвят: «Настолько неконфликтного, что с 2015 года, как он возглавляет УСБ, ни одного громкого расследования. Или у нас в милиции все хорошо?»

В пятницу югоосетинский президент отправил в отставку и всех глав районов. Здесь, очевидно, две причины. Первая и самая главная – они с товарищем Бибиловым проиграли выборы, а у Гаглоева вагон открытых политических обязательств в отношении людей, которые его поддержали. Вторая, менее значимая: их на самом деле есть за что снимать. Но и без этого все равно бы сняли.

Наверное, самое яркое кадровое решение прошедшей недели – назначение министром юстиции Олега Гаглоева. Ему 36 лет. В 2009 году Гаглоев закончил с отличием Московскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция, а в 2014 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности управление финансами общественного сектора. Практикующий юрист, занимается наукой, пишет диссертацию. Слушателям «Эха Кавказа» он известен как обвиняемый по так называемому пельменному делу.

По отмашке Бибилова против бывшего начальника аппарата правительства было сфабриковано уголовное дело. Олегу Гаглоеву вменили как растрату все деньги, потраченные за три года на питание российских делегаций, – пельмени, сосиски, сметану… Отсюда и название – «пельменное дело».

На этом деле Гаглоев продемонстрировал жителям Южной Осетии, как надо сопротивляться произволу. Он выехал за пределы республики и, находясь вне досягаемости силовиков, выдвинул встречный иск о незаконном преследовании со стороны Генпрокуратуры. Гаглоев камня на камне не оставил от обвинений и выиграл процесс. «Эхо Кавказа» пристально наблюдало за этой историей.

Президент Южной Осетии подписал в пятницу указ о назначении Алана Джиоева руководителем своей администрации. Впрочем, это не новость к исполнению. К обязанностям главы администрации Алан Джиоев приступил сразу после инаугурации. Ему 48 лет, выпускник юридического факультета Североосетинского государственного университета. С 2011 по 2013 год проходил службу в Контрольно-счетной палате, с октября 2013 года занимал должность судьи Высшего арбитражного суда, в июле 2014 года указом президента Тибилова был назначен на должность министра юстиции, а 28 июля 2015 года – главой администрации президента. Первые шаги на посту главы администрации пока не произвели впечатления на местное экспертное сообщество. Это про первый указ Гаглоева на посту президента «О путях дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации». То есть о там, как он приостановил указ Бибилова о проведении референдума по объединению с Россией. Он подставляет президента: нарушает нормы конституционного закона «О гарантиях», а также принцип разделения властей и выставляет президента неловким политиком. Таким образом, первая работа главы администрации признана неудовлетворительной (тем более юриста).

Назначения только начались, основная часть кадровых решений впереди. Интрига сохраняется в основном за счет того, что власть почти не допускает утечек и не дает поводов для предположений.

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